NBA News: Brooklyn Nets optimistisch bezüglich Comeback von Ben Simmons in den Playoffs

Die Brooklyn Nets machen sich offenbar Hoffnungen, dass Ben Simmons in der ersten Playoff-Runde sein Comeback auf dem Parkett feiern könnte. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Am Sonntag schrieb Shams Charania (The Athletic) auf Twitter, bei den Nets herrsche Optimismus, dass Simmons in der ersten Playoff-Runde nach seiner Rückenverletzung zum Einsatz kommen könne. Ähnliches vermeldete auch Adrian Wojnarowski (ESPN).

Der 25-Jährige, der seit seinem Trade von den Philadelphia 76ers zu den Nets im Februar aufgrund von Rückenproblemen noch kein Spiel für sein neues Team absolviert hat, habe in den vergangenen Tagen Fortschritte gemacht. Mittlerweile habe er wieder mit dem Werfen begonnen und generell seine Workouts intensiviert.

Sollte er keinen weiteren Rückschlag erleiden, scheine ein Comeback im Laufe der ersten Playoff-Runde realistisch. Laut Woj würden die ersten beiden Spielen einer potenziellen Erstrunden-Serie der Nets allerdings noch zu früh kommen, anschließend könnten sich Simmons' Einsatzzeiten vorerst auf 10 bis 15 Minuten pro Partie beschränken.

"Er bewegt sich etwas mehr, aber spielt immer noch 1-gegen-0", erklärte Head Coach Steve Nash am Sonntag vor dem 134:126-Sieg gegen Indiana angesprochen auf den Stand bei Simmons. "Er muss immer noch einige Meilensteine erreichen, aber die Entwicklung ist positiv."

Die Nets müssen sich allerdings erst einmal für die Playoffs qualifizieren. Die Star-Truppe um Kevin Durant und Kyrie Irving muss zunächst das Play-In-Turnier überstehen, in der Nacht auf Mittwoch trifft Brooklyn auf die Cleveland Cavaliers (1 Uhr). Sollten die Nets das Spiel gewinnen, dann gehen sie als 7-Seed in die Playoffs. Sollten sie verlieren, müssen sie in einem weiteren Duell gegen den Gewinner der Partie Hawks vs. Hornets um das letzte Playoff-Ticket kämpfen.

Nach den Play-In-Spielen vom 12. bis zum 15. April beginnen am kommenden Wochenende die Playoffs (16. April).