NBA News: LeBron James überholt Karl Malone in All-Time Scoring List - und ist angefressen nach Lakers-Pleite

LeBron James hat bei den Washington Wizards einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Lakers-Star verdrängte Karl Malone von Platz zwei der All-Time Scoring List. Im Anschluss gab sich der 37-Jährige gewohnt demütig, aber auch angefressen ob der Niederlage.

Bei noch 5:20 Minuten zu spielen im zweiten Viertel war es soweit. Nach einem Bounce Pass von Stanley Johnson nutzte LeBron James einen simplen Cut, um Karl Malone in der All-Time Scoring List von Platz zwei zu verdrängen. Nach 38 Punkten bei der 119:127-Niederlage bei den Washington Wizards steht der Lakers-Star nun bei 36.947 Zählern, exakt 1.440 Punkte hinter Spitzenreiter Kareem Abdul-Jabbar.

Bis rund eine Stunde vor Tip-Off war völlig offen, ob James überhaupt spielen würde. Die Lakers hatten den Superstar mit Knieproblemen auf den Injury Report gesetzt und einige munkelten bereits, dass James dieses Spiel aussetzen würde, um den anstehenden Meilenstein in seiner Heimat Cleveland, wo die Lakers in zwei Tagen gastieren, zu feiern.

"Ich habe meine Vorbereitung gemacht und habe mich gut gefühlt, also habe ich gespielt", sagte James nach der Partie. "Aussetzen stand für mich nicht zur Disposition, dafür respektiere ich das Spiel zu sehr. Ich will immer das Spiel richtig spielen und für meine Mitspieler da sein. Das hat mir über die Jahre viele Erfolge gebracht." Noch am Vortag hatte LeBron beim Overtime-Sieg in Toronto 45 Minuten auf dem Feld gestanden.

All-Time-Scorer: Nur noch einer vor James! LeBron schluckt Malone © getty 1/41 LeBron James schreibt weiter Geschichte! Mit 38 Punkten gegen die Washington Wizards schob sich der vierfache MVP an Karl Malone auf Platz zwei der All-Time Scoring List vorbei. Nur noch einer thront über LBJ, der Weg dahin ist aber noch recht weit. © getty 2/41 Platz 40: BOB PETTIT (1954-1965) - 20.880 Punkte in 792 Spielen - Milwaukee/St. Louis Hawks © getty 3/41 Platz 39: PAU GASOL (2001-2020) - 20.894 Punkte in 1.226 Spielen - Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks © getty 4/41 Platz 38: WALT BELLAMY (1961-1974) - 20.941 Punkte in 1.043 Spielen - Baltimore Bullets, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, New Orleans Jazz © getty 5/41 Platz 37: HAL GREER (1958-1973) - 21.586 Punkte in 1.122 Spielen - Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers © getty 6/41 Platz 36: LARRY BIRD (1979-1993) - 21.791 Punkte in 897 Spielen - Boston Celtics © getty 7/41 Platz 35: GARY PAYTON (1990-2007) - 21.813 Punkte in 1335 Spielen - Seattle SuperSonics, Milwaukee Bucks, L.A. Lakers, Boston Celtics, Miami Heat © getty 8/41 PLATZ 34: CLYDE DREXLER (1983-1998) - 22.195 Punkte in 1086 Spielen - Portland Trail Blazers, Houston Rockets © getty 9/41 Platz 33: RUSSELL WESTBROOK (2008 - heute) - 23.120 Punkte in 1.013 Spielen - Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers (Stand: 20. März 2022) © getty 10/41 PLATZ 32: ELGIN BAYLOR (1958-1971) - 23.149 Punkte in 846 Spielen - Minneapolis/Los Angeles Lakers © getty 11/41 Platz 31: DWYANE WADE (2003-2019) - 23.165 Punkte in 1.054 Spielen - Miami Heat, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers © getty 12/41 Platz 30: ADRIAN DANTLEY (1976-1991) - 23.177 Punkte in 955 Spielen - Buffalo Braves, Indiana Pacers, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks © getty 13/41 Platz 29: JAMES HARDEN (2009 - heute) - 23.264 Punkte in 931 Spielen - Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers (Stand: 20. März 2022) © getty 14/41 Platz 28: ROBERT PARISH (1976-1997) - 23.334 Punkte in 1.611 Spielen - Golden State Warriors, Boston Celtics, Charlotte Hornets, Chicago Bulls © getty 15/41 Platz 27: CHARLES BARKLEY (1984-2000) - 23.757 Punkte in 1.074 Spielen - Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Houston Rockets © getty 16/41 Platz 26: ALLEN IVERSON (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies © getty 17/41 Platz 25: RAY ALLEN (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle SuperSonics, Boston Celtics, Miami Heat © getty 18/41 Platz 24: PATRICK EWING (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic © getty 19/41 Platz 23: KEVIN DURANT (2007 - heute) - 25.176 Punkte in 928 Spielen - Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets (Stand: 20. März 2022) © getty 20/41 Platz 22: JERRY WEST (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 21/41 Platz 21: REGGIE MILLER (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers © getty 22/41 Platz 20: ALEX ENGLISH (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks © getty 23/41 Platz 19: VINCE CARTER (1998-2020) - 25.728 Punkte in 1.541 Spielen - Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Atlanta Hawks © getty 24/41 Platz 18: KEVIN GARNETT (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets © getty 25/41 Platz 17: JOHN HAVLICEK (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics © getty 26/41 Platz 16: PAUL PIERCE (1998-2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers © getty 27/41 Platz 15: TIM DUNCAN (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs © getty 28/41 Platz 14: DOMINIQUE WILKINS (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic © getty 29/41 Platz 13: OSCAR ROBERTSON (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks © getty 30/41 Platz 12: HAKEEM OLAJUWON (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 31/41 Platz 11: ELVIN HAYES (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets © getty 32/41 Platz 10: MOSES MALONE (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks © getty 33/41 Platz 9: CARMELO ANTHONY (2003 - heute) - 28.218 Punkte in 1.253 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers (Stand: 20. März 2022) © getty 34/41 Platz 8: SHAQUILLE O'NEAL (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 35/41 Platz 7: WILT CHAMBERLAIN (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers © getty 36/41 Platz 6: DIRK NOWITZKI (1998-2019) - 31.560 Punkte in 1.522 Spielen - Dallas Mavericks © getty 37/41 Platz 5: MICHAEL JORDAN (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards © getty 38/41 Platz 4: KOBE BRYANT (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 39/41 Platz 3: KARL MALONE (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 40/41 Platz 2: LEBRON JAMES (2003 - heute) - 36.947 Punkte in 1.363 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand: 20. März 2022) © getty 41/41 Platz 1: KAREEM ABDUL-JABBAR (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers

