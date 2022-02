NBA - Dallas Mavericks, Trade-Gerüchte: Mavs wohl nicht an Trade von Brunson und Finney-Smith interessiert

Die Dallas Mavericks haben offenbar kein Interesse daran, das Duo Jalen Brunson und Dorian Finney-Smith vor der Trade Deadline am 10. Februar abzugeben. Stattdessen sollen beide Rollenspieler langfristig gehalten werden.

Das geht aus einem Bericht von Marc Stein hervor. Demnach habe Dallas Anrufe der Konkurrenz bezüglich potenzieller Trades von Brunson und Finney-Smith zurückgewiesen. In den vergangenen Wochen waren beide Teil von Spekulationen auf dem Trade-Markt - unter anderem die New York Knicks sollen Brunson im Visier haben -, doch am wahrscheinlichsten sei ein Verbleib in Dallas über die Trade Deadline hinaus.

Sowohl der 25 Jahre alte Point Guard als auch der 28-jährige Flügelspieler spielen wichtige Rollen in der Rotation der Mavericks, allerdings laufen deren jeweilige Verträge nach der aktuellen Spielzeit aus. Bei den Verantwortlichen in Dallas herrsche aber Optimismus, dass beide in Texas bleiben wollen. Ein ESPN-Bericht ließ zuletzt noch verlauten, dass gerade ein Brunson-Abgang eine realistische Gefahr sei.

Schon jetzt können die Mavs eine vorzeitige Vertragsverlängerung über maximal vier Jahre und 55,6 Millionen Dollar anbieten, allerdings werden Brunson und Finney-Smith in der Free Agency wohl mehr bekommen. Brunson soll demnach mindestens 18 Mio. Dollar pro Jahr anpeilen, Finney-Smith hoffe laut eines Berichts von Bleacher Report auf 15 Mio. Dollar.

Da Brunson und Finney-Smith gehalten werden sollen, wird für Dallas auf dem Trade-Markt aber wohl kein ganz großer Wurf drin sein. Laut Stein ist das Interesse an anderen Mavs-Spielern wie Maxi Kleber oder Dwight Powell "abgeflaut". Dennoch peile Dallas ein Upgrade für die Offense an.

