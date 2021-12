NBA News - Russell Westbrook reagiert auf Kritiker: "Habe bisher gut gespielt"

Russell Westbrook stand ob seiner Leistungen bei den Los Angeles Lakers in der Kritik. Der Point Guard ist mit seinen ersten Monaten in Kalifornien aber zufrieden.

"Ich finde, dass ich bisher gut gespielt habe", befand Westbrook in einem Video-Call. "Es geht immer darum wie ich spiele und was ich mache, aber ich denke, dass die Leute von mir erwarten, dass ich 25, 15 und 15 auflege. Das ist nicht normal. Die Leute müssen verstehen, dass dies nichts Normales ist, was man konstant tut."

Über die Saison legt Westbrook 19,6 Punkte, 7,9 Rebounds und 8,1 Assists auf, führt die Liga aber auch mit 156 Ballverlusten an. Am Christmas Day traf der 33-Jährige jedoch nur vier seiner 20 Würfe, sodass die Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets ihre fünfte Niederlage in Folge kassierten.

Das Shooting von Westbrook ist nun schon seit Jahren ein Thema, mit 30,4 Prozent aus der Distanz liegt der Spielmacher in dieser Spielzeit ziemlich genau bei seinem Karriereschnitt. Hinzu kommen immer wieder teils unerklärliche Aussetzer. Trotzdem mangelt es Westbrook nicht an Selbstvertrauen, der Guard blickt mit Zuversicht auf die kommenden Wochen:

Die Leute sagen 'Lasst Russ Russ sein', aber keiner außer mir weiß, was das bedeutet", sagte Westbrook weiter. "Darauf werde ich aufbauen und sicherstellen, dass ich das machen, was von mir erwartet wird. Alles andere, was außerhalb der Kabine passiert, was auch immer das ist, erledigt sich dann von selbst."

Die Lakers galten vor der Saison als einer Favoriten auf den Titel, aufgrund vieler Verletzungen und dem komplett umgekrempelten Kader belegen die Kalifornier im Moment nur Platz sieben in der Western Conference. Die Bilanz von 16-18 macht jedoch Sorgen, gleiches gilt für die noch stockende Offense (Platz 26 in der NBA).

Los Angeles Lakers: Die kommenden Spiele