NBA News - Blazers-Star Damian Lillard stellt klar: "Ich fordere keinen Trade"

Damian Lillard hat öffentlich klargestellt, dass er seine Zukunft weiterhin in Portland sehe und keinen Trade fordern werde. Zuletzt waren entsprechende Spekulationen nach der Entlassung von General Manager Neil Olshey erneut hochgekocht.

"Ich werde keinen Trade fordern", stellte der 31-Jährige am Mittwoch unmissverständlich klar. Alle Gerüchte aus dem Sommer um seine Zukunft und das potenzielle Ende seiner Blazers-Karriere verwies er damit ins Reich der Fabeln.

"Ich arbeite jeden Tag mit Coach Chauncey Billups und den Leuten hier zusammen, um Lösungen zu suchen. Warum sollte ich das tun, wenn ich meinen Abschied plane?", so Lillard, der zudem bekräftigte: "Ich bin seit fast zehn Jahren hier in Portland, ich versuche, ein Teil der Lösung zu sein."

Im Laufe der Offseason kursierten immer wieder Medienberichte, die behaupteten, der Franchise-Star könnte im Sommer einen Trade forcieren. Grund sei der ausbleibende Teamerfolg, Portlands Playoff-Run endete in vier der vergangenen fünf Jahren bereits nach der ersten Runde.

Lillard betonte allerdings, mit den Trail Blazers gewinnen zu wollen. Auch in der laufenden Saison blieb der Erfolg trotz eines Wechsels an der Seitenlinie, Billups folgte auf den im Sommer entlassenen Terry Stotts, bisher jedoch aus. Portland steht bei 11 Siegen zu 14 Niederlagen und damit nur auf Platz zehn im Westen. Dies hatte erneute Spekulationen um einen potenziellen Lillard-Trade genährt.

Damian Lillard: Comeback bahnt sich wohl an

Gleichzeitig machten Anfang der Woche Berichte die Runde, dass Lillard auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung in Portland poche, die ihn bis 2027 an die Franchise binden würde - was allerdings nicht bei allen potenziellen Kandidaten auf die Nachfolge von GM Olshey auf Begeisterung treffen soll.

Zudem soll er sich für einen Trade von Sixers-Star Ben Simmons ausgesprochen haben. Lillard ging darauf in seinem Interview nicht direkt ein, äußerte aber Unverständnis für angeblich falsche Medienberichte, die sich auf Quellen aus seinem Umfeld stützten. Damit wird er aber vor allem die Spekulationen um seine eigene Zukunft in Portland gemeint haben.

Nicht nur für die Blazers, auch für Lillard selbst verlief der Saisonstart 2021/22 holprig. Der Point Guard kam in bisher 20 Einsätzen auf nur 21,5 Punkte bei schwachen Quoten (39,7 Prozent FG und 30,2 Prozent Dreier), derzeit fehlt er verletzungsbedingt (Abdomen) - auch Co-Star C.J. McCollum fehlt, nachdem bei ihm eine kollabierte Lunge festgestellt wurde. Laut Chris Haynes (Yahoo Sports) erhielt Lillard nun aber eine Kortisonspritze gegen die Schmerzen, bereits am Sonntag könnte er demnach gegen die Timberwolves aufs Parkett zurückkehren.