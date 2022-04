NBA - Die Szenarien vor dem letzten Spieltag: Was passiert eigentlich bei einer Nets-Niederlage?

Vor dem letzten Spieltag der Regular Season ist noch immer das Seeding vieler Teams völlig unklar. Vor allem im Osten kann noch jede Menge passieren. Wir haben alle Szenarien zusammengefasst.

Achtung, es wird unübersichtlich ... aber deswegen braucht es eben auch satte 15 Spiele am Sonntagabend, um für die restlichen Entscheidungen zu sorgen. In der 360-Konferenz von DAZN könnt ihr bei allen Entscheidungen live dabei sein. Das steht auf dem Spiel:

NBA Playoffs: Der Kampf im Osten um Platz 2 bis 4

Milwaukee wird Zweiter, wenn ...

... die Bucks in Cleveland gewinnen.

... die Bucks in Cleveland verlieren und die Celtics in Memphis verlieren.

Milwaukee wird Dritter, wenn ...

... die Bucks in Cleveland verlieren und die Celtics in Memphis gewinnen.

Die Bucks können nicht mehr Vierter werden, da sie ihre Division gewonnen haben und entweder Boston oder Philadelphia dies nicht tun wird.

Boston wird Zweiter, wenn ...

... die Bucks in Cleveland verlieren und die Celtics in Memphis gewinnen.

Boston wird Dritter, wenn ...

... die Celtics in Memphis gewinnen und die Bucks in Cleveland gewinnen.

Boston wird Vierter, wenn ...

... die Celtics in Memphis verlieren und Philadelphia gegen Detroit gewinnt.

Philadelphia wird Dritter, wenn ...

... die Sixers gegen Detroit gewinnen und die Celtics in Memphis verlieren.

Philadelphia wird Vierter, wenn ..

... die Sixers gegen Detroit gewinnen und die Celtics in Memphis gewinnen.

Die Sixers können nicht mehr auf Platz fünf zurückfallen. Diesen Platz hat Toronto sicher.

Die Spiele der Bucks, Celtics und Sixers

Bucks (51-30) Celtics (50-31) Sixers (50-31) Cavs (A) Grizzlies (A) Pistons (H)

Das Rennen im Osten um die Plätze 7 bis 10

Ihr fandet das unübersichtlich? Dann wartet mal ab, was alles so zwischen Brooklyn, Cleveland, Atlanta und Charlotte passieren könnte. Es gibt insgesamt 16 verschiedene Szenarien, wobei die Nets mit einer Pleite maximal Neunter werden könnten. Die Hornets auf der Gegenseite haben theoretisch sogar noch Chancen auf Platz sieben.

In diesem Bild könnt ihr euch einen Überblick verschaffen, wie das Ganze am Ende ausgehen könnte. Immerhin: Die Spiele aller vier Teams finden bereits am Sonntagabend um 21.30 Uhr deutscher Zeit statt, wir wissen also bald, wie es kommen wird ...

Die Spiele der Nets, Cavs, Hawks und Hornets

Nets (43-38) Cavs (43-38) Hawks (42-39) Hornets (42-39) Pacers (H) Bucks (H) Rockets (A) Wizards (H)

© reddit

Das Rennen im Westen um Platz 3

Deutlich simpler geht es im Westen zu, Golden State und Dallas sind die einzigen Teams in den Playoffs, bei denen das Seeding noch nicht klar ist.

Golden State wird Dritter, wenn ...

... die Warriors in New Orleans gewinnen.

... die Mavericks gegen San Antonio verlieren.

Golden State wird Vierter, wenn ...

... die Warriors in New Orleans verlieren und Dallas gegen San Antonio gewinnt.