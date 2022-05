NBA Playoffs, Preview - Miami Heat vs. Philadelphia 76ers: Jetzt muss James Harden liefern

Die Philadelphia 76ers und die Miami Heat haben vor der Serie beide Personalsorgen, der Ausfall von Joel Embiid trifft vor allem die Sixers schwer. Kann dafür James Harden die Kohlen aus dem Feuer holen oder ist Miami im Kollektiv einfach zu gut?

Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Dienstag um 1.30 Uhr statt. Den kompletten Spielplan der Serie sowie der gesamten Playoffs gibt es hier.

NBA Playoffs - Heat vs. Sixers: Die Ausgangslage

Mit gerade einmal 53 Siegen sicherten sich die Heat den Top-Seed im Osten, in Runde eins untermauerte das Team von Head Coach Erik Spoelstra aber seine Contender-Ansprüche. Gegen ein zugegeben teils dezimiertes Hawks-Team dominierte Miami mit Defense und dürfte All-Star Trae Young einige schlaflose Nächte beschert haben.

Die Heat spielten dabei offensiv nicht einmal eine gute Serie, hielten Atlanta aber bei 44 Prozent aus dem Feld und verbuchten ein starkes Defensiv-Rating von 104,1. Nur Milwaukee (94,4) war in dieser Hinsicht gegen ein desaströses Bulls-Team besser. Miami musste dabei sogar in zwei Spielen auf Kyle Lowry (Oberschenkel) und in einem auf Jimmy Butler (Knie) verzichten, dafür sprangen wie so oft Rollenspieler wie Gabe Vincent oder Max Strus in die Bresche. Lowry wird in Spiel 1 sicher fehlen, der Einsatz von Butler ist fraglich, auch bei Tyler Herro und P.J. Tucker steht ein Fragezeichen hinter der Verfügbarkeit.

Bemerkenswert war in den letzten Spielen Victor Oladipo, der in den ersten drei Spielen gar nicht zum Einsatz kam und sich mit Defense wieder in der Rotation festgebissen hat. Er gibt Spoelstra eine weitere Option am Perimeter. Das Sorgenkind ist dagegen Duncan Robinson, der nach acht Dreiern in Spiel 1 fast komplett aus der Rotation purzelte. Sein Shooting könnten die Heat jedoch gut gebrauchen.

In der Regular Season endete die Serie mit Philadelphia übrigens Remis (2-2), allerdings war in keinem dieser Duelle James Harden mit von der Partie. Der 32-Jährige polarisiert bei den Sixers weiter, Joel Embiid zählte den früheren MVP nach Spiel 5 in der Serie mit den Toronto Raptors sogar öffentlich an. "The Beard" reagierte und machte im Elimination Game ein richtig gutes Spiel.

Die Sixers hatten die Partie früh entschieden und es bleibt unverständlich, warum Embiid vier Minuten vor dem Ende noch auf dem Feld stand. Es sollte sich rächen. Raptors-Forward Pascal Siakam erwischte den Sixers-Star mit dem Ellenbogen im Gesicht und dieser zog sich einen Bruch der Augenhöhle zu. Es ist der Worst Case für Philadelphia, da Embiid in den ersten beiden Spielen mit einer leichten Gehirnerschütterung auf jeden Fall fehlen wird und frühestens in Spiel 3 eingreifen kann.

Embiid war das Alpha und Omega für die Sixers, insbesondere das Pick'n'Roll mit Harden war bisher absolut tödlich. Bei aller Kritik an Harden muss auch erwähnt werden, dass die Sixers von 27 Spielen mit ihm und Embiid 18 gewonnen haben. In der Regular Season betrug das Net-Rating +11,7, wenn beide auf dem Court standen, gegen Toronto war es sogar noch einige Punkte besser.

Die Alternativen ohne Embiid sind dagegen begrenzt. Paul Reed machte seine Sache in limitierten Minuten ordentlich und verdrängte DeAndre Jordan aus der Rotation, vermutlich wird Letzterer nun vorerst den Platz von Embiid einnehmen.

