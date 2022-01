NBA News: Damian Lillard unterzieht sich offenbar Operation und fällt lange aus

Nach langem Kampf mit seiner Bauchmuskelverletzung hat Damian Lillard offenbar beschlossen, sich operieren zu lassen. Das berichtet Brian Windhorst (ESPN).

Die genaue Entscheidung über die Art des Eingriffs und die damit einhergehende Dauer der Reha wird Lillard demnach noch in dieser Woche treffen. Laut Windhorst ist es wahrscheinlich, dass Lillard sechs bis acht Wochen ausfallen wird. Das Saisonende für den 31-Jährigen sei jedoch auch nicht ausgeschlossen.

Lillard hat sich die Verletzung übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Sommer zugezogen, in der laufenden Spielzeit ist ihm die Verletzung auch anzumerken.

In 29 Einsätzen erzielte Lillard bisher durchschnittlich 24,0 Punkte und verteilte 7,3 Assists pro Spiel bei Wurfquoten von 40,2 Prozent aus dem Feld und 32,2 Prozent von Downtown. So niedrige Quoten legte der sechsfache All-Star noch in keiner gesamten Saison seiner Karriere auf.

Lillard verpasste bereits elf Spiele in dieser Saison, zuletzt lief er am 31. Dezember gegen die Los Angeles Lakers auf (106:139). Die Blazers stehen mit einer Bilanz von 16-24 auf dem 10. Platz der Western Conference und laufen ohne Lillard Gefahr, das Play-In-Turnier und damit die Postseason komplett zu verpassen.