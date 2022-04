NBA Playoffs: Devin Booker fehlt den Phoenix Suns wohl in den Spielen 3 und 4 in New Orleans

Devin Booker verletzte sich nach einer überragenden Halbzeit in Spiel 2 gegen die New Orleans Pelicans am Oberschenkel. Der Guard der Phoenix Suns droht nun auszufallen.

Laut Adrian Wojnarowski von ESPN zog sich Booker im dritten Viertel eine leichte Oberschenkelzerrung zu, noch haben die Suns einen Einsatz von Booker in den kommenden Spielen nicht ausgeschlossen. Woj meldet jedoch, dass der 25-Jährige in den Spielen 3 und 4 in New Orleans nicht zur Verfügung stehen wird.

Die Suns warten derweil noch auf die Ergebnisse der MRT-Untersuchung, um sich ein genaues Bild über die Verletzung zu machen und dann einen klaren Zeitplan für den All-Star aufzustellen.

In Spiel 2 hatte Booker bereits zur Pause 31 Punkte erzielt und sieben Dreier versenkt, bevor er sich vier Minuten vor Ende des dritten Viertels am Oberschenkel verletzte, als er zu einem Block gegen Pelicans-Big Jaxson Hayes ansetzte. Ohne Booker verloren die Suns schließlich die Partie mit 114:125, sodass die Serie nun ausgeglichen ist.

Der Oberschenkel machte Booker in seiner Karriere schon häufiger Probleme. In den NBA Finals zog sich Booker ebenfalls eine Zerrung zu, biss aber auf die Zähne. In dieser Spielzeit verpasste der Shooting Guard wegen Oberschenkelproblemen sieben Partien, im Vorjahr waren es vier.

In der Regular Season kam Booker in 68 Spielen zum Einsatz und legte dabei einen Karrierebestwert von 26,8 Punkte bei 46,6 Prozent aus dem Feld und 38,3 Prozent von der Dreierlinie auf. Hinzu kamen 5,0 Rebounds, 4,8 Assists sowie 1,1 Steals. Von den 14 Partien ohne Booker gewannen die Suns immerhin acht.

Suns vs. Pelicans: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 18. April 3 Uhr Phoenix Suns New Orleans Pelicans 110:99 2 20. April 4 Uhr Phoenix Suns New Orleans Pelicans 114:125 3 23. April 3.30 Uhr New Orleans Pelicans Phoenix Suns - 4 25. April 3.30 Uhr New Orleans Pelicans Phoenix Suns - 5 27. April 4 Uhr Phoenix Suns New Orleans Pelicans - 6* 29. April TBD New Orleans Pelicans Phoenix Suns - 7* 1. Mai TBD Phoenix Suns New Orleans Pelicans -

*falls nötig