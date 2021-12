NBA Trade-Gerüchte: Sixers intensivieren Simmons-Gespräche - Damian Lillard nicht zu haben

Die Verhandlungen über einen möglichen Trade von Ben Simmons von den Philadelphia 76ers nehmen Fahrt auf. Berichten zufolgen wird Damian Lillard von den Portland Trail Blazers nicht Teil eines Pakets sein, dafür gibt es aber andere Interessenten.

Laut Zach Lowe und Adrian Wojnarowski (beide ESPN) haben sich die Sixers und Blazers in den vergangenen Tagen mehrfach ausgetauscht, doch der Interims-GM der Blazers, Joe Cronin, machte Philadelphia deutlich, dass Portland weiter ein Team um Damian Lillard aufbauen wolle und der Point Guard darum nicht zur Verfügung stehe.

Die Sixers führen jedoch auch Gespräche mit anderen Teams, die inzwischen fortgeschritten sein sollen. Dabei stehen auch mögliche Szenarien eines Drei-Team-Trades im Raum, damit die Sixers den gewünschten "Top-25-Spieler" bekommen. Marc Stein (Substack) hatte erst kürzlich die San Antonio Spurs als eine mögliche Destination für Simmons genannt.

Die Trade-Gespräche könnten in den kommenden Tagen weiter Fahrt aufnehmen, wenn am kommenden Mittwoch, den 15. Dezember, auch Spieler getradet werden können, welche in der Offseason neue Verträge unterschrieben haben. 84 Prozent aller 446 Spieler können dann getradet werden, im Moment sind es gerade einmal 65 Prozent.

Philadelphia hatte bis zuletzt gehofft, Lillard aus Portland loseisen zu können, doch die Blazers boten bis zuletzt lediglich C.J. McCollum. Dieses Angebot wurde jedoch nicht weiter diskutiert, da es von Seiten des Sixers kein Interesse daran gab. Simmons absolvierte in dieser Spielzeit noch kein einziges Spiel und befindet sich derzeit in medizinischer Betreuung aufgrund mentaler Probleme.