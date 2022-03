NBA - MVP-Ranking im März: Luka Doncic? Ja Morant? Stephen Curry? Hochkonjunktur für die Snubs-Prediger

Das MVP-Rennen geht in die heiße Phase und es bleibt unfassbar eng. Mit dabei: Der Versuch einer MJ-Imitation, der Kampf gegen Respektlosigkeiten und eine Snubs-Liste prominenter als das Oscar-Promiboxen. SPOX rankt die Top 5 im MVP-Rennen.

Eins ist gut eineinhalb Wochen vor dem Ende der regulären Saison glasklar: Die wenigsten Fanlager werden mit den Ergebnissen des finalen MVP-Votings zufrieden sein. An der Spitze werden zwei absolut verdiente Superstars leer ausgehen, sicherlich zum Unverständnis der Anhänger. Und dahinter bleiben eben nur noch zwei Plätze in der Top 5 für mehr als eine Handvoll hochkarätiger Kandidaten übrig. Das verspricht Hochkonjunktur für die Snubs-Listen.

SPOX zieht sich schon mal vorab den Ärger unter anderem der Mavs-, Grizzlies-, Warriors- und Nets-Fans auf sich. Im MVP-Rennen entscheiden dieses Jahr Kleinigkeiten, manchmal sicherlich auch ein Hauch Subjektivität. Wobei bei diesem Thema Ja Morant hier im Ranking weit vorne mit dabei sein müsste. Der 22-Jährige spielt ohne Zweifel eine unglaubliche Saison, macht Spaß wie kaum ein Zweiter, doch durch Verletzungen und die absolvierten Spiele (56) fällt er in Anbetracht der enormen Konkurrenz etwas zurück.

Stephen Curry kann sein hervorragender Saisonstart mittlerweile nicht mehr retten, Kevin Durant hat zu viele Partien verpasst, als dass er in der finalen Diskussion eine Rolle spielen könnte. DeMar DeRozan fiel durch den Bulls-Absturz aus dem Rennen. Und selbst Luka Doncic hat es trotz einiger absolut irrer Wochen letztlich nicht in die Top 5 geschafft, zu groß war die Hypothek des überschaubaren Saisonstarts. Das soll natürlich nicht seine bärenstarken Auftritte schmälern.

Vielmehr spricht es für die enorme Qualität des MVP-Rennens 2022 - wobei dieses Rennen eigentlich in zwei einzelne unterteilt werden muss. Das Rennen um den eigentlichen Award, das die Top 3 unter sich ausmachen wird. Und das Rennen um die Plätze 4 und 5. Es geht so eng zu, dass sich im Saisonendspurt noch einiges verschieben kann, doch Ende März sieht unser MVP-Ranking so aus:

© getty Luka Doncic verpasst Stand jetzt hauchdünn die Top 5 im SPOX-MVP-Ranking.

PLATZ 5: JAYSON TATUM (Boston Celtics)

Platzierung im Vormonat: nicht gerankt

nicht gerankt Teambilanz: 47-30, Platz 4 in der Eastern Conference

47-30, Platz 4 in der Eastern Conference Stats 2021/22: 27,0 Punkte, 8,0 Rebounds und 4,3 Assists bei 45,1 Prozent aus dem Feld und 35,3 Prozent von Downtown (in 72 von 77 Celtics-Spielen)

Seit dem Jahreswechsel sind die Celtics eine Macht, erst recht seit dem All-Star Break. Seit der Pause Mitte Februar hat Boston nur vier Spiele verloren, auf der Habenseite stehen unter anderem Siege gegen Teams wie die Nets, Grizzlies, Warriors, Nuggets, Jazz oder Timberwolves, allesamt Blowouts wohlgemerkt. Das haben die Kelten einerseits ihrer hervorragenden Defense zu verdanken - andererseits einem überragenden Jayson Tatum.

Vor unser aller Augen hat sich der Dauerbrenner unter den MVP-Kandidaten (nur fünf verpasste Spiele) von einem Star in einen Superstar gewandelt. Seit dem All-Star Game legt er im Schnitt 31,7 Punkte, knapp 7 Rebounds und 5 Assists auf.

Wie wichtig er für sein Team ist, zeigen auch die On/Off-Stats: Boston ist laut Cleaning the Glass mit Tatum um 17,5 Punkte pro 100 Possessions besser als ohne ihn, nur ein Spieler hat einen besseren Wert vorzuweisen - und zu dem kommen wir später noch. In totalen Zahlen steht Tatum bei einem Plus/Minus von +595 über die gesamte Saison, in dieser Kategorie ist keiner besser. Er reißt allerdings auch die meisten Minuten unter der Top 5 ab, die aber immer auf einem hohen Niveau.

Zumindest seit ein paar Wochen. Der durchwachsene Saisonstart tut ihm im MVP-Ranking dagegen etwas weh, genau wie es auch bei Doncic der Fall ist. Beide sind dafür schon länger im Aufwind, um mal etwas tiefzustapeln. Da Tatum ganze 12 Spiele mehr absolviert hat als Doncic, bekommt er hier den hauchdünnen Vorzug.

