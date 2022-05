NBA Playoffs: Draymond Green tönt vor möglichen Finals-Matchup mit Boston Celtics

Die Golden State Warriors stehen nach drei Jahren wieder in den NBA Finals. Draymond Green spürt nach dem Sieg über die Dallas Mavericks Genugtuung und sprach bereits über den noch nicht feststehenden Finals-Gegner.

"Bislang hat noch niemand bewiesen, dass man uns schlagen kann, wenn wir komplett sind", tönte Draymond Green nach der Partie, der bereits im Studio bei TNT angab, dass er davon ausgehe, dass die Warriors in den Finals auf die Boston Celtics treffen werde.

"Keiner hat bewiesen, dass man uns verdrängen kann. Mit dieser Mentalität sind wir die Sache angegangen", sagte Green über den Umstand, dass die Warriors weiterhin der Platzhirsch im Westen sind. "Wir verstehen, was es braucht, um eine Championship zu gewinnen."

Auch für die Kritiker hatte Green einige Worte parat: "Wir wurden bereits abgeschrieben, es wurde gesagt, dass unsere Dynastie beendet wäre. Es fühlt sich umso besser an, auch wenn wir noch vier Spiele gewinnen müssen. Vor der Saison konnte ich nicht garantieren, dass wir eine Meisterschaft gewinnen werden, aber mit Klay, Steph und mir haben wir immer eine Chance."

Zusammen stehen die Drei nun seit 2012 auf dem Feld, in dieser Zeit haben die Warriors 22 Serien gewonnen und nur vier verloren. Seit der Übernahme von Head Coach Steve Kerr sind die Warriors im Westen sogar ungeschlagen (18-0), nur in den Finals setzte es zweimal eine Niederlage.

Draymond Green über Klays Leidenszeit

Die vergangenen drei Jahre waren für die Dubs aber nicht immer einfach, das musste auch Green zugeben. Klay Thompson riss sich erst das Kreuzband und dann die Achillessehne, Stephen Curry brach sich die Hand und auch Green selbst plagte sich immer wieder mit Verletzungen herum, zuletzt Anfang des Jahres mit Problemen am Rücken.

"Das ist ein besonderer Moment, weil niemand daran geglaubt hat, dass wir mit dieser Gruppe noch einmal in die Finals einziehen würden. Klay hat zwei schlimme Verletzungen hinter sich, Steph brach sich die Hand und vor zwei Jahren haben wir gerade einmal 15 Spiele gewonnen."

Insbesondere für Thompson, der mit 32 Punkten und acht verwandelten Dreiern der Topscorer der Warriors in Spiel 5 war, freute es Green: "Wir haben seine dunklen Tage gesehen. Es gab Wochen, in denen er komplett deprimiert war. Und trotzdem hat er weitergemacht. Es ist umso schöner, dass er heute seinen Moment hatte."

Nun sind die Dubs also zurück auf der großen Bühne, zum nun bereits sechsten Mal in den vergangenen acht Jahren. Solch eine Serie schafften letztmals die Chicago Bulls um Michael Jordan und Scottie Pippen, die Chicago zwischen 1991 und 1998 zu sechs Championships führten. So makellos ist die Bilanz für die Dubs nicht, in den kommenden Wochen haben Curry und Co. aber die Chance, ihren vierten Titel in der Ära Kerr einzufahren.

Warriors vs. Mavericks: Die Serie im Überblick