Seit dem Jahr 1985 erfreut sich die NBA-Gemeinde an den Wettbewerben Dunk Contest und 3 Point Shootout. Heute Nacht ist es endlich wieder soweit. SPOX erklärt Euch, wo Ihr Euch das Spektakel heute live im TV und Livestream anschauen könnt.

Wir schreiben den zweiten Tag des diesjährigen NBA-All-Star-Wochenendes. Wie man es aus der Vergangenheit kennt, stehen auch heute wieder verschiedene Einzel- und Teamwettbewerbe an. Dazu gehören der Slam Dunk Contest, das Three Point Shootout sowie die Skills Challenge.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr Tag 2 des All-Star Wochenendes live im TV oder Livestream verfolgen könnt.

NBA All Star Weekend, Übertragung: Slam Dunk Contest und 3-Point Contest heute live im TV und Livestream - Spieler, Teilnehmer

Regeltechnisch hat sich bei den Klassikern Slam Dunk- und Three Point Contest nichts verändert. Lediglich die Skills Challenge wird in einem runderneuerten Format aufgesetzt: Anstelle einzelner Spieler wird es drei Dreierteams geben (siehe unten), anstelle des einen Parkours werden sich die Mannschaften in vier verschiedenen Wettbewerben (Dribbeln, Passen, Werfen, Parkour) messen.

© getty Drei der vier Antetokounmpo-Brüder werden bei der Skills-Challenge ein Team bilden. Nicht dabei sein wird Kostas Antetokounmpo (r.). Der 24-Jährige spielt seit Beginn dieser Saison beim französischen Erstligisten LDLC ASVEL.

Hier sind die Teilnehmer der drei Wettbewerbe:

NBA All Star Weekend - Slam Dunk-Contest Teilnehmer:

Cole Anthony (Orlando Magic)

Jalen Green (Houston Rockets)

Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors)

Obi Toppin (New York Knicks)

NBA All Star Weekend - Three Point-Shootout Teilnehmer:

C.J. McCollum (Portland Trail Blazers)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Desmond Bane (Memphis Grizzlies)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Fred VanVleet (Toronto Raptors)

Luke Kennard (L.A. Clippers)

Patty Mills (Brooklyn Nets)

NBA All Star Weekend - Skills Challenge Teilnehmer:

The Antetounbros (Giannis, Thanasis, Alex Antetokounmpo)

The Rooks (Cade Cunningham, Josh Giddey, Scottie Barnes)

The Cavs (Jarrett Allen, Darius Garland, Evan Mobley)

NBA All Star Weekend, Übertragung: Slam Dunk Contest und 3-Point Contest heute live im TV und Livestream

Doch wie kann man das Event eigentlich live sehen? Zu allererst hier einmal die eher schlechte Nachricht: Wie schon am gestrigen Tag, werden auch die heutigen Spiele weder im Free-TV noch im kostenlosen Livestream zu sehen sein. Stattdessen gibt es zwei kostenpflichtige Alternativen, die wir Euch nun vorstellen.

NBA All Star Weekend, Übertragung: Slam Dunk Contest und 3-Point Contest heute im Livestream

Die erste Option geht von einem Anbieter aus, der Euch sicher bereits ein Begriff ist: DAZN. Die Livesport-Plattform hat alle drei Tage des All-Star Wochenendes im Programm. Doch nicht nur an diesen besonderen Tagen widmet sich das Unternehmen der besten Basketballliga der Welt, das geschieht bereits über die gesamte Saison hinweg: Nahezu täglich bietet DAZN nämlich Übertragungen zu Spielen der NBA an. Doch das war's noch lange nicht! Auch Fans der NFL, der Fußball-Bundesliga oder Champions League und sogar der WWE kommen hier auf Ihre Kosten. Alle weiteren Informationen zu den verschiedenen Abomodellen gibt's hier.

Die zweite Option die Veranstaltung live zu verfolgen geht von der Liga selbst aus: Gemeint ist der NBA League Pass. Dieser ermöglicht es Euch alle Spiele und Events - und damit sind wirklich alle Events gemeint, von der Regular Season über die Playins und Playoffs bis hin zur Summer League und eben dem All-Star Wochenende - live zu sehen. Der Kostenpunkt liegt hier bei 24,99€ pro Monat für eine Person und 29,99€ pro Monat für zwei Personen. Mehr Infos findet Ihr hier.

NBA All Star Weekend, Übertragung: Slam Dunk Contest und 3-Point Contest heute live im TV

Es besteht keine Möglichkeit das Event im linearen Fernsehen zu sehen.

NBA All Star Weekend, Übertragung: Slam Dunk Contest und 3-Point Contest heute live im TV und Livestream - Die Sieger der vergangenen Jahre