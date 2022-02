NBA: Lakers-GM Rob Pelinka über Trade Deadline: "Haben keinen Deal gefunden"

Die Los Angeles Lakers wurden zur Deadline nicht aktiv, obwohl sie gerne den ein oder anderen Trade eingefädelt hätten. GM Rob Pelinka erklärte nun, warum der Meister von 2020 die Füße still hielt.

"Unser Ziel ist es immer, das Team in die beste Position zu bringen, um eine Meisterschaft zu gewinnen", erklärte Pelinka nach Ablauf der Trade Deadline. "Letztlich haben wir keinen Deal gefunden, der uns kurzfristig und langfristig weitergeholfen hätte."

Somit bleibt auch Russell Westbrook weiter ein Teil des Teams. Der Point Guard war zuletzt von Coach Frank Vogel auf die Bank gesetzt worden und hatte darüber seinen Unmut bekundet. Die Lakers fanden aber keinen Deal für den Point Guard, der diese Saison 44 Millionen Dollar kassiert und noch eine Spieler-Option über 47 Millionen für das kommende Jahr hält.

Laut Informationen von Chris Haynes (Yahoo Sports) zeigten sich die Rockets, ein Ex-Team von Westbrook interessiert, doch die Lakers lehnten es ab, da sie einen Erstrundenpick nach Texas hätten schicken müssen. Im Gegenzug wäre John Wall in die Stadt der Engel gewechselt. Dave McMenamin (ESPN) berichtete darüber hinaus, dass die Lakers Gespräche mit den Toronto Raptors und den New York Knicks über einen möglichen Three-Team-Trade führten.

Los Angeles Lakers wollen auf dem Buyout-Markt aktiv werden

Dabei hätten die Lakers wohl Talen Horton-Tucker abgegeben, doch auch in diesem Fall platzte der Deal, da der Meister von 2020 keine Picks abgeben wollte. Pelinka fügte auch an, dass er sich mit LeBron James und Anthony Davis über die Strategie beraten habe. Die beiden Superstars haben es akzeptiert und verstanden, wieso die Lakers zur Deadline nichts mehr machten. Der Fokus der Lakers liegt nun auf dem Buyout-Markt, der am 1. März startet.

"Man kann andere Teams nicht zwingen, einen Deal zu machen, damit deine Mannschaft besser wird", verteidigte sich Pelinka weiter. "In den letzten Tagen haben wir uns einige Dinge angeschaut, so wie wir es immer machen. Ich hatte Gespräche mit LeBron und Anthony darüber und ich würde sagen, dass wir uns alle einig sind. Das ist das Wichtigste."

Die Lakers galten vor der Saison als einer der Favoriten auf den Titel, liegen im Moment aber nur auf Platz neun der Western Conference. Damit droht zum zweiten Mal in Folge das Play-In-Tournament. Der Rückstand auf Rang sechs, den letzten direkten Playoff-Platz, welchen die Denver Nuggets halten, beträgt im Moment 5 Spiele.