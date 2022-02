NBA - J.J. Redick übt scharfe Kritik an Zion Williamson: "Sehe keine Verantwortung von ihm"

Der ehemalige NBA-Spieler J.J. Redick hat Zion Williamson im Rahmen einer Talkshow heftig kritisiert und ihm unter anderem Verantwortungslosigkeit vorgeworfen.

"Als Athlet, der einen Teamsport ausübt, hat man die Verantwortung, sich der Sache komplett zu verschreiben", erklärte Redick bei First Take. "Du musst dich voll und ganz für deinen Körper, deine Arbeit und deine Mitspieler hingeben. Das ist deine Verantwortung und die haben wir bisher nicht von Zion gesehen."

Redicks Kritik folgte auf Aussagen von C.J. McCollum, der beim All-Star Weekend preisgegeben hatte, nach seinem Trade von den Portland Trail Blazers zu den New Orleans Pelicans noch nicht mit Zion gesprochen zu haben. Laut Malika Andrews von ESPN hatten die beiden zwar mittlerweile Kontakt, doch bei Redick, der knapp zwei Jahre lang mit Zion bei den Pelicans gespielt hatte, sorgte diese Tatsache trotzdem für Unverständnis.

"Das zeigt einfach, dass Zion überhaupt nicht an dieses Team, die Stadt und an die Franchise denkt", schlussfolgerte Redick. "Ich verstehe ja, dass er verletzt und gerade nicht beim Team ist, aber ihr habt gerade für einen der 50 besten Spieler der Liga getradet. Ein Spieler, der geholt wurde, um ihn an deine Seite zu stellen. Da kontaktiert man denjenigen und stellt sich vor. Dieses Verhalten sieht man von ihm wieder und wieder. Ich war sein Mitspieler und kann sagen, er ist ein distanzierter Teamkamerad."

Zion Williamson absolviert seine Reha in Portland

Williamson hatte sich vergangene Offseason einen Mittelfußbruch zugezogen und musste operiert werden. Seither warfen ihn mehrere Rückschläge im Heilungsprozess zurück, weshalb er in der laufenden Saison bisher nicht für New Orleans auflaufen konnte. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) befindet sich Williamson aktuell in Absprache mit den Pelicans in Portland, wo er seine Reha absolviert.

"Wenn er auf dem Platz stand, dann war er hervorragend, es ist unglaublich, ihm zuzusehen. Es gibt Dinge, die er tut, die sonst niemand machen kann", sagte Redick. "Aber als Mitspieler stimmt sein Verhalten nicht. Und das macht einem Sorgen."

In der vergangenen Saison legte Zion in 61 Spielen durchschnittlich 27,0 Punkte und 7,2 Rebounds in 33,2 Minuten auf und wurde erstmals in seiner Karriere zum All-Star gewählt.