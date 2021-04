NBA Playoffs: Was ist das Play-In-Turnier? Datum, Termine, Modus

Die Regular Season in der NBA geht in ihre heiße Phase, es sind nur noch vier Wochen bis zu den Playoffs! Die Qualifikation zur Postseason läuft in der Saison 2020/21 dank des Play-In-Turniers aber etwas anders ab als in den vergangenen Jahren. Hier gibt es alle Infos zum Modus und den Terminen.

NBA Playoffs: Was ist das Play-In-Turnier?

Die NBA hat bereits in der vergangenen Saison in der Bubble in Disney World mit einem sogenannten Play-In-Game experimentiert. Dieses Konzept wurde in der Offseason ausgebaut und für die Spielzeit 2020/21 erstmals implementiert.

Das Play-In-Turnier soll mehr Spannung im Playoff-Rennen liefern und mehr Teams die Chance auf eines der begehrten Tickets für die Postseason ermöglichen. So kämpfen nach dem Ende der regulären Saison in jeder Conference jeweils vier Franchises um die letzten beiden Playoff-Plätze.

Nur die ersten sechs Teams je Conference haben die Teilnahme an den Playoffs sicher, Platz sieben bis zehn müssen den Umweg über das Play-In-Turnier gehen. Somit hat aber selbst der Zehntplatzierte noch eine Chance auf die Postseason.

NBA Play-In-Turnier: Der Modus

Das Play-In-Turnier setzt sich aus je drei Spielen pro Conference zusammen. Zunächst trifft der Siebt- auf den Achtplatzierten der Abschlusstabelle der regulären Saison. Der Siebtplatzierte hat in dieser Partie das Heimrecht. Der Gewinner dieses sogenannten "Seven-Eight Games" ist für die Playoffs qualifiziert und bekommt den 7-Seed.

Im "Nine-Ten Game" gastiert der Zehntplatzierte beim Neuntplatzierten, der Gewinner aus dieser Partie muss im finalen Play-In-Game beim Verlierer des "Seven-Eight Games" ran. Wer dieses Duell für sich entscheidet, der bekommt den letzten Playoff-Platz der jeweiligen Conference.

Somit haben die Siebt- und Achtplatzierten einen leichten Vorteil. Ihnen reicht ein Sieg, um die Playoffs perfekt zu machen, der Neunt- und Zehntplatzierte muss dagegen zwei Spiele gewinnen.

Gleichzeitig ist für den Siebt- und Achtplatzierten im Gegensatz zu den Vorjahren die Playoff-Teilnahme nicht garantiert. Das stößt vereinzelt auf Kritik. "Ich verstehe die Idee dahinter nicht", sagte beispielsweise Luka Doncic, der mit den Dallas Mavericks womöglich am Play-In-Turnier teilnehmen muss. "Du spielst 72 Partien, um in die Playoffs zu kommen. Dann verlierst du zweimal in Folge und bist raus aus den Playoffs? Ich sehe keinen Sinn dahinter." Aufgrund der größeren Spannung hat das Turnier aber auch viele Unterstützer.

NBA Playoffs und Play-In-Turnier: Termine, Datum

Der Termin für das Play-In-Turnier ist zwischen dem Ende der regulären Saison und dem Start der ersten Playoff-Runde angesetzt. Am 16. Mai finden die letzten Spiele der Regular Season statt, zwei Tage später soll das Play-In-Turnier starten.

Das Play-In-Turnier findet demnach vom 18. bis zum 21. Mai statt. Die genauen Termine der jeweiligen Spiele werden erst noch bekanntgegeben. Auch die Teilnehmer am Play-In-Turnier stehen erst nach dem Ende der regulären Saison fest.

Die NBA Playoffs starten kurz nach dem Play-In-Turnier. Der Beginn der ersten Runde ist für den 22. Mai geplant. Spätestens am 22. Juli soll dann der neue Champion gekrönt werden.

NBA Play-In-Turnier: Die Tabelle der Eastern Conference

Wer muss Stand jetzt (22. April) im Osten ins Play-In-Turnier? Auf Platz sieben rangieren derzeit die Miami Heat, die würden zunächst gegen die Charlotte Hornets um den 7-Seed in den Playoffs kämpfen. Der Verlierer der Partie würde auf den Gewinner des Duells Indiana Pacers gegen Washington Wizards treffen. Die aktuelle Tabelle der Eastern Conference findet Ihr hier.

Platz Team Bilanz Rückstand 1. Philadelphia 76ers 39-19 - 2. Brooklyn Nets 39-20 0,5 3. Milwaukee Bucks 35-22 3,5 4. New York Knicks 33-27 7 5. Atlanta Hawks 32-27 7,5 6. Boston Celtics 31-27 8 7. Miami Heat 31-28 8,5 8. Charlotte Hornets 28-29 10,5 9. Indiana Pacers 27-31 12 10. Washington Wizards 25-33 14 11. Toronto Raptors 25-34 14,5 12. Chicago Bulls 24-34 15 13. Cleveland Cavaliers 21-37 18 14. Orlando Magic 18-40 21 15. Detroit Pistons 18-41 21,5

NBA Play-In-Turnier: Die Tabelle der Western Conference

Im Westen würde es Stand jetzt (22. April) die Dallas Mavericks (Platz sieben) treffen, die zunächst gegen die Memphis Grizzlies ran müssten. Im Duell des Neunt- gegen den Zehntplatzierten würden die Golden State Warriors die San Antonio Spurs empfangen. Zu den aktuellen Standings hier entlang.