NBA News: Zion Williamson erleidet Rückschlag und fällt weiter für unbestimmte Zeit aus

Das Comeback von Zion Williamson für die New Orleans Pelicans verschiebt sich. Der Forward hat in der Reha nach seinem Fußbruch einen Rückschlag erlitten und wird weiterhin für unbestimmte Zeit fehlen.

Das gaben die Pelicans am Samstag in einem Statement bekannt. Demnach werde das Trainingsprogramm für Williamson "für eine längere Zeit" wieder zurückgefahren. Es ist völlig unklar, wann der Top-Pick aus dem Jahr 2019 wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann.

Williamson verspürt in seinem operierten Fuß weiterhin Schmerzen, weswegen die Pelicans eine weitere Untersuchung durchführten. Dabei kam heraus, dass der Knochen nicht wie gewünscht verheilt. Als Reaktion darauf fahren die Pelicans die Belastung für Williamson zurück, um dem Knochen mehr Zeit zu geben.

Für Zion war es nun bereits der zweite Rückschlag innerhalb weniger Tage. Ursprünglich war angedacht, dass der Franchise-Star am 2. Dezember wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen könne, aufgrund von Schmerzen im Fuß wurde dieser Plan jedoch wieder verworfen.

Williamson hatte sich in der Offseason den Fuß gebrochen und noch bei Beginn der Vorbereitung hatten sich die Pelicans optimistisch gezeigt, dass der Forward zum Saisonauftakt mitwirken könne. Die Realität ist jedoch die, dass der 21-Jährige in dieser Saison noch kein Spiel absolvieren konnte.

Es ist nicht die erste Verletzung von Williamson in seiner jungen Karriere. Während seiner Rookie-Spielzeit machte Zion aufgrund einer Meniskus-OP nur 24 Partien, im Vorjahr verpasste Williamson unter anderem wegen eines gebrochenen Fingers elf Spiele. Ohne ihren Star verpassten die Pels jeweils die Playoffs, auch in dieser Saison steht New Orleans mit einer Bilanz von 8-20 auf dem letzten Platz in der Western Conference.