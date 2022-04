Der letzte Spieltag der Regular Season steht an! Vor allem in der Eastern Conference ist dabei noch einiges offen. Wir tickern die Spiele des Abends und finden raus, wo die Brooklyn Nets am Ende landen!

1. Viertel: In Houston startet Garrison Mathews mit zwei Triples, die Hawks legen aber auch gut aufgewärmt los und führen 16:11 nach bald fünf Minuten.

1. Viertel: Die Cavs machen aber mal GAR KEINE Faxen zu Beginn: Es steht 14:0 in Cleveland nach knapp zwei Minuten. Darius Garland und Caris LeVert haben gemeinsam die ersten drei Triples ihres Teams reingeballert.

Tip-Off: Mit der gewohnten NBA-Verspätung geht der wilde Abend los!

NBA: Die Abendspiele um das Play-In im Osten im Live-Ticker - Tip-Off

Vor dem Tip-Off: Währenddessen gibt es beim Langzeitverletzten der Nets, Ben Simmons, offenbar Optimismus, dass er zur ersten Runde der Playoffs verfügbar sein könnte. Das berichtet Shams Charania (The Athletic). Erstmal müssen es die Nets natürlich in die Playoffs schaffen, bevor Simmons sein Debüt für Brooklyn geben kann.

Vor dem Tip-Off: Die Charlotte Hornets gehen auf dem zehnten Platz im Osten in den Abend und können aus eigener Kraft nicht weiter hochspringen, sie müssen auf eine Niederlage der anderen Teams hoffen. Falls das nicht der Fall ist, müssten im Play-In zwei Auswärtsspiele hintereinander gewinnen, um eine Playoffserie spielen zu dürfen. Das Team hat heute bekanntgegeben, dass Gordon Hayward erst in zwei Wochen neu an seinem verletzten Fuß untersucht wird, womit der frühere All-Star für das Play-In ausfällt.

Vor dem Tip-Off: Falls die Nets heute stolpern, können die Cavaliers mit einem Sieg auf den besten Play-In-Platz springen. Ihr heutiger Gegner, die Milwaukee Bucks, werden ihnen dabei höchstwahrscheinlich keine riesige Gegenwehr leisten, denn die meisten Leistungsträger des Teams werden heute bereits geschont. Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Bobby Portis, Grayson Allen, George Hill und Brook Lopez setzen alle aus.

Vor dem Tip-Off: Der Fokus wird heute Abend vermutlich auf den Brooklyn Nets liegen, die sich mit einem Sieg gegen die Indiana Pacers den siebten Platz in der Eastern Conference sichern könnten und damit Heimrecht im Play-In-Turnier hätten. Die erste schlechte Nachricht für Kevin Durants Team: Seth Curry wird offenbar nicht spielen. Die deutlich bessere: Die Pacers mussten bereits einige Leistungsträger mit Verletzungen in den Urlaub schicken und sind seit neun Spielen sieglos.

Vor dem Tip-Off: Um 21.30 Uhr geht's rund! Alle 30 Teams sind am letzten Tag der Regular Season noch einmal im Einsatz. Für einige steht noch jede Menge auf dem Spiel - unter anderem die Platzierungen im Play-In der Eastern Conference. Hier gibt es direkt ab 21.30 Uhr ein Fernduell zwischen allen vier Play-In-Teams. Wer sich noch einmal zu den Szenarien informieren möchte, kann das hier tun!

Vor dem Tip-Off: In der vergangenen Nacht wurde schon einiges entschieden, darunter: Joel Embiid wird NBA-Topscorer 2021/22! Bringt ihm das auch den nötigen Push für den MVP-Award? Abgesehen davon ist nun auch das Play-In-Picture im Westen finalisiert: Minnesota empfängt im 7/8-Matchup die Clippers, bei 9 und 10 treffen die Pelicans und Spurs aufeinander.

Vor dem Tip-Off: Einen Hinweis zudem noch, bevor es losgeht: Alle Spiele des Tages gibt es auch bei DAZN zu sehen - in der 360-Konferenz. Also direkt hin da und anmelden! Andernfalls verpasst ihr aber natürlich auch nichts bei uns.

© reddit

NBA: Die frühen Spiele am Sonntagabend

Brooklyn Nets - Indiana Pacers

Charlotte Hornets - Washington Wizards

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks

Houston Rockets - Detroit Pistons

NBA: Das sind die restlichen Spiele der Nacht

Memphis Grizzlies - Boston Celtics

New York Knicks - Toronto Raptors

Orlando Magic - Miami Heat

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers

L.A. Clippers - OKC Thunder

New Orleans Pelicans - Golden State Warriors

Phoenix Suns - Sacramento Kings

Portland Trail Blazers - Utah Jazz

NBA: Die Situation in der Tabelle vor dem letzten Spieltag

Eastern Conference Western Conference

Rang Team Bilanz Rang Team Bilanz 1 Miami Heat 53-28 1 Phoenix Suns 64-17 2 Milwaukee Bucks 51-30 2 Memphis Grizzlies 56-25 3 Boston Celtics 50-31 3 Golden State Warriors 52-29 4 Philadelphia 76ers 50-31 4 Dallas Mavericks 51-30 5 Toronto Raptors 48-33 5 Denver Nuggets 48-33 6 Chicago Bulls 45-36 6 Utah Jazz 48-33 7 Brooklyn Nets 43-38 7 Minnesota Timberwolves 46-35 8 Cleveland Cavaliers 43-38 8 L.A. Clippers 41-40 9 Atlanta Hawks 42-39 9 New Orleans Pelicans 36-45 10 Charlotte Hornets 42-39 10 San Antonio Spurs 34-47

fett=Position bereits sicher