NBA News, Los Angeles Lakers - LeBron James ratlos nach nächstem Debakel: "Habe keine Antworten"

Die enttäuschende Saison der Los Angeles Lakers hat mit der Blowout-Pleite vor eigenem Publikum gegen New Orleans offenbar einen neuen Tiefpunkt erreicht. Während die Fans ihrem Frust freien Lauf ließen, zeigte sich LeBron James im Anschluss ratlos.

"Ich habe keine Antworten für heute Abend", sagte James nach dem desolaten Auftritt seines Teams, der in einer 95:123-Pleite gegen die Pelicans mündete. "Sie sind nach Phoenix gegangen und haben die Suns geschlagen, heute haben sie uns die Türen eingetreten."

Vor allem im dritten Viertel, das L.A. mit 25:44 abgab, ging die Partie verloren. "Von der Sechs-Minuten-Marke im zweiten Viertel bis in den dritten Abschnitt hatten wir keine Antworten", sagte LeBron.

Head Coach Frank Vogel versuchte sich so an einer Erklärung: "Wenn du 23 Turnover hast, dann wirst du nicht gewinnen. Manche davon waren einfach Fahrlässigkeit und dann sind wir aktuell auch noch eiskalt vom Perimeter." Die Lakers trafen gegen die Pelicans nur magere 7/34 Dreier (20,6 Prozent).

An der Turnover-Problematik hatte auch LeBron seinen Anteil, der sein Team zwar mit 32 Punkten anführte, aber auch siebenmal den Ball herschenkte. "Ich versuche immer, Wege zu finden, um besser zu werden. Sieben Turnover sind natürlich kein Mittel, um Basketballspiele zu gewinnen", so der 37-Jährige.

Die Lakers haben damit fünf der vergangenen sechs Spiele verloren und insgesamt neun der vergangenen zwölf. Laut Elias Sports Bureau war es erst das vierte Mal in LeBrons Karriere, dass sein Team mit mehr als 20 Punkten verlor, obwohl er über 30 Zähler markierte - es war bereits das zweite Mal in dieser Saison. James gab zu, dass die Probleme der Lakers in dieser Spielzeit "anders" seien als vorherige Schwächephasen seiner Teams in seiner Karriere.

Los Angeles Lakers: "Körpersprache muss besser werden"

"Die Teams kommen in die Halle und spielen härter", kritisierte derweil Russell Westbrook (16 Punkte, 7 Turnover). "Ich glaube, das steht bei denen im Scouting Report - einfach hart spielen und schauen, was passiert. Und das funktioniert auch noch. Wir müssen mehr Entschlossenheit zeigen, das darf vor allem in unserer eigenen Halle nicht passieren.

Während die Fans in der crypto.com Arena bereits im dritten Viertel mit einem Buh-Konzert begannen, gingen bei den Lakers immer mehr die Köpfe runter. "Unsere Körpersprache muss besser werden, wenn so etwas passiert", sagte Dwight Howard, der ansonsten aber ebenfalls "keine Worte" für die Blowout-Pleite fand.

"Wenn es nicht läuft, ist es nur natürlich, dass manchmal die Luft rausgeht", sagte Vogel. "Wir müssen das Spiel die Toilette herunterspülen. Es einfach hinter uns lassen." Als nächstes muss L.A. in der Nacht auf Mittwoch gegen die Dallas Mavericks ran (ab 4 Uhr live auf DAZN).