Ein neuer Fackelträger löst Harden ab! Die besten Shooting Guards der NBA © getty 1/23 Die Regular Season neigt sich dem Ende zu. Höchste Zeit, um ein paar Rankings aufzustellen! SPOX stellt in dieser Woche die Top 10 auf jeder Position vor. Nach den Point Guards sind heute die Shooting Guards dran. © getty 2/23 Die NBA wird zunehmend positionslos und einige der hier aufgeführten Spieler könnten auch als Point Guards oder Small Forwards gelistet werden. Es sind laut basketball-reference aber Spieler, die ÜBERWIEGEND Shooting Guard spielen. © getty 3/23 Snubs gibt es auch: Klay Thompson ist noch nicht so weit, Gary Trent schrammte knapp an der Top 10 vorbei. Der vielleicht schwierigste Fall ist Tyler Herro, der aus Effizienz-Gründen "nur" den inoffiziellen elften Platz belegt. Und los! © getty 4/23 Platz 10: JORDAN POOLE (Golden State Warriors) - 18,4 Punkte, 3,4 Rebounds, 3,8 Assists über 73 Spiele (45,3 Prozent FG, 36,8 Prozent Dreier) © getty 5/23 Ein heißer MIP-Kandidat. Poole ist nun seit Wochen on fire und switcht bei den Dubs quasi mühelos zwischen On-Ball-Creator und Off-Ball-Schütze - quasi ein Curry/Klay-Hybrid. © getty 6/23 Platz 9: DESMOND BANE (Memphis Grizzlies) - 18,2 Punkte, 4,4 Rebounds, 2,8 Assists über 73 Spiele (46 Prozent FG, 43 Prozent Dreier) © getty 7/23 Entwickelte sich unverhofft zur legitimen zweiten Option in Memphis. Bane ist einer der besten Schützen der NBA und gebaut wie ein Panzer. Keine schlechte Kombination! © getty 8/23 Platz 8: ANTHONY EDWARDS (Minnesota Timberwolves) - 21,1 Punkte, 4,8 Rebounds, 3,8 Assists über 69 Spiele (43,8 Prozent FG, 36 Prozent Dreier) © getty 9/23 In seiner zweiten Saison deutlich verbessert, vor allem effizienter geworden. Ant ist quasi nicht zu stoppen, wenn er zum Korb geht, etwas zu oft verlässt er sich bisher auf den Wurf. Auch defensiv mit riesigem Potenzial. © getty 10/23 Platz 7: C.J. MCCOLLUM (New Orleans Pelicans) - 22,6 Punkte, 4,5 Rebounds, 5,1 Assists über 58 Spiele (46,2 Prozent FG, 39 Prozent Dreier) © getty 11/23 Seit seinem Wechsel zu den Pelicans richtig aufgeblüht mit 26 Punkten und 6 Assists im Schnitt. McCollum hat die bekannten defensiven Probleme, offensiv noch immer ein Biest und der "Erwachsene" in NOLA. © getty 12/23 Platz 6: SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (OKC Thunder) - 24,5 Punkte, 5 Rebounds, 5,9 Assists über 56 Spiele (45,3 Prozent FG, 30 Prozent Dreier) © getty 13/23 Verbringt Zeit auf der Eins und auf der Zwei, wir listen ihn hier. SGA ist ein begnadeter Scorer, sein Drive zum Korb ist nicht zu stoppen. Eines Tages spielt er hoffentlich auch wieder für ein Team mit Ambitionen. © getty 14/23 Platz 5: JAYLEN BROWN (Boston Celtics) - 23,7 Punkte, 6,1 Rebounds, 3,4 Assists über 63 Spiele (47,4 Prozent FG, 36 Prozent Dreier) © getty 15/23 Startete genau wie sein Team eher durchwachsen und ist nun seit Monaten stark aufgelegt. Brown ist einer der besseren Two-Way-Player der Liga und ergänzt sich prächtig mit Jayson Tatum. © getty 16/23 Platz 4: ZACH LAVINE (Chicago Bulls) - 24,7 Punkte, 4,6 Rebounds, 4,5 Assists über 65 Spiele (47,7 Prozent FG, 39,3 Prozent Dreier) © getty 17/23 Zuletzt etwas angeschlagen und nicht mehr ganz so explosiv. LaVine hat sich dennoch als hocheffizienter, kompletter Offensivspieler etabliert und seine starke Vorsaison bestätigt. © getty 18/23 Platz 3: DONOVAN MITCHELL (Utah Jazz) - 26,1 Punkte, 4,1 Rebounds, 5,4 Assists über 65 Spiele (45,4 Prozent FG, 35,9 Prozent Dreier) © getty 19/23 Es läuft derzeit nicht bei den Jazz, Mitchells Saison ist dennoch stark - in Sachen True Shooting und auch als Passer war er nie besser. Die Defense allerdings muss sich immer noch steigern. © getty 20/23 Platz 2: JAMES HARDEN (Philadelphia 76ers) - 22,4 Punkte, 7,9 Rebounds, 10,1 Assists über 62 Spiele (41,2 Prozent FG, 33,4 Prozent Dreier) © getty 21/23 Streitbar, ob Harden Einser oder Zweier ist, in Philly startet er zumindest neben Maxey. Wie dem auch sei: Nicht mehr ganz der dominante Scorer früherer Tage, dafür einer der besten Passer der Welt - und weiter eine Freiwurfmaschine. © getty 22/23 Platz 1: DEVIN BOOKER (Phoenix Suns) - 26,6 Punkte, 5 Rebounds, 4,9 Assists über 66 Spiele (46,4 Prozent FG, 37,7 Prozent Dreier) © getty 23/23 Der neue Fackelträger! Booker reiht an den ersten Playoff-Run die beste Saison seiner Karriere. Gemeinsam mit Chris Paul unstoppable in der Crunchtime, zudem mittlerweile defensiv stark. Folgt nun der Titel?

