NBA News: Zion Williamson wurde im Sommer am Fuß operiert - bekräftigt Verbleib bei den Pelicans

Zion Williamson hat sich in der Offseason den rechten Fuß gebrochen und musste operiert werden. Die Pelicans sind aber optimistisch, dass er pünktlich zum Saisonstart Mitte Oktober wieder einsatzbereit ist. Der Youngster bekräftigte am Media Day zudem, dass er seine Zukunft in New Orleans sieht.

"Er hat sich den rechten Fuß gebrochen, was mit einer Operation repariert werden musste", vermeldete Vice President of Basketball Operations David Griffin am Montag. Williamson habe sich die Verletzung beim Basketball spielen früh in der Offseason, noch vor der Summer League, zugezogen und wurde kurz darauf operiert.

"Seine Timeline sollte es ihm erlauben, rechtzeitig zur regulären Saison auf den Court zurückzukehren", erklärte Griffin weiter. "Das ist unsere Hoffnung und unsere Ansicht. Und wir sind sehr optimistisch, was das angeht." Ein Einsatz während der Preseason ist wohl eher unwahrscheinlich.

Der 21-Jährige selbst zeigte sich ebenfalls optimistisch, dass er pünktlich zum Saisonstart wieder fit sein werde. Zudem verwies Williamson Spekulationen aus den vergangenen Wochen, einige seiner Familienmitglieder würden einen Wechsel forcieren wollen, sowie einen Bericht über gewisse Unstimmigkeiten zwischen ihm und Pelicans-Boss Griffin zurück.

"Das könnte die beste Frage des Tages sein. Ich liebe es hier. Ich liebe die Stadt New Orleans. Ich will nirgendwo anders sein", bekräftigte Zion. "Zwischen mir und Griff ist alles in Ordnung. Wir wollen beide gewinne, haben wir manchmal Meinungsverschiedenheiten? Ja. Aber niemand ist immer mit jedem einer Meinung."

Der Top-Pick des Drafts 2019 ist die große Zukunftshoffnung der Pelicans. Nach Verletzungsproblemen in seiner Rookie-Saison legte er in der vergangenen Spielzeit in 61 Einsätzen im Schnitt 27,0 Punkte, 7,2 Rebounds und 3,7 Assists bei 61,1 Prozent Feldwurfquote auf.