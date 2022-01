NBA News: Kabinenärger bei den Houston Rockets - Cbristian Wood und Kevin Porter Jr. drohen Strafen

Die Houston Rockets haben gegen die Denver Nuggets die siebte Pleite in Serie kassiert. Das sorgt für Frust, mit Kevin Porter Jr. und Christian Wood verletzten gleich zwei Spieler die Regeln des Teams, in der Kabine fliegen die Fetzen.

Wie Tim MacMahon, Adrian Wojnarowski (beide ESPN) sowie Shams Charania (The Athletic) übereinstimmend berichten, soll es in der Halbzeitpause beim Spiel gegen die Denver Nuggets (111:124) in der Kabine der Rockets zu einer heftigen Streiterei gekommen sein, im Mittelpunkt stand dabei Kevin Porter Jr. Assistant Coach John Lucas soll sowohl Porter Jr. als auch Christian Wood vor der Mannschaft bloßgestellt und deren Fehler gnadenlos angesprochen haben.

Die Rockets waren verspätet aus der Kabine für die zweite Halbzeit gekommen, Coach Stephen Silas sprach auf der PK von einer "hitzigen Debatte", ohne aber Details zu nennen. "Ich habe gewisse Ansprüche an mein Team in Sachen Leidenschaft und ich war heute mit dem Einsatz nicht zufrieden.

KPJ wurde nach der Pause nicht mehr eingesetzt, offiziell wegen neuerlichen Oberschenkelproblemen, die den Guard die ganze Saison begleiten. In Wahrheit war eine verbale Auseinandersetzung der Grund, der 21-Jährige verließ umgehend die Halle.

Es ist nicht die erste Entgleisung des Youngsters, nur aufgrund der Verfehlungen von Porter Jr. in Cleveland musste die Rockets lediglich einen Zweitrundenpick für den Guard zu den Cavs schicken, um die Finger an KPJ zu bekommen. In Cleveland war Porter Jr. ebenfalls ausfällig geworden, als dessen Spind verlegt worden war. Auch einige Probleme neben dem Feld waren damals ein Grund für den Trade aus Cleveland.

Houston Rockets: Wood und Porter Jr. drohen Strafen

Aber nicht nur Porter Jr. erhielt einen Denkzettel, auch Christian Wood, bislang Houstons bester Spieler in dieser Saison, wurde von Head Coach Stephen Silas diszipliniert. Der Big Man wurde aus der Starting Five gestrichen, weil er laut Charania einen verpflichtenden Corona-Testtermin verpasst hatte. Wood spielte gegen die Nuggets lediglich acht Minuten, dabei vergab er jeden seiner vier Würfe.

Nach dem Wechsel kam Wood nicht mehr zum Einsatz, laut Charania weigerte sich der 26-Jährige noch einmal am Spiel teilzunehmen. Silas verriet nach dem Spiel keine Details, sondern ließ die fragenden Journalisten im Dunkeln, was wirklich vorgefallen war: "Das bleibt intern", sagte Silas über die Gründe für die Disziplinierung von Wood. "Er hat eine Team-Regel gebrochen und deswegen habe ich ihn aus der Starting Five gestrichen und dann entschieden, dass er nach der Pause nicht mehr spielen wird."

Ob und wie das Duo nun vom Team bestraft wird, ist noch nicht bekannt. Mit einer Bilanz von 10-27 sind die Rockets in der Western Conference abgeschlagen auf dem letzten Platz. Nach sieben Pleiten am Stück beträgt der Rückstand auf Platz 14 bereits 3,5 Spiele.