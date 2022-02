NBA Trade Deadline: Alle Deals mit allen Spielern und allen Teams in der Übersicht

Bis zur Trade Deadline am Donnerstag, den 10. Februar, haben die 30 NBA Teams noch Zeit, um ihr Team auf dem Trade-Markt zu verstärken. Schon im Vorfeld der Deadline gab es einige interessante Deals. SPOX gibt einen Überblick.

Mit den Trades von Domantas Sabonis zu den Sacramento Kings oder C.J. McCollum zu den Pelicans haben bereits einige prominente Namen und in Person von Sabonis sogar ein zweifacher All-Star den Umzugswagen bestellen müssen.

Die General Manager der NBA waren aber auch zuvor schon fleißig. SPOX präsentiert in chronologischer Reihenfolge alle bisherigen Trades, die vor der Trade Deadline 2022 abgeschlossen wurden.

NBA Trade: Cavs schnappen sich Rajon Rondo

Bereits am 3. Januar sicherten sich die Cleveland Cavaliers Unterstützung für den von Verletzungen ausgedünnten Backcourt. Aus Los Angeles kam in einem Drei-Team-Trade Rajon Rondo, der seither den Backup für All-Star Darius Garland gibt.

Cavs erhalten: Rajon Rondo

Rajon Rondo Lakers erhalten: Draft-Rechte an Louis Labeyrie

Draft-Rechte an Louis Labeyrie Knicks erhalten: Denzel Valentine (kurz darauf entlassen), Draft-Rechte an Wang Zhelin, Draft-Rechte an Brad Newley, Cash Considerations

NBA Trade: Utah Jazz sparen Luxussteuer

Mit einem kleineren Deal am 4. Januar haben sich die Utah Jazz von dem Vertrag von Miye Oni getrennt und somit ein wenig Luxussteuer gespart.

Thunder erhalten: Miye Oni (kurz darauf entlassen), Zweitrundenpick

Miye Oni (kurz darauf entlassen), Zweitrundenpick Jazz erhalten: Cash Considerations

NBA Trade: New York eisen Cam Reddish aus Atlanta los

Die Knicks haben sich am 13. Januar bei den Atlanta Hawks bedient und den dort unzufriedenen Cam Reddish losgeeist. Allerdings konnte sich der 22-Jährige seither auch in der Rotation von Head Coach Tom Thibodeau nicht etablieren

Knicks erhalten: Cam Reddish, Solomon Hill, Zweitrundenpick (2025)

Cam Reddish, Solomon Hill, Zweitrundenpick (2025) Hawks erhalten: Kevin Knox, geschützter Erstrundenpick

© getty Cam Reddish ist bislang bei den Knicks noch nicht richtig angekommen.

NBA Trade: Nuggets holen Unterstützung für Jokic

Noch ein Drei-Team-Trade: Am 19. Januar schnappten sich die Denver Nuggets Unterstützung für Nikola Jokic in Person von Bryn Forbes. Der Shooter kam von den Spurs, auch die Celtics mischten in dem Deal mit.

Nuggets erhalten: Bryn Forbes

Bryn Forbes Celtics erhalten: Bol Bol, P.J. Dozier (beide verletzt)

Bol Bol, P.J. Dozier (beide verletzt) Spurs erhalten: Juancho Hernangomez, Zweitrundenpick, Cash Considerations

NBA Trade: Trail Blazers leiten Neuaufbau ein

Gut eine Woche vor der Trade Deadline entschieden sich die Portland Trail Blazers, den Neuaufbau einzuleiten. Am 4. Februar mussten Norman Powell und Robert Covington ihre Sachen packen, für beide ging es nach L.A. zu den Clippers.

Clippers erhalten: Norman Powell, Robert Covington

Norman Powell, Robert Covington Trail Blazers erhalten: Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson, Zweitrundenpick (2025 via Detroit)

Der Powell-Trade in der Kurz-Analyse: Clippers bauen am Championship-Team

NBA Trade: Cavs-Support für den Playoff-Push

Das Überraschungsteam der NBA, die Cleveland Cavaliers, machten mit dem Trade für Caris LeVert am 7. Februar deutlich, dass sie in den Playoffs angreifen wollen. Dafür schickten die Cavs ein ganzes Paket an Picks nach Indiana.

Cavaliers erhalten: Caris LeVert, Zweitrundenpick (2022 via Miami)

Caris LeVert, Zweitrundenpick (2022 via Miami) Pacers erhalten: Ricky Rubio (verletzt), Erstrundenpick (2022, Lottery-geschützt), zwei Zweitrundenpicks (2022 via Houston und via Utah)

Der LeVert-Trade in der Analyse: Kratzen die Cavs nun am Contender-Status?

Der Kader der Cleveland Cavaliers

PG SG SF PF C Darius Garland Isaac Okoro Lauri Markkanen Evan Mobley Jarrett Allen Rajon Rondo Caris LeVert Cedi Osman Dean Wade Kevin Love Brandon Goodwin Dylan Windler Lamar Stevens Ed Davis Kevin Pangos (Collin Sexton)

NBA Trade: Trade-Hammer bei den Kings

Am 8. Februar sorgten die Sacramento Kings für einen echten Trade-Hammer. Domantas Sabonis kam aus Indiana und soll der Franchise erstmals nach 15 Jahren wieder in die Playoffs verhelfen - dafür musste das Tafelsilber namens Tyrese Haliburton überraschend gehen.

Pacers erhalten: Tyrese Haliburton, Buddy HIeld, Tristan Thompson

Kings erhalten: Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb, Zweitrundenpick (2023)

Der Sabonis-Trade in der Analyse: Die NBA-Welt steht unter Schock

NBA Trade: Blazers beenden McCollum-Lillard-Ära

Spätestens mit diesem Deal am selben Tag war deutlich, dass in Portland nichts mehr so sein wird, wie es einmal war. Das langjährige Backcourt-Duo Damian Lillard und C.J. McCollum wurde aufgebrochen, McCollum wird künftig für die Pelicans auf Punktejagd gehen.

Pelicans erhalten: C.J. McCollum, Larry Nance Jr., Tony Snell

C.J. McCollum, Larry Nance Jr., Tony Snell Trail Blazers erhalten: Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, Didi Louzada, Erstrundenpick (2022, protected), zwei Zweitrundenpicks (2026 und 2027)

Der McCollum-Trade in der Analyse: Wer Zion Williamson hat, muss gewinnen

NBA Trade: Heat schaffen sich Flexibilität

Nicht unbedingt ein Trade-Hammer, aber nicht minder interessant: Die Heat schickten am 9. Februar K.Z. Okpala zu den Thunder und erreichten gleichzeitig eine Einigung, einen zukünftigen Erstrundenpick, den Miami OKC noch schuldet, umzustrukturieren. Damit könnten die Heat ab sofort einen 2022er oder 2023er Erstrundenpick traden.

Heat erhalten: Zweitrundenpick (2026)

Thunder erhalten: K.Z. Okpala

Zusätzliche Vereinbarung: Der 2023er Erstrundenpick (Lottery-geschützt) aus einem früheren Trade wird in einen 2025er Erstrundenpick (Lottery-geschützt oder 2026 ungeschützt) umgewandelt

NBA Trade: Utah Jazz verstärken Bank

Nur ein Tag nach dem Trade zu den Blazers fand sich Nickeil Alexander-Walker bereits im nächsten Deal wieder. Der Youngster wurde in einem Drei-Team-Trade von Portland weiter nach Utah verfrachtet, bei den Jazz soll er die Bank unterstützen. Dafür musste der verletzte Joe Ingles nach acht Jahren die Franchise verlassen.