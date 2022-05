NBA Playoffs: Wie die Golden State Warriors einen (fast) nahtlosen Übergang schaffen könnten

Nach drei Jahren haben es die Golden State Warriors wieder in die Finals geschafft. Ihre Kritiker haben sie damit widerlegt und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Doch im Kern weht immer noch ein Hauch von 2015 durch San Francisco.

"Heute war es anders, weil wir es schon mal getan hatten." Als Steve Kerr nach dem 120:110-Sieg in Spiel 5 der Western Conference Finals seine Erinnerungen schwelgen ließ und auf die Entwicklung seit 2015 zu sprechen kam, wurde er emotional. Kerr war damals ein Rookie-Coach, direkt in seinem ersten Jahr gewann er mit einem 4-2 in den Finals gegen die Cleveland Cavaliers seinen ersten von bisher drei Titeln.

Der erneute Einzug in die Championship Games sei "unfassbar bedeutsam, wenn man bedenkt, was die Organisation in den vergangenen Jahren durchmachen musste". Zum sechsten Mal in den vergangenen acht Jahre stehen die Warriors im Endspiel, aber zum ersten Mal seit 2019. 2020 folgte eine verheerende Saison mit nur 15 Siegen in 65 Spielen, ein Jahr später setzte es das Aus im Play-In-Turnier. Nun sind die Dubs zurück - und wie!

Geschichten, die diese Leistung beschreibt, gibt es unzählige. Verletzungen spielen in vielen davon eine Hauptrolle - angefangen mit Klay Thompson. "Ich freue mich für jeden, aber es ist schwer, sich für ihn nicht am meisten zu freuen", sagte Kerr.

"Er ist wieder so glücklich. Der Kampf, den er auf sich nehmen musste, um wieder an diesen Punkt zu gelangen, ist unglaublich." Draymond Green sprach von "dunklen Tagen", die Thompson gesehen habe. "Es gab Wochen, in denen er komplett deprimiert war."

Seit 2012 steht Green mit Thompson (und auch Stephen Curry) auf dem Feld und hat mit ihm vor allem viele Höhen, aber eben auch die schwierige Zeit seit 2019 miterlebt. Zuerst riss sich Klay das Kreuzband, später kurz vor dem Comeback auch noch die Achillessehne. Zweieinhalb Jahre lang fiel der Splash Brother aus, sodass es nicht verwunderlich war, dass sich Highlightspiele und schwächere Performances in der aktuellen Saison abwechselten.

Klay Thompson: Rechtzeitig zu den Finals bereit

Rechtzeitig zu den Finals scheint er aber bereit zu sein, wie er mit 32 Punkten und 8 verwandelten Dreiern in Spiel 5 als Warriors-Topscorer unter Beweis stellte. Als erster Spieler der NBA-Geschichte hat er in mehreren Spielen, die eine Serie beendeten, 8 Distanzwürfe versenkt (bereits in Spiel 6 gegen die Grizzlies).

"Von diesem Tag habe ich geträumt, einfach nur davon, meinen Körper wieder bewegen zu können. Ich habe über die Tage nachgedacht, als ich nicht rennen oder springen konnte, wie glücklich wir waren, als wir tun konnten, was wir wollten."

Damals, als die Warriors die Liga im Sturm eroberten und mit dem Kern um Curry, Green und Thompson seitdem 18 von 22 Playoff-Serien für sich entschieden haben (seit der Ära Kerr sogar nur mit Niederlagen in den Finals). In den ersten Phase befand sich das Trio in der Blüte ihrer Karriere, dann kam 2016 mit Kevin Durant noch ein Cheatcode dazu, der das Team an einem normalen Tag quasi unbesiegbar machte. 2019 war es gegen die Raptors aufgrund einer Vielzahl an Verletzungen doch so weit, KD verließ die Franchise nach der Finals-Pleite, ein erzwungener Mini-Rebuild begann.

"Wir wurden bereits abgeschrieben, es wurde gesagt, dass unsere Dynastie beendet wäre. Vor der Saison konnte ich nicht garantieren, dass wir eine Meisterschaft gewinnen werden, aber mit Klay, Steph und mir haben wir immer eine Chance", sagte Green nun. "Bislang hat noch niemand bewiesen, dass man uns schlagen kann, wenn wir komplett sind. Keiner hat bewiesen, dass man uns verdrängen kann. Mit dieser Mentalität sind wir die Sache angegangen."