NBA Playoffs: Heat vs. Sixers: Zahlen und Fakten

Stat Heat Sixers Bilanz Regular Season 53-29 51-31 Offensiv-Rating (Platz) 113,0 (12) 113,0 (11) Defensiv-Rating (Platz) 108,4 (4) 110,2 (12) Net-Rating (Platz) +4,5 (6) +2,8 (9) Direkter Vergleich 2-2 2-2

NBA Playoffs 2022: So gewinnen die Heat die Serie

Was Miami zu einem legitimen Contender macht, ist die Defense. Kaum ein Team ist in dieser Hinsicht flexibler als die Franchise aus Florida. Möglich macht es Bam Adebayo, der mit seiner Fähigkeit zu switchen ein extrem wertvoller Playoff-Spieler ist. Es wird wichtig sein, dass Adebayo gegen Embiid, wenn dieser wieder eingreifen kann, seinen Mann steht und vor allem Foulprobleme vermeidet - das war gegen Atlanta nicht immer so.

Unabhängig davon werden auch die Heat Embiid mit Double-Teams unter Druck setzen, der Kameruner ist weiter nicht der beste Passer aus diesen Situationen. Dazu sind die Heat die Meister der Zonenverteidigung, in dieser Hinsicht haben die Sixers nun schon seit Jahren Probleme. So können sich auch schwächere Verteidiger wie Strus oder Tyler Herro verstecken lassen.

Gerade von Herro muss aber offensiv mehr kommen (nur 13 PPG bei 39 Prozent vs. Atlanta), erst recht wenn Butler weiter Knieprobleme hat. Philadelphias Perimeter-Defense mit Harden und Tyrese Maxey ist ein Problem, hier sollte Miami ansetzen. Gleiches gilt auch für Transition, wo Philly enorm anfällig ist. Sollte Lowry fit sein, wäre er mit seinen schnellen Outlet-Pässen der ideale Mann für schnelles Umschalten.

