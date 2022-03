NBA News: Lakers-Coach Frank Vogel sieht LeBron James als MVP der Saison

Frank Vogel, Head Coach der Los Angeles Lakers, sieht LeBron James als MVP der laufenden Saison. "Man kann mir nicht erzählen, dass irgendjemand eine bessere Saison gespielt hat als LeBron James in diesem Jahr", sagte er nach dem Training der Lakers am Freitag.

James führt die Liga aktuell an mit durchschnittlich 30,0 Punkten pro Spiel bei Wurfquoten von 52,3 Prozent aus dem Feld, 35,4 Prozent aus der Distanz und 75,8 Prozent sowie 8,2 Rebounds und 6,3 Assists pro Spiel. Er hat bisher an 54 der 73 Lakers-Spiele teilgenommen.

"Er hat es verdient in der Konversation um den MVP zu sein, mindestens so viel wie jeder andere Spieler in der Liga" sagte Vogel und stellte klar: "Ich weiß, wie die Wahl abläuft. Das Team mit der besten Bilanz oder einer der besten Bilanzen wird normalerweise am meisten berücksichtigt. Deswegen werden die Siege und Niederlagen ihm definitiv wehtun bei der Wahl."

Mit 31 Siegen und 42 Niederlagen stehen die Lakers aktuell auf dem zehnten Platz der Western Conference, in James Abwesenheit haben sie nur 6 von 19 Spielen gewonnen. James ist laut den meisten Wettanbietern nicht einmal in der Top 8 des MVP-Rennens. Höchstwahrscheinlich wird entweder Nikola Jokic, Joel Embiid oder Giannis Antetokounmpo die Ehrung erhalten.

"Die größere Motivation für die letzten neun Spiele ist für uns, wie wir spielen", antwortete Vogel auf die Frage, was das Duell gegen die New Orleans Pelicans am Sonntag für die Lakers bedeutet, da die beiden Teams im Play-In-Turnier aufeinandertreffen könnten. "Spielen wir erfolgreichen Basketball? Und verbessern wir unsere Angewohnheiten genug, um zu gewinnen? Unabhängig davon, ob es um das Play-In geht, oder die erste Runde der Playoffs: Die Angewohnheiten sind das Wichtigste."