Insbesondere die Kritiker, die davon ausgegangen sind, dass es der Franchise ohne Durant auf absehbare Zeit nicht gelingen wird, wieder an die alten Erfolge anzuknüpfen, dürften sich angesprochen fühlen. In der Saison 2019/20 war der Einbruch erklärbar, neben dem Abgang fiel Curry (fast) die gesamte Saison aus. Als Trostpreis sicherten sich die Warriors mit dem zweiten Pick James Wiseman (der diese Entscheidung bisher noch nicht rechtfertigen konnte). Im Jahr zuvor war Golden State im Draft an 28. Stelle mit Jordan Poole aber bereits ein absoluter Glücksgriff gelungen.

Noch besser wurde es 2021: Den Erstrundenpick, der im Zuge des Wiggins-Russell-Trades in der Bay Area landete, verwendeten die Dubs für Jonathan Kuminga, sieben Picks später griffen sie mit dem eigenen bei Moses Moody zu. Innerhalb von zwei Jahren hatte man mit Poole, Wiseman, Moody und Kuminga einen Grundstein für die Zukunft gelegt, ohne den sonst typischen Weg eines schier endlosen Neuaufbaus zu gehen. Und dass die alte Generation gleichzeitig immer noch liefern kann, hat sie nun unter Beweis gestellt.

