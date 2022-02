NBA: Joel Embiid nicht zu stoppen! Philadelphia 76ers gewinnen Foulfestival bei den New York Knicks

In einer Partie voller Fouls haben die Philadelphia 76ers auch das zweite Spiel mit James Harden gewonnen. In New York spielte der Neuzugang stark, doch der Mann des Tages war einmal mehr der überragende Joel Embiid.

New York Knicks (25-36) - Philadelphia 76ers (37-23) 109:125 (BOXSCORE)

Es war teilweise sehr zäh, dafür sorgten die zahlreichen Pfiffe im Spiel (50 Fouls, 79 Freiwürfe), wobei die Linie der Refs gar nicht mal kleinlich war. Wenn aber Joel Embiid und James Harden auf dem Feld stehen, dann kann das mal passieren. Embiid war mit 37 Punkten (7/17 FG, 9 Rebounds, 4 Blocks) Topscorer und stellte in Sachen Freiwürfen Karrierebestwerte bei den Versuchen (27) und auch bei den Treffern (23) auf. Harden marschierte dagegen "nur" zehnmal an die Linie, er legte in seinem zweiten Spiel als Sixer mit 29 Punkte (8/14 FG), 10 Rebounds, 16 Assists und 5 Steals das erste Triple-Double auf.

Wie schon in Minnesota sah das Zusammenspiel der beiden Stars richtig gut aus, die Knicks fanden keine Lösungen, wenn die beiden All-Stars zusammen auf dem Feld standen. Embiid alleine nahm in der ersten Halbzeit 15 Freiwürfe und brachte so beide Knicks-Bigs (Mitchell Robinson und Rookie Jericho Sims) schnell in Foulprobleme. Apropos Fouls: Im ersten Viertel gab es zusammengerechnet 16 Fouls und 28 Freiwürfe - Saisonrekord in der NBA.

Trotz allem blieben die Knicks in Schlagdistanz, auch wenn diese zahlreiche Turnover produzierten. Evan Fournier (24, 6/11 Dreier) hatte die heiße Hand aus der Distanz, dazu erarbeiteten sich auch R.J. Barrett (24, 9/21) und Julius Randle (16, 4/13, 10 Rebounds, 7 Assists) einige Freiwürfe. Dazu kam auch die Überlegenheit an den Brettern, sodass die Gastgeber nach einem zwischenzeitlichen 12-Punkte-Rückstand zum Ende des dritten Viertels wieder auf 2 Zähler dran waren.

Es war Immaunel Quickley (21) , der den Knicks Leben einhauchte und einen 15:5-Lauf einleitete. Wenig später foulten aber gleich beide Knicks-Center aus (9 Minuten vor Schluss!), Randle übernahm die Fünf. Das klappte aber nur bedingt, die Sixers versenkten ihre ersten zehn Würfe im Viertel und setzten sich wieder etwas ab. Tobias Harris (12, 3/9) erhöhte rund vier Minuten vor dem Ende mit seinem ersten verwandelten Wurf der Partie auf +8, es war die Vorentscheidung. Tyrese Maxey wusste mit 21 Punkten (8/14) zu gefallen.

Die 27 Freiwürfe von Embiid waren übrigens auch ein NBA-Saisonrekord. Der letzte Spieler, der mindestens 27 Freiwürfe in einem Spiel nahm, war Anthony Davis, der im Oktober 2019 gegen Memphis 26 seiner 27 Freebies versenkte.

