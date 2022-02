NBA Trade-Gerüchte: Dennis Schröder im Visier der Clippers? Dallas Mavericks wohl nicht interessiert

Ein Trade von Dennis Schröder vor der Trade Deadline am 10. Februar gilt weiterhin als sehr wahrscheinlich - allerdings nicht zu den Dallas Mavericks. Dafür sollen die L.A. Clippers angeblich am Braunschweiger interessiert sein.

Wie Kevin O'Connor (The Ringer) berichtet, sind die Clippers auf der Suche nach einem neuen Point Guard, als Optionen bringt er Jalen Brunson, Schröder, Kemba Walker, Goran Dragic, Spencer Dinwiddie oder John Wall ins Spiel. Als Gegenwert bietet Los Angeles demnach Eric Bledsoe, Serge Ibaka oder Marcus Morris an.

Allerdings merkt O'Connor auch an, dass Schröder ein eher schwieriger Fit an der Seite von Reggie Jackson wäre. Die Clippers wollen dem scorenden Guard angeblich einen Playmaker an die Seite stellen.

Auch die Dallas Mavericks sind auf der Suche nach einem weiteren Ballhandler an der Seite von Luka Doncic, auch für die Texaner wurde Schröder immer mal wieder als Option ins Spiel gebracht. Nach Informationen von Marc Stein sind die Mavs jedoch nicht an einem Trade für den 28-Jährigen interessiert.

Schröder zeigt bislang eine Saison mit einigen Auf und Abs im Trikot der Boston Celtics. Im Schnitt legt der Deutsche 14,8 Punkte und 4,5 Assists bei Wurfquoten von 43,7 Prozent aus dem Feld und 35,2 Prozent aus der Distanz auf. In bislang 45 Einsätzen durfte er 25-mal von Beginn an ran.

Vor der Saison unterschrieb er in Boston einen Einjahresvertrag in Höhe von 5,9 Millionen Dollar. Da die Celtics Stand jetzt im kommenden Sommer über der Luxussteuergrenze sein werden, könnte Schröder auf dem freien Markt zu teuer werden, was einen Abgang wahrscheinlich macht. Entsprechend könnte Boston ihn traden, um noch einen Gegenwert einzustreichen.