Von der Lachnummer zur Dynastie: Wie die Warriors die NBA eroberten © getty 1/29 Die Golden State Warriors sind zurück in den NBA Finals! Zum sechsten Mal in acht Jahren kämpfen die Dubs um die Championship, ein historischer Run. SPOX blickt zurück auf die Playoff-Historie der Warriors mit Stephen Curry und Co. © getty 2/29 Mit Coach Steve Kerr begann der Titelregen, doch bereits zuvor hatte sich Golden State unter Coach Mark Jackson von einer Lachnummer zum respektierten Gegner entwickelt. Von 1995 bis 2012 schafften die Dubs nur einmal (!) den Sprung in die Playoffs. © getty 3/29 Mit Curry, Thompson und Green ging es aber ab 2013 bergauf. Nach einem Trip in die zweite Playoff-Runde (2-4 vs. Spurs) folgte im Jahr darauf aber ein Rückschlag (3-4 vs. Clippers in Runde eins). Jackson musste gehen und Kerr übernahm. © getty 4/29 Was folgte waren drei Championships, fünf Finals-Trips in Folge und bis heute 22 gewonnene Playoff-Serien in den vergangenen zehn Jahren. Eine ähnliche Dominanz erreichten nur sechs andere Teams. SPOX blickt zurück auf alle Playoff-Serien der Kerr-Ära. © getty 5/29 CHAMPIONSHIP-RUN 2015 - erste Runde vs. Pelicans (4-0): Coach Jackson legte in seiner Amtszeit den Grundstein für eine starke Warriors-Defense, unter Kerr machte die Offense einen Sprung - und Curry wurde erstmals MVP. Er zerlegte auch die Pels. © getty 6/29 Zweite Runde vs. Grizzlies (4-2): Die mit Veteranen gespickten Grit'n'Grind-Grizzlies gegen die jungen, aufstrebenden Dubs - Memphis ging sogar 2-1 in Führung. "Wir haben einen Schlag ins Gesicht bekommen", so Curry. GSW antwortete mit drei Siegen. © getty 7/29 West-Finals vs. Rockets (4-1): Curry nannte die Serie gegen Memphis später ein "Sprungbrett". Gegen James Hardens Rockets hatte Golden State wenig Probleme, nur die ersten beiden Spiele waren eng. Spiel 3 gewann GSW mit +35 zur 3-0-Führung. © getty 8/29 NBA Finals vs. Cavaliers (4-2): LeBron erzielte in den ersten drei Spielen 123 Punkte, die ersten beiden Duelle gingen in die Overtime (1-1). Später beförderte Kerr Andre Iguodala zum Starter, das "Death Lineup" war geboren. Titel Nr.1 der neuen Ära. © getty 9/29 FINALS-RUN 2016 - erste Runde vs. Rockets (4-1): 73 Siege in der regulären Saison, NBA-Rekord! Die Warriors pflügten hinter der zweiten MVP-Saison vom Chefkoch nur so durch die Liga. Auch Houston war kein Hindernis, trotz einer Verletzung von Curry. © getty 10/29 Zweite Runde vs. Trail Blazers (4-1): Curry kehrte erst in Spiel 4 gegen Portland aufs Parkett zurück - und wie! 40 Punkte, 17 davon in Overtime (NBA-Rekord). Kurz darauf war die Serie vorbei und der erneute Einzug in die West-Finals perfekt. © getty 11/29 West-Finals vs. Thunder (4-3): Eine legendäre Serie! OKC drängte den Champion an den Abgrund (3-1), dann erwachte die Legende von Game 6 Klay (41 Punkte, 11 Dreier) in OKC zum Leben. Erst zum zehnten Mal überhaupt schaffte ein Team ein 1-3-Comeback. © getty 12/29 NBA Finals vs. Cavaliers (3-4): Doch es geht auch andersrum. GSW ging mit 3-1 in Front, Draymond wurde suspendiert und Cleveland kam zurück. Was in Spiel 7 folgte, ist bekannt: "The Block" von LeBron, dann Irvings Dreier zur Führung und zum Titel. © getty 13/29 CHAMPIONSHIP-RUN 2017 - erste Runde vs. Trail Blazers (4-0): 72 Siege in der Vorsaison aber kein Titel. Die Rache der Warriors hatte es in sich. Im Sommer kam Kevin Durant als Free Agent, es folgten 67 Siege und ein Sweep zum Playoff-Auftakt. © getty 14/29 Zweite Runde vs. Jazz (4-0): Auch mit den Jazz im letzten Jahr von Gordon Hayward machte Golden State kurzen Prozess, die vier Spiele gewannen sie im Schnitt mit +15. Sports Illustrated titelte: "Die NBA Playoffs langweilen die Warriors". © getty 15/29 West-Finals vs. Spurs (4-0): Das sollte sich gegen SAS ändern, oder? Die Texaner gingen in Spiel 1 mit 25 Punkten in Front, dann knickte Kawhi auf Pachulias berüchtigtem Fuß um. GSW schaffte das Comeback und gegen Kawhi-lose Spurs den nächsten Sweep! © getty 16/29 NBA Finals vs. Cavaliers (4-1): Erstmals startete ein Team mit 12-0 in die Playoffs, Golden State legte mit zwei Blowouts nach und erhöhte den Streak auf 15-0! Clevelands einziger Sieg gelang in Spiel 4, dann holte KD (35,2 PPG) seinen ersten Ring. © getty 17/29 CHAMPIONSHIP-RUN 2018 - erste Runde vs. Spurs (4-1): Der "nur" Zweitplatzierte der regulären Saison setzte mit einem Gentleman's Sweep der Karriere von Manu Ginobili ein Ende. Abgesehen von der Niederlage in Spiel 4 war kein Spiel wirklich eng. © getty 18/29 Zweite Runde vs. Pelicans (4-1): Zweimal erreichte Anthony Davis mit den Pelicans die Playoffs, zweimal war gegen die Warriors Schluss. Nach einem Sweep 2015 gelang AD und Co. nun immerhin ein Sieg, doch wirklich ärgern konnten sie Golden State nicht. © getty 19/29 West-Finals vs. Rockets (4-3): Houston hatte sich mit Chris Paul verstärkt, gemeinsam mit Harden brachte er die Warriors tatsächlich an den Rand einer Niederlage. CP3s erste Conference Finals endeten aber im Lazarett und GSW gewann Spiel 6 und 7. © getty 20/29 NBA Finals vs. Cavaliers (4-0): Der erste Finals-Sweep seit 2007! LeBrons irres Meistwerk in Spiel 1 (51 Punkte) wurde von J.R. Smith weggeworfen. Danach war die Luft raus, die Warriors gewannen Titel Nummer 6 der Franchise-Geschichte. © getty 21/29 FINALS-RUN 2019 - erste Runde vs. Clippers (4-2): Schon während der Saison rumorte es in der Bay Area aufgrund der drohenden Free Agency von KD. Gegen die Clippers reichte es dennoch in sechs Spielen - trotz eines 31-Punkte-Comebacks von LAC in Spiel 2. © getty 22/29 Zweite Runde vs. Rockets (4-2): DeMarcus Cousins hatte sich in Runde eins verletzt, dann fiel KD mit einer Wadenverletzung für Spiel 6 aus. Doch die Splash Brothers waren zur Stelle, Curry (33) und Thompson (27) schickten die Rockets in den Urlaub. © getty 23/29 West-Finals vs. Trail Blazers (4-0): Das Duell mit Houston war so etwas wie das vorgezogene West-Finale. Das tapfere Portland hatte den Dubs auch ohne den verletzten KD wenig entgegenzusetzen. Allerdings brauchte GSW drei 15+-Punkte-Comebacks. © getty 24/29 NBA Finals vs. Raptors (2-4): Kawhi und Co. waren zu viel für die dezimierten Warriors. Toronto schnappte sich eine 3-1-Führung, dann riss sich KD bei seinem (vielleicht zu frühen?) Comeback die Achillessehne in Spiel 5 … © getty 25/29 Die Warriors retteten sich aber noch in ein Spiel 6, in dem Thompson erneut an seiner "Game 6 Klay"-Legende strickte - bevor er sich das Kreuzband riss. Die Raptors krönten sich zum Champion, die Warriors-Dynastie fand ihr jähes Ende. © getty 26/29 Durant sollte kein Spiel mehr für GSW absolvieren, Thompson verpasste nach einem zusätzlichen Achillessehnenriss zweieinhalb Jahre. In den zwei Übergangssaisons rutschte das Team erst in den Tabellenkeller ab und verlor dann im Play-In-Turnier. © getty 27/29 FINALS-RUN 2022 - erste Runde vs. Nuggets (4-1): Mittlerweile sind die Dubs zurück! Die Big Three ist zwar älter, aber wieder fit. Gegen MVP Nikola Jokic und die Nuggets lief Golden State nie ernsthaft Gefahr, die Serie zu verlieren. © getty 28/29 Zweite Runde vs. Grizzlies (4-2): In Jordan Poole meldete sich ein dritter Splash Brother auf der großen Bühne zu Wort. Die Warriors hatten die Serie unter Kontrolle, gingen aber in Spiel 5 mit 39 Zählern unter. Dann machte Klay in Spiel 6 alles klar. © getty 29/29 West-Finals vs. Mavs (4-1): Andrew Wiggins begann die Serie als Doncic-Stopper, dann nahm GSW dank eines 19-Punkte-Comebacks endgültig das Heft in die Hand. Nach 5 Spielen stehen die Dubs erneut in den Finals. Der Start einer neuen Dynastie?

