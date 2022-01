NBA: Nächste Show von Ja Morant in der Crunchtime - Suns erlegen Pelicans spät

Ja Morant hat seinen irren Lauf auch in Cleveland fortgesetzt, dank dessen Heldentaten in den finalen 30 Sekunden bleiben die Grizzlies eins der heißesten Teams der Liga. Die Suns erlegen die Pelicans erst spät, Toronto setzt seine Serie fort und die Knicks sind zurück in der Spur.

Cleveland Cavaliers (21-17) - Memphis Grizzlies (25-14) 106:110 (BOXSCORE)

Nächster Akt in der Ja Morant-Show! Der Youngster sicherte den Grizzlies mit 6 seiner 26 Punkte in den finalen 30 Sekunden der Partie den sechsten Sieg in Folge, nur die Bulls reiten aktuell eine längere Siegeswelle. Nach seinem überragenden Auftritt gegen die Nets brachte Morant nun sein Team mit einem fast schon absurden Clutch-Bucket auf die Siegerstraße.

Knapp eine halbe Minute war noch zu spielen, als der 22-Jährige das Spiel im Alleingang entschied. Kurz zuvor hatten Jarrett Allen und Evan Mobley einen kleinen Grizzlies-Vorteil wieder egalisiert, dann attackierte Morant den Korb. Gegen die gute Defense von Brandon Goodwin und über die ausgestreckten Arme von Mobley versenkte er einen unfassbar schwierigen Wurf, inklusive Pump-Fake während er in der Luft stand.

Direkt im Anschluss holte er sich einen Steal und erhöhte per Transition-Layup, schließlich machte Morant von der Linie alles klar. "Ich habe vor niemandem Angst. Mir ist egal, ob du 2,30 Meter groß bist oder so, ich attackiere dich", sagte der Guard über seinen irren Wurf zur Führung. Morant war mit seinen 26 Zählern (9/21 FG, dazu 6 Assists, 2 Steals und 2 Blocks) Grizzlies-Topscorer, auch Jaren Jackson Jr. (22) oder Brandon Clarke (13, 9 Rebounds und 3 Blocks) zeigten gute Leistungen.

Auf Seiten der Hausherren, die die vierte Pleite aus fünf Spielen kassierten, war Darius Garland bei seiner Rückkehr aus dem Corona-Protokoll fleißigster, aber nicht immer effizienter Punktesammler (27 und 10 Assists bei 9/26 FG). Zudem lieferten Allen (22 und 12 Boards) sowie Kevin Love (18 und 10 von der Bank) Double-Doubles, Mobley kam auf 17 und 8.

Corona-Protokoll: Cedi Osman (Cavs) - Kyle Anderson, Dillon Brooks, John Konchar, De'Anthony Melton, Xavier Tillman (alle Grizzlies).

Toronto Raptors (17-17) - San Antonio Spurs (14-22) 129:104 (BOXSCORE)