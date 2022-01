NBA News - Markieff Morris schießt gegen Nikola Jokic: "Schwabbeliger, fetter Junge"

Auch gut zwei Monate nach der Auseinandersetzung zwischen Nikola Jokic und Markieff Morris Jr. ist die Angelegenheit für den Heat-Spieler offenbar noch nicht erledigt. Auf einen Twitter-Beitrag, wonach er seit dem Zwischenfall verletzt ausfalle, reagierte er mit einer unschönen Bemerkung in Richtung des Serben.

"Es ist eine echte Verletzung", rechtfertigte sich Morris, der seit dem Spiel gegen die Nuggets am 8. November (30 Spiele) nicht mehr auf dem Parkett stand. Mit einem Ellbogen-Schlag in die Seite hatte der Heat-Forward Jokic gefoult, ehe sich dieser revanchierte und Morris, der sich abgewandt hatte, kraftvoll zu Boden schubste. Nach der anschließenden Rudelbildung wurden beide mit einem Flagrant Foul 2 ejected.

Zwar wurde eine Trage bereitgehalten, Morris konnte die Halle jedoch selbstständig verlassen. Die offizielle Diagnose lautet Schleudertrauma. "Stell dir vor, wie ein 300 Pfund schwerer, schwabbeliger, fetter Junge mit vollem Tempo auf dich zurennt und Kontakt mit deiner Wirbelsäule herstellt", erklärte Morris weiter und verkündete zudem, dass er "bald" wieder zurück sei. Laut offizieller Zahlen wird Jokic mit 284 Pfund gelistet.

"Es war eine sehr gefährliche und dreckige Aktion", hatte Heat-Coach Erik Spoelstra seinen Schützling nach der Partie in Schutz genommen, dem von vielen als Initiator die Hauptschuld an den Tumulten zugesprochen wurde. Er bezeichnete das Revanche-Foul als "absolut unangebracht".

"Keef hat ihn gefoult, es war eines dieser Fastbreak-Fouls zur Unterbrechung des Spielflusses, und er hat es mit seiner Schulter gemacht. Für mich war es ein normales Foul." Jokic entschuldigte sich im Anschluss für die "dumme Aktion. Ich fühle mich schlecht. Ich sollte niemals so reagieren."

Morris vs. Jokic: Auch die Brüder mischen mit

Jokic wurde in der Folge für ein Spiel gesperrt, beide erhielten eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro. Zudem entbrannte in den sozialen Medien eine Auseinandersetzung zwischen den Brüdern der Beteiligten. Nachdem Marcus Morris ausgeteilt hatte ("Er hat gewartet, bis mein Bruder ihm den Rücken zugekehrt hat. Ist notiert."), konterten Jokics Brüder Nemanja und Strahinja: "Du solltest es dabei belassen, anstatt unseren Bruder in der Öffentlichkeit zu bedrohen. Dein Bruder hat zuerst eine Aktion abgezogen. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, werden wir dich erwarten."

Morris steht seit Beginn der Saison bei den Heat unter Vertrag. Vor seiner Verletzung kam er lediglich in zehn Spielen zum Einsatz und steht bei durchschnittlich 7,7 Punkten, 2,8 Rebounds und 1,4 Assists.