NBA News: Ben Simmons kann sich angeblich Trade zu den San Antonio Spurs vorstellen

Um Ben Simmons war es in der Gerüchteküche zuletzt relativ ruhig, das ändert aber nichts am Wechselwunsch des Sixers-Stars. Aus einem aktuellen Bericht geht nun hervor, dass er sich auch einen Trade zu den Spurs vorstellen könne.

Wie Marc Stein (Substack) gehört haben will, würde Simmons die Möglichkeit "begrüßen", für Coach Gregg Popovich in San Antonio aufzulaufen, sollten die Spurs einen Weg finden, für den 25-Jährigen zu traden. Die Texaner wurden in den vergangenen Monaten immer wieder als Interessenten an einem Simmons-Trade gehandelt.

Im Sommer habe es laut damaligen Berichten von ESPN sogar Gespräche zwischen den Spurs und den Sixers um den Point Guard gegeben, diese seien allerdings nicht besonders weit gekommen. Philadelphia habe auf einen gestandenen All-Star als Gegenwert gepocht, den kann San Antonio allerdings nicht bieten.

Zudem gehen mehrere NBA-Insider weiterhin davon aus, dass Sixers-Boss Daryl Morey immer noch darauf hofft, Damian Lillard im Tausch für Simmons von den Portland Trail Blazers loseisen zu können. Dieser hatte zuletzt jedoch betont, keinen Trade von den Blazers fordern zu wollen - dafür könne er sich vorstellen, gemeinsam mit Simmons in Portland zu spielen.

Einen Deal um C.J. McCollum, der dies möglich machen könnte, lehnte Portland aber bereits ab. Entsprechend ist die Zukunft von Simmons weiter offen, aufgrund von mentalen Problemen ist er derzeit nicht für die Sixers aktiv.

Im Sommer kursierten Berichte, dass Simmons kein Spiel mehr führ Philadelphia bestreiten möchte. Nach einem Streik zum Start des Training Camps und anschließenden Geldstrafen der Franchise kehrte er aber immerhin zum Team zurück, weigerte sich jedoch, an einzelnen Drills im Training teilzunehmen.

In seinen bisher vier Spielzeiten in der NBA legte der dreifache All-Star im Schnitt 15,9 Punkte, 8,1 Rebounds und 7,7 Assists bei 56,0 Prozent aus dem Feld auf. In den Playoffs 2021 wurden seine Offensiv-Schwächen und vor allem der fehlende Wurf jedoch einmal mehr offensichtlich.

Der Coaching Staff in San Antonio um Popovich und Shooting Coach Chip Engelland genießt innerhalb der Liga einen exzellenten Ruf, Simmons kann sich offenbar vorstellen, in diesem Umfeld einen Entwicklungsschritt hinzulegen.