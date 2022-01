NBA News: Brooklyn Nets wollen James Harden wohl nicht zur Deadline traden

Die Brooklyn Nets laufen Gefahr, James Harden im Sommer ohne Gegenwert zu verlieren. Dennoch wird es bis zur Deadline keine Gespräche über einen möglichen Trade von Harden geben.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach soll Harden der Franchise intern deutlich gemacht haben, dass er in Brooklyn bleiben möchte und dabei helfen will, dass die Nets die erste Championship in ihrer Franchise-Historie gewinnen. Darum gebe es für das Management der Nets keinen Grund, auch nur einen Gedanken an einen vorzeitigen Harden-Trade zu verschwenden.

GM Sean Marks und Besitzer Joe Tsai sollen die Meinung vieler Experten teilen, dass Brooklyn mit voller Kapelle, also mit Kevin Durant, Kyrie Irving und Harden, das beste Team der NBA und der klare Favorit auf die Meisterschaft ist. Derzeit fällt jedoch Durant mit einer Innenbandverletzung noch einen Monat aus, dazu kann Kyrie Irving weiterhin nur in Auswärtsspielen außerhalb von New York City mitwirken.

Ein möglicher Kandidat für einen Harden-Trade sind wie berichtet die Philadelphia 76ers, allerdings haben die Sixers laut Wojnarowski den Nets noch kein Angebot gemacht. Philadelphia könnte dagegen im Sommer durch einen Sign-and-Trade-Deal mit Ben Simmons ein Thema werden.

Harden hatte sich in der Offseason gegen eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags entschieden. Noch hält der 32-Jährige eine Spieler-Option über 47,4 Millionen Dollar. Nun könnte Harden im Sommer seine Option ziehen und dann eine Verlängerung über vier Jahre unterzeichnen, die ihm rund 223 Millionen Dollar einbringen könnte. In der Saison 2026/27 würde der Guard dann der erste Spieler sein, der in einer Spielzeit über 60 Millionen kassiert.

Die andere Option ist, dass Harden aus seinem Vertrag aussteigt und Free Agent wird. Allerdings gibt es kaum Teams, die den All-Star bezahlen könnten. Mit Orlando, Detroit und San Antonio haben vermutlich nur drei Teams genug Platz für einen Maximal-Vertrag, keine dieser Franchises sind aber auch nur ännahernd Contender. So müssten die Nets bei einem Sign-and-Trade-Deal mithelfen, wenn Harden die Nets tatsächlich im Sommer verlassen möchte.