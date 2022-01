NBA News: Shai Gilgeous-Alexander fällt wohl mindestens bis zum All-Star-Break aus

Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder hat sich offenbar den rechten Knöchel verstaucht und wird frühestens nach dem All-Star-Break wieder Basketball spielen. Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN.

Der Zeitpunkt der Verletzung erinnert stark an seinen Ausfall in der vergangenen Saison, in der er sein letztes Spiel am 28. Januar 2021 absolvierte. SGA hatte sich damals eine Verletzung an der Ferse zugezogen.

Die damalige Verletzung gilt als schwerwiegender einzuschätzen als eine Stauchung des Knöchels, es bleibt jedoch abzuwarten, ob Gilgeous-Alexander in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommt. Die Thunder werden ohne ihren besten Spieler voraussichtlich keinen Schub in Richtung der Play-In-Spiele in der Western Conference machen.

Mit einer Bilanz von 14 Siegen und 34 Niederlagen haben sie bereits 7 Spiele Rückstand auf den 10. im Westen, die Portland Trail Blazers. Wie in der vergangenen Saison könnten die Verantwortlichen in OKC sich also dazu entscheiden, Gilgeous-Alexander zu schonen, falls die Playoffs außer Reichweite kommen.

Der 23-Jährige hatte in 43 Spielen während der laufenden Spielzeit lange nicht die Wurfquoten wie in der Vorsaison, in der er lange auf All-Star-Niveau spielte. Sein Punkteschnitt ist zwar nur von 23,7 auf 22,7 Punkte pro Spiel gefallen, er trifft jedoch nur noch 42,4 statt 50,8 Prozent aus dem Feld und nur 27,8 statt 41,8 Prozent von Downtown. Dazu sammelt er 4,7 Rebounds und 5,5 Assists pro Spiel, ähnlich wie in der Vorsaison.