Und dann ist da noch Butler, der gegen Atlanta am Korb alles bekam, was er wollte. Geht das auch gegen die Sixers? Immerhin hat Mr. Buckets auch andere Waffen, seine 7/16 von Downtown waren eine faustdicke Überraschung in Runde eins.

NBA: Der Kader der Miami Heat

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center (Kyle Lowry) Max Strus Jimmy Butler P.J. Tucker Bam Adebayo Gabe Vincent Tyler Herro Duncan Robinson Markieff Morris Dewayne Dedmon Ja'Vonte Smart Victor Oladipo Caleb Martin Haywood Highsmith Ömer Yurtseven - Mychal Mulder - - Udonis Haslem

© getty Victor Oladipo könnte der X-Faktor für die Miami Heat werden.

NBA Playoffs 2022: So gewinnen die Sixers die Serie

In Sachen Tiefe hätten die Sixers auch mit Embiid klare Nachteile gehabt, nun rückt vor allem Harden in den Fokus. Kann der Guard mit nun 32 Jahren und jeder Menge Meilen auf dem Tacho das Team tragen und der beste Spieler auf dem Feld sein? Anders werden die Sixers keine Chance in dieser Serie haben.

Torontos Defense stellte den Guard mit vielen langen Verteidigern vor Probleme, Miami hat ähnliches Personal mit diversen fähigen Defendern. Insbesondere gegen die Zonenverteidigung sah Harden nicht gut aus, hier muss er sich steigern. Da ihm die Explosivität etwas abhanden gekommen ist, rückt auch Maxey wieder in den Vordergrund. Der Sophomore ist Philadelphias dynamischster Spieler und prädestiniert dafür, Miamis Defense ins Laufen zu bringen. Die Sixers brauchen Tempo in ihrem Spiel, ein Halfcourt-Spiel werden sie vermutlich nicht gewinnen können, das war auch bereits gegen die Raptors der Schlüssel, als man in den Spiel 1,2 und 6 durch Fastbreaks viele einfache Punkte generierte.

Darüber hinaus versenkten die Sixers über 40 Prozent ihrer Dreier in der Serie, wobei vor allem Tobias Harris (18 PPG, 43 Prozent Dreier) eine unter dem Radar überraschend gute Serie hatte. Kann der 29-Jährige das bestätigen, wäre den Sixers enorm geholfen, viele andere Optionen gibt es im Team von Rivers nicht.

NBA: Der Kader der Philadelphia 76ers

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Tyrese Maxey James Harden Danny Green Tobias Harris Joel Embiid Shake Milton Furkan Korkmaz Matisse Thybulle Georges Niang Paul Reed - Isaiah Joe - Paul Millsap DeAndre Jordan - - - - Charles Bassey

NBA Playoffs: Heat vs. Sixers: Wer gewinnt die Serie?

Durch die viele fraglichen Personalien ist diese Serie schwer zu prognostizieren. Wenn alle dabei wären, spräche die Star-Power für Philadelphia, die Tiefe dagegen für Miami. Die Heat wissen genau, wer sie sind und was sie auszeichnet. Sie können einfacher Ausfälle kompensieren, das zeigte sich bereits in der Hawks-Serie. Die Frage wird einmal mehr sein, ob Miami Würfe von draußen treffen kann, um genügend Offense zu generieren, denn die Verteidigung sollte über alle Zweifel erhaben sein.

Mit Spoelstra haben die Heat zudem einen der besten Playoff-Coaches an der Seitenlinie, der schnell reagiert, wenn Dinge nicht wie gewünscht laufen. Das kann man von Rivers und dessen bekannter Playoffhistorie nicht unbedingt behaupten. Philadelphia braucht im Laufe der Serie einen dominanten Embiid an beiden Enden des Feldes und muss auf Harden hoffen. Gleichzeitig stehen bei Miami hinter Butler und Lowry weiter Fragezeichen, ob und in welchem Zustand sie spielen werden. Prognose: Heat in 6.