LeBron James findet kaum Worte

So war Jazz-Legende Malone eben bereits in Washington fällig, wie so oft in diesen Momenten zeigte sich James danach demütig. "Ich habe wie immer keine Worte dafür. Es ist eine Ehre für mich, meine Familie, meine Freunde und meine Heimatstadt."

Dezent offensiver waren da seine Mitspieler. Carmelo Anthony, der selbst Platz neun in der Liste belegt, schwärmte von James. "Ich bin immer noch am Staunen, neben ihm zu sein und zu erleben, wie er noch immer auf einem so hohen Level spielt. Gerade als jemand, der nicht unbedingt dafür bekannt war, ein Scorer zu sein. [...] Als ich jünger war, dachte ich immer, niemand wird jemals Malone schnappen, niemand holt sich Kareem."

Russell Westbrook, der bald die Top 30 knacken wird, nannte es "unfassbar" und eine "große Leistung." Lakers-Coach Frank Vogel stellte gar die Frage in den Raum, wo die Lakers ohne LeBron stehen würden. Die Antwort ist vermutlich im Keller der Western Conference, denn auch mit James konnte L.A. nicht einmal ein Wizards-Team schlagen, welches sich nun schon seit Monaten in einer Abwärtsspirale befindet.

LeBron James: Wann holt er Kareem Abdul-Jabbar ein?

Entsprechend angefressen zeigte sich auch LeBron, der eine klare Linie zwischen Legacy und der aktuellen Saison zog. "Mir geht es um Siege und Niederlagen und heute hatten wir die Chance, ein wenig Momentum zu bekommen. Drei Viertel lang haben wir gut gespielt und es dann aus der Hand gegeben. Uns fehlt in dieser Saison einfach die Konstanz."

An James liegt dies nicht, der Superstar belegt derzeit mit 29,8 Punkten pro Spiel Platz zwei in dieser Saison hinter Joel Embiid (30,0). Dank der Play-In-Regelung besteht zumindest noch die Hoffnung, über die Hintertür die Playoffs zu erreichen. Mit einer Bilanz von 30-41 beträgt der Vorsprung auf Platz elf immerhin drei Spiele, die Clippers (36-37) wird man dagegen nicht mehr von Rang acht verdrängen können.

So bleibt LeBron in dieser Regular Season nicht mehr viel mehr, als weiter Boden auf Abdul-Jabbar gutzumachen. Bleibt er fit, dürfte er Mitte der kommenden Saison die Center-Legende überholen, selbst 40.000 Karrierepunkte scheinen möglich. Es wäre eine Marke, die so schnell nicht zu knacken sein wird.

Für LeBron ist dies jedoch noch weit weg. "Ich werde mir nicht erlauben, darüber nachzudenken. Diese Dinge passieren einfach, wenn sie passieren", sagte James. "Hoffentlich erreiche ich diesen Meilenstein eines Tages, aber ich werde nicht zu viel darüber nachdenken, bis es so weit ist."

NBA: Die fünf punktbesten Spieler der Geschichte