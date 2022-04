NBA Playoffs: Joel Embiid nach Augenhöhlenverletzung fraglich für Philadelphia 76ers gegen die Miami Heat

Schock für die Philadelphia 76ers. Joel Embiid hat sich in Spiel 6 gegen die Toronto Raptors eine Fraktur in der Augenhöhle und auch eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Sein Einsatz gegen Miami ist gefährdet.

Das berichtet Shams Charania von The Athletic. Embiid zog sich die Verletzung vier Minuten vor dem Ende von Spiel 6 gegen die Toronto Raptors zu, als Raptors-Forward Pascal Siakam den Sixers-Star bei einem Drive mit dem Ellenbogen im Gesicht traf. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt schon längst entschieden, die Sixers siegten mit 132:97 und setzten sich in der Serie mit 4-2 durch.

Wie lange Embiid nun pausieren muss, ist noch unklar. Die Franchise äußerte sich noch nicht zu der Verletzung des Superstars. Embiid zog sich vor vier Jahren schon einmal eine ähnliche Verletzung der Augenhöhle zu, damals verpasste der Center drei Wochen und lief in der Folge mit einer Maske in den Playoffs auf.

Die Serie gegen die Miami Heat startet in der Nacht auf Dienstag. Für Embiid ist es zudem nicht die erste Verletzung in diesen Playoffs. Der Center verletzte sich bereits in Spiel 3 gegen Toronto am Daumen. Es wurde ein Bänderriss im Daumen diagnostiziert, der 27-Jährige entschied sich dafür, erst nach den Playoffs eine notwendige Operation durchzuführen.

Embiid spielte dennoch eine gute Serie gegen Toronto, in durchschnittlich 39 Minuten legte der Center 26,2 Punkte und 11,3 Rebounds bei 52 Prozent aus dem Feld auf. In Spiel 3 traf der MVP-Kandidat darüber hinaus auch noch den Gamewinner, der Philadelphia eine zwischenzeitliche 3-0-Serienführung bescherte. Sollte Embiid tatsächlich ausfallen, haben die Sixers ein Problem, als Ersatz würden DeAndre Jordan und Paul Reed bereitstehen.

Heat vs. Sixers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 3. Mai 1.30 Uhr Miami Heat Philadelphia 76ers 2 5. Mai 1.30 Uhr Miami Heat Philadelphia 76ers 3 7. Mai 1 Uhr Philadelphia 76ers Miami Heat 4 9. Mai TBD Philadelphia 76ers Miami Heat 5* 11. Mai TBD Miami Heat Philadelphia 76ers 6* 13. Mai TBD Philadelphia 76ers Miami Heat 7* 16. Mai TBD Miami Heat Philadelphia 76ers

*falls nötig