Der neue NBA-Newsletter von SPOX-Experte Ole Frerks pünktlich zu den Playoffs - jetzt anmelden!

PLATZ 4: DEVIN BOOKER (Phoenix Suns)

Platzierung im Vormonat: nicht gerankt

nicht gerankt Teambilanz: 62-14, Platz 1 in der Western Conference

62-14, Platz 1 in der Western Conference Stats 2021/22: 26,4 Punkte, 5,0 Rebounds und 4,9 Assists bei 46,1 Prozent aus dem Feld und 37,6 Prozent von Downtown (in 65 von 76 Suns-Spielen)

März und April sind die Monate im NBA-Kalender, die an Respektlosigkeiten kaum mehr zu überbieten sind. Es sind die Monate, in denen die Award-Diskussionen in die heiße Phase gehen und da fühlt sich zwangsläufig immer irgendwer übergangen. Dann wird es höchste Zeit, möglichst öffentlich, möglichst laut auf diese Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Vergangene Woche rollte diese PR-Maschine für Devin Booker an.

Los ging es beispielsweise mit seinem Head Coach Monty Williams. "Ich habe gesehen, dass Devin in einem MVP-Ranking auf Platz 9 geführt wurde. Was sind da die Kriterien?", fragte der Suns-Coach ungläubig. "Die scheinen sich jedes Jahr zu ändern. Wenn ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, dann ärgere ich mich nur, dass zwei unserer Jungs nicht da stehen, wo sie stehen sollten."

Er spielte damit auf Booker und Chris Paul an. Letzterer fand sich im Laufe der Saison auch an dieser Stelle immer mal wieder in der Top 5 wieder, verpasste dann aber verletzungsbedingt einige Zeit. Und Booker? Der hielt die Suns auch ohne seinen kongenialen Backcourt-Partner an der Spitze des Westens, schenkte anderen Top-Teams 30+ und 40+-Spiele ein und kratzte dann in der Vorwoche gegen Denver gar an den 50 Zählern. Vor dem Spiel hatten die Nuggets ihn, wie Booker fand, mit einem falschen Bild auf dem Videowürfel gedisst.

