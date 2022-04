NBA News: Versprechen gebrochen! Luka Doncic gesperrt für Saisonfinale der Dallas Mavericks nach 16. technischem Foul

Luka Doncic hat beim Kantersieg der Dallas Mavericks gegen die Portland Trail Blazers sein 16. technisches Foul der Saison kassiert und wird dadurch das letzte Spiel der regulären Saison verpassen.

"Ich habe nur gefragt, wie das kein Foul sein kann. Dafür habe ich ein technisches Foul bekommen", beschwerte sich Doncic bei der anschließenden Pressekonferenz über die letzte Szene des ersten Viertels am Freitag in Dallas. Als er zu einem Buzzerbeater ansetzte, kam es zu Kontakt mit Porlands Elijah Hughes, der von den Schiedsrichtern nicht abgepfiffen wurde.

"Wenn man mich fragt, sollte es zu hundert Prozent zurückgenommen werden, weil es kein Tech war. Es gab keine Warnung, nichts. Ich habe nur gefragt", betonte Doncic. Crewchief Tony Brothers, der das technische Foul ausgesprochen hatte, teilte nach dem Spiel eine andere Auffassung der Situation mit. "Er hat angefangen, sich bei jedem der Offiziellen zu beschweren", sagte Brothers: "Als ich zum Anschreibertisch gelaufen bin, hat er sich immer noch beschwert. Also hat er ein Tech bekommen für dauerhaftes Beschweren."

Die Dallas Mavericks stehen mit einer Bilanz von 51 Siegen und 30 Niederlagen auf dem vierten Platz der Western Conference, ein halbes Spiel hinter den Golden State Warriors. Das letzte Spiel der Mavs in der laufenden Regular Season ist am Sonntag gegen die San Antonio Spurs (34-46). Mavs-Coach Jason Kidd spielte die Situation runter: "Falls Luka am Sonntag spielen kann, wird er spielen. Falls er es nicht kann, konzentriert er sich auf die Playoffs mit einem frischen Start. Es ist keine große Sache."

Der ein oder andere Fan der Mavericks wird sich vermutlich noch an ein Versprechen Doncics erinnern, das der Superstar Ende Februar ausgesprochen hatte. "Es wird nicht so weit kommen, das ist sicher", erwiderte Doncic damals im Gespräch mit Malika Andrews (ESPN), als sie ihn auf seine damals bereits 13 technischen Fouls hinwies. "Das ist inakzeptabel, Ich kann das nicht tun", betonte Doncic damals.