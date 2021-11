NBA News: Zion Williamson kehrt ins Mannschaftstraining der New Orleans Pelicans zurück

Zion Williamson von den New Orleans Pelicans ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Forward darf nach seinem Fußbruch an allen Aktivitäten wieder teilnehmen, einen Termin für ein Comeback gibt es jedoch noch nicht.

Das gaben die Pelicans in einem Statement bekannt. Demnach wurde Williamson am Mittwoch noch einmal untersucht und bekam danach von den Ärzten grünes Licht. Der 21-Jährige machte am Freitag bei Vier-gegen-Vier-Übungen mit und bereitete sich mit der Mannschaft auf das Back-to-back bei den Utah Jazz vor.

Wann Williamson sein Comeback geben wird, ist aber noch völlig offen. Die Pelicans befinden sich im Moment auf einem Roadtrip, nach den Spielen in Salt Lake City machen die Pels auch noch einen Abstecher nach Los Angeles, bevor man in der Nacht auf Donnerstag daheim die Dallas Mavericks empfängt.

Erst nach dieser Partie ist wieder eine volle Trainingseinheit angesetzt, es ist davon auszugehen, dass Zion in diesen genannten Partien nicht spielen wird. Christian Clark (NOLA.com) spekulierte zuletzt, dass Williamson im Dezember wieder spielen könne.

Williamson hatte sich in der Offseason den Fuß gebrochen und war seither zum Zuschauen verdammt. Ohne ihren Superstar legte New Orleans einen klassischen Fehlstart hin und steht derzeit bei einer Bilanz von 4-16. Der Rückstand auf Platz zehn, welcher noch für das Play-In-Tournament berechtigen würde, beträgt bereits sechs Partien.