Warriors: Jugend und Erfahrung in perfekter Symbiose

Zwei Fliegen wurden mit einer Klappe geschlagen. Kuminga (70 Spiele, 16,9 Minuten) und Moody (52 Spiele, 11,7 Minuten) durften in ihrer Rookie-Saison bereits in einem Gewinnerteam regelmäßig Spielpraxis sammeln und von den Stars angeleitet werden. Insbesondere Kuminga konnte auch in den Playoffs hin und wieder Akzente setzen (6,9 Punkte pro Spiel). Gleichzeitig musste sich keiner der Oldies in der Regular Season komplett auspowern, lediglich Western-Conference-Finals-MVP Curry knackte die Marke von durchschnittlich 32 Minuten, bei Thompson und Green waren es noch nicht einmal 30. Die Weichen sind auf Umbruch gestellt, doch noch ist es dann doch die alte Garde, auf die es derzeit ankommt.

Neben den üblichen Verdächtigen verfügt der Kader über eine Tiefe, die es - je nach Matchup - zulässt, dass auch andere glänzen können. Poole legte in den Serien gegen Memphis und Denver fünfmal mindestens 27 Punkte auf. Kevon Looney terrorisierte Dallas an den Brettern (12, 12 und 18 Rebounds). Gary Payton II überzeugte in kleiner Rolle bis zu seiner Verletzung. Und Andrew Wiggins verteidigte nicht nur stark gegen Luka Doncic, sondern lieferte auch am anderen Ende des Feldes beständig ab.

Und dann wäre da noch der Faktor Green, der einer der Gründe für die Einzigartigkeit der Warriors-Offense ist. Als Schütze tritt der Defensive Player of the Year von 2017 kaum noch in Erscheinung, stattdessen wird er als Blocksteller oder durch Handoffs aktiv und schafft es so durch seine Spielintelligenz, offene Würfe für seine Teamkollegen zu kreieren. Bereits für die defensiv vorher so starken Mavericks war dies eine Umstellung.

"Jede Serie ist anders", will Kerr nicht zu viele Schlüsse aus dem Geleisteten im Hinblick auf die Finals gegen Boston oder Miami ziehen. Bei den Vorbereitungen seien nun in erster Linie die Trainer gefordert. "Die Spieler kriegen jetzt eine kleine Pause. Sie sind müde. Sie verdienen es sich."