Trade-Gerüchte: Auch Randle zu haben? Knicks droht Ausverkauf © getty 1/24 Die Trade-Saison geht langsam aber sicher in die heiße Phase. Zwei Wochen haben die 30 Teams bis zur Trade Deadline (10. Februar) noch Zeit, um Deals einzufädeln. Gibt es einen Ausverkauf bei den Knicks? SPOX stellt die heißesten Gerüchte vor. © getty 2/24 JULIUS RANDLE macht eine Saison aus der Hölle durch. Vergangenes Jahr gewann er noch den MIP-Award, bekam eine lukrative Vertragsverlängerung bei den Knicks (4 Jahre/117 Mio. Dollar ab 2022/23) - und jetzt droht gar ein Trade? © getty 3/24 Zumindest ist es laut Ian Begley (SNY.tv) nicht ausgeschlossen, dass New York den 27-Jährigen vor der Deadline abgibt - natürlich nur zum "richtigen Preis". Diesen Eindruck will ein anonymer Executive eines rivalisierenden Teams gewonnen haben. © getty 4/24 Nach seiner starken Vorsaison (24 und 10) läuft 2021/22 kaum etwas für Randle zusammen. Er kommt nur auf 18,2 Punkte bei schwachen 41,2 Prozent aus dem Feld. Selbst von den Heim-Fans regnet es immer mal wieder Buh-Rufe. © getty 5/24 Wird es also Zeit für einen Neuanfang? Die Knicks haben ebenfalls eine enttäuschende erste Saisonhälfte hinter sich (23-26, Platz 11 im Osten) und könnten eine andere Richtung einschlagen. Sie sollen JALEN BRUNSON und MYLES TURNER auf dem Radar haben. © getty 6/24 Für Randle werden die Knicks aber sicherlich mehr verlangen, sollte er tatsächlich verfügbar werden. Allerdings gibt es laut ESPN mit KEMBA WALKER, EVAN FOURNIER oder ALEC BURKS genügend andere Trade-Kandidaten im Big Apple. © getty 7/24 Einen Ausverkauf könnte es auch an anderer Stelle geben, zum Beispiel bei den Portland Trail Blazers. Wie Jake Fischer (Bleacher Report) vermeldet, könnten die Blazers gleich mehrere Veteranen verscherbeln - darunter auch C.J. MCCOLLUM. © getty 8/24 Der 30-Jährige gehöre genau wie NORMAN POWELL, JUSUF NURKIC und ROBERT COVINGTON zu den potenziellen Trade-Kandidaten der Blazers. Um die drei Letztgenannten kursieren schon länger entsprechende Gerüchte. © getty 9/24 Fischer bringt die New Orleans Pelicans für McCollum ins Spiel, ein Deal wäre um Jonas Valanciunas und Josh Hart denkbar. Portland würde nicht nur einen potenziellen Nurkic-Ersatz bekommen, sondern auch unter die Luxussteuergrenze kommen. © getty 10/24 Das Team soll demnach um Damian Lillard sowie die Youngster Anfernee Simons und Nassir Little (der Forward wird wohl die restliche Saison verletzungsbedingt verpassen) neu aufgebaut werden, auch mit der Hilfe eines hohen Lottery-Picks. © getty 11/24 Aber: Die Pelicans wollen wohl eher TOMAS SATORANSKY und JAXSON HAYES loswerden anstatt Valanciunas. Interessant dabei ist: Laut Bleacher Report gehört NOLA zu den Teams, von denen rund um die Trade Deadline hohe Aktivität erwartet wird. © getty 12/24 In diesem Zusammenhang werden auch die Blazers, Pacers, Kings und Hawks genannt. In Atlanta scheint neben JOHN COLLINS auch BOGDAN BOGDANOVIC auf dem Markt zu haben sein. Dessen Name fiel nun offenbar schon öfters in Gesprächen. © getty 13/24 Als wahrscheinlichster Trade-Kandidat gilt aber immer noch Collins (24 Jahre, Vertrag: 5 Jahre/125 Mio. Dollar). Die Hawks fordern wohl mindestens einen "wertvollen" Erstrundenpick und einen Spieler mit Starter-Kaliber. © getty 14/24 Atlanta hat weiterhin ein Auge auf JERAMI GRANT, soll aber auch bei den Spurs wegen DERRICK WHITE durchgeklingelt haben. San Antonio wird schon länger Interesse an Collins nachgesagt, übrigens auch den Dallas Mavericks. © getty 15/24 Bevor die Hawks Cam Reddish nach New York schickten, soll es zudem rudimentäre Gespräche mit den Celtics um einen Deal MARCUS SMART für KEVIN HUERTER und REDDISH gegeben haben. Soll heißen: Auch in Boston könnte was passieren. © getty 16/24 Um Smart von den Kelten loszueisen, wird es aber offenbar einen hohen Gegenwert brauchen. Ansonsten kursieren eher die Namen AL HORFORD, DENNIS SCHRÖDER und AARON NESMITH als Trade-Kandidaten. Boston will unter die Luxussteuergrenze kommen. © getty 17/24 Im Gegensatz dazu visieren die Kings angeblich große Namen als Verstärkung an. Auf dem Zettel in Sacramento stehen DOMANTAS SABONIS und MYLES TURNER von den Pacers sowie JERAMI GRANT von den Pistons. Gespräche soll es bereits gegeben haben. © getty 18/24 Auf der Verkaufsliste stehen dafür BUDDY HIELD, HARRISON BARNES, MARVIN BAGLEY und auch TRISTAN THOMPSON. Der erfahrene Big ist wohl schon für einen Zweitrundenpick zu haben. © getty 19/24 Beim Thema Turner haben die Kings aber eine Menge Konkurrenz. Portland soll bereits Momentum in den Trade-Gesprächen gehabt haben, bevor sich der Shotblocker einen Ermüdungsbruch im Fuß zuzog. Auch die Mavs, Raptors, Knicks, … © getty 20/24 … Hornets und Kings gelten als interessiert, könnten aber durch die Verletzung und den hohen Preis (mehrere Erstrundenpicks) abgeschreckt sein. Immerhin: Coach Rick Carlisle gab an, dass Turner schon früher als erwartet sein Comeback geben könnte. © getty 21/24 Die Bucks sind vor der Deadline auf der Suche nach Unterstützung für den Frontcourt. Rivalisierende Teams rufen wegen PAT CONNAUGHTON und DONTE DIVINCENZO an, Milwaukee selbst soll ein Auge auf JALEN SMITH (Suns) geworfen haben … © getty 22/24 … und auf DANIEL THEIS. Der Rockets-Big zieht das Interesse mehrerer Teams auf sich. Da für Turner ein hoher Preis ausgerufen wurde, sollen sich die Bucks, Hornets, Raptors und Celtics in Houston wegen dem deutschen Nationalspieler erkundigt haben. © getty 23/24 Die Brooklyn Nets führen derweil Gespräche, in denen JEVON CARTER, BRUCE BROWN und NIC CLAXTON angeboten werden, um Verstärkung für die Big Three an Land zu ziehen. Brooklyn würde Claxton aber eigentlich gerne behalten. © getty 24/24 Als ein weiteres potenzielles Ziel der Dallas Mavericks ist CEDI OSMAN im Gespräch. Der 26 Jahre alte Forward (10,8 Punkte bei 35,8 Prozent Dreierquote) soll aber auch in San Antonio, Charlotte und Milwaukee begehrt sein.

Das könnte beispielsweise in Person von Goran Dragic kommen, der aber wohl nur dann eine Option ist, wenn er auf dem Buyout-Markt verfügbar wird. An Dennis Schröder haben die Mavs derweil kein Interesse.

Gleiches gilt offenbar für Myles Turner, der als Shotblocker zwar der Defense helfen, aber in den Augen der Verantwortlichen wohl nicht die erhoffte Verstärkung für den Angriff darstellen würde. Aus diesem Grund habe Dallas Abstand von einem potenziellen Turner-Trade genommen, der zudem aktuell auch noch verletzt ist.