NBA-Nuggets: "Respektlos!" Ein Videowürfel wird zum Erzfeind © getty 1/21 Fünf Spiele am NBA-Donnerstag, es ging auf und abseits des Courts wieder richtig ab. Wie hat der Nuggets-Videowürfel Devin Booker zu fast 50 Punkten motiviert? Ist Jose Alvarado der SOAT (Smartest Of All Time)? Unsere etwas alternative Zusammenfassung. © getty 2/21 PERFORMANCE DES TAGES: Hier kann nur Devin Booker genannt werden, der am 24. März einfach der beste Basketballspieler der Welt ist – wissenschaftlich bewiesen, oder so. Genau fünf Jahre nachdem er Boston 70 Punkte einschenkte, legte er 49 Punkte nach. © getty 3/21 Booker traf beim 140:130 gegen die Nuggets 16/25 aus dem Feld und 15/17 von der Freiwurflinie, um seinen Saisonbestwert zu erreichen. Dazu spielte er 10 Assists bei 2 Turnover und schaffte 3 Steals für das beste Plus/Minus des Spiels mit +16. © getty 4/21 Die Suns freuten sich zudem über die erfolgreiche Rückkehr von Chris Paul (17 Punkte, 13 Assists) nach 15 verpassten Spielen sowie über Sieg Nummer 60. Damit haben sie die beste Bilanz der NBA sicher, das schafften sie bisher nur 1992/93 und 2004/05. © Twitter 5/21 Damals wurde mit Steve Nash/Charles Barkley jeweils ein Sun zum MVP gekürt. Dieses Jahr wird das wohl nichts, Phoenix legt jedoch noch einen Endspurt auf Social Media ein, um doch noch den ein oder anderen Award in die Wüste zu holen. © Twitter 6/21 FAIL DES TAGES: Professionelle Athleten sind manchmal etwas "anders" und sollten nicht provoziert werden, das ist nicht neu. Das bedeutet, dass die Nuggets entweder unaufmerksam oder doof waren, als sie Booker mit dem Gesicht von Amir Coffey vorstellten. © getty 7/21 Booker bestätigte bei der anschließenden Pressekonferenz, dass er den Fehler auf dem Videowürfel wahrgenommen hatte. "Das war respektlos", sagte er und fügte an: "Wir haben als Letztes gelacht". © getty 8/21 SPOX-Bildungsauftrag: Coffey spielt übrigens für die Clippers. Die waren am Dienstag zu Gast in Denver, da ist bei der Technik wohl was schief gelaufen. Ob Coffey seinen unwissenden Freunden gerade erzählt, wie er den Nuggets 49 Punkte eingeschenkt hat? © getty 9/21 ROOKIE DES TAGES: Trotz 140 Punkten mussten die Suns lange um ihren Sieg kämpfen, da die Nuggets offensiv einiges entgegenzusetzen hatten. Das lag neben Nikola Jokic vor allem an Bones Hyland, der 23 Punkte bei 4/8 von Downtown erzielte. © getty 10/21 KLATSCHE DES TAGES: Hinter Phoenix haben sich im Westen bisher nur die Grizzlies für die Playoffs qualifiziert, das gelang mit einer 133:103-Klatsche gegen die Pacers. Memphis startete mit einem 17:2-Lauf und traf 10 Dreier im ersten Viertel. © getty 11/21 Desmond Bane erzielte 23 seiner 30 Punkte bereits vor der Pause. Nach weniger als 24 Minuten Einsatzzeit durfte der 23-Jährige sich bereits auf der Bank entspannen - und ein NBA-Novum feiern ... © getty 12/21 Damit ist er der erste Spieler der NBA-Historie mit mindestens 30 Punkten sowie jeweils 5 Rebounds, Assists und Dreiern in weniger als 25 Minuten. © getty 13/21 SCHLECHTE NACHRICHT DES TAGES: Die Grizzlies haben in dieser Saison vielfach bewiesen, dass sie auch ohne Ja Morant gewinnen können. Laut Grizzlies-Coach Jenkins müssen sie auch noch mindestens zwei weitere Wochen ohne Morant (Knie) auskommen. © Twitter 14/21 FAN DES TAGES: In Milwaukee lernt man das Flexen seit dem Titel der Bucks offenbar schon im jungen Alter. Dieser junge Fan an der Seitenlinie weiß auf jeden Fall, wie man für die Kamera posiert. © getty 15/21 TACKLE DES TAGES: Tomas Satoransky hat wohl das Geld gesehen, was in der NFL gerade verteilt wird. Oder er mag Grayson Allen einfach nicht (wie der Rest der Liga?). Jedenfalls ließ er den Bucks-Guard voll auflaufen und brachte ihn hart zu Boden. © getty 16/21 FUCHS DES TAGES: Jose Alvarado versteckte sich in der Ecke des Frontcourts neben seinen Teamkollegen auf der Pels-Bank, bevor er nach dem Einwurf der Bulls Alex Caruso von hinten überraschte und ihn somit zum Turnover zwang. © getty 17/21 Die Pelicans bejubelten den Geniestreich und starteten anschließend einen 12:0-Lauf im vierten Viertel. Das führte zum Sieg gegen die Chicago Bulls. © Twitter 18/21 FRISUR DES TAGES: In Abwesenheit von Brandon Ingram rutschte Devonte‘ Graham in die Starting Five der Pels und nutzte diese Chance mit 30 Punkten. Sein Team ist sich sicher, dass es an Grahams Mut zur voluminösen Frisur lag. © Twitter 19/21 BILD DES TAGES: Die Pels sorgten noch für ein weiteres großartiges Bild. Lassen wir einfach mal so stehen. © Twitter 20/21 SCHERZKEKS DES TAGES: Giannis Antetokounmpo bekam eine Pause gegen die Wizards und wollte nach dem Sieg nur ein süßes Bild machen, doch Pat Connaughton ließ das nicht zu. © getty 21/21 FLAUTE DES TAGES: Tyrese Haliburton hat bei den Indiana Pacers überragend gestartet, in den vergangenen fünf Spielen markierte er jedoch jeweils nur zwischen 4 und 13 Punkten. Der Guard scheint mit Rückenproblemen zu kämpfen.

Booker antwortete auf dem Parkett, anschließend drehte sich das "Disrespect"-Karussell ganz schnell in die andere Richtung, und zwar etwas zu weit. Isiah Thomas, Morant, Kyrie Irving, auf einmal war der 25-Jährige bei einigen der ganz großen Namen des NBA-Business als Top-3-MVP-Kandidat im Gespräch, mindestens. Das ist freilich übertrieben. Booker hat trotz spektakulärer Auftritte in der Top 3 nichts verloren, die spielt in dieser Saison nochmal in einer anderen Liga.

Dahinter ist auch dieser vierte Rang für Booker fast schon großzügig. Es balgt sich ein Quartett um die letzten beiden Plätze in der Top 5: Booker, Tatum, Morant und Doncic, jeder bringt für sich stichhaltige Argumente mit. Für den Suns-Star war trotz etwas "schlechterer" individueller Stats in erster Linie die Dominanz seines Teams auschlaggebend, Phoenix ist bilanztechnisch dem Rest der Liga schon längst enteilt. Auch das sollte gewürdigt werden.

Book wird sich laut StatMuse voraussichtlich in einen elitären Klub einreihen mit bislang neun Spielern, die mindestens 25/5/5 für ein Team mit einer Siegquote von 80 Prozent oder besser auflegten. Acht davon gewannen den MVP-Award. Der 25-Jährige wird also wohl der zweite Star sein, der auf diese Weise "nicht respektiert" wird. Vielleicht nutzt er es ja als Ansporn für die kommende Saison.