Slam Dunk Contest beim NBA All-Star Game 2022 im Video - Die kompletten Highlights vom Dunk-Spektakel mit Jalen Green

Was für ein Spektakel! Der All-Star Saturday, an dem traditionell die Skills Challenge, der Dreier-Contest sowie der Slam Dunk Contest stattfinden, ist vorbei. Hier seht Ihr die kompletten Highlights mit den besten Dunks der Nacht.

Der Slam Dunk Contest im Rahmen des All-Star Weekends 2022 in Cleveland hatte - mit einigen Längen - mal wieder einiges zu bieten. Um die Krone des besten Dunkers der Association duellierten sich diesmal vier Youngster aus der NBA, die in der ersten Runde jeweils zwei Dunks präsentierten. Die beiden punktbesten Dunker sicherten sich das Finalticket, wo sie jeweils zwei weitere Slams zeigten. Diese wurde erneut von einer Jury bewertet.

Hier seht Ihr die kompletten Highlights des Slam Dunk Contests 2022.

Slam Dunk Contest 2022: Diese Stars waren dabei

In diesem Jahr fehlte der ganz große Name beim Slam Dunk Contest der NBA und das machte sich auch bemerkbar. Kein einziges Mal gab es die Höchstpunktzahl von 50 Zählern, am nächsten kam noch Sieger Obi Toppin mit drei Dunks mit mindestens 45 Zählern. Neben Toppin (New York Knicks) flogen Jalen Green (Houston Rockets), Cole Anthony (Orlando Magic) und Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors) durch die Lüfte des Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland.

Hier findet Ihr die Übersicht der Wertungsergebnisse der Jury:

NBA: Die Ergebnisse des Slam Dunk Contests 2022

Spieler 1. Runde 2. Runde Finale 1 Finale 2 Obi Toppin 44 46 45 47 Juan Toscano-Anderson 44 43 39 30 Jalen Green 38 45 - - Cole Anthony 40 30 - -

Slam Dunk Contest: So geht es beim All-Star Weekend weiter

Neben dem Slam Dunk Contest holte sich in der Nacht auf Sonntag Team Cleveland den Sieg in der Skills Challenge und Karl-Anthony Towns krönte sich zum neuen Dreier-König im Three Point Contest. Das war allerdings nur das Aufwärmprogramm für das eigentliche Highlight des All-Star-Wochenendes.

In der Nacht auf Montag (ab 2 Uhr deutscher Zeit live auf DAZN) steht das All-Star Game an, in dem sich Team LeBron und Team Durant duellieren. Schnappt sich GM LeBron zum fünften Mal in Folge mit seinem Team den Sieg? Oder fängt einer der Stars aus Team Durant Feuer?