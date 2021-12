NBA-News: Damian Lillard will wohl Vertragsverlängerung von den Portland Trail Blazers

In den vergangenen Tagen wurden die Trade-Gerüchte um Damian Lillard wieder angeheizt, doch der Superstar will die Portland Trail Blazers gar nicht verlassen. Stattdessen fordert der All-Star angeblich eine weitere Vertragsverlängerung.

Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) fordert Lillard in der anstehenden Offseason eine erneute Verlängerung seines Vertrags, der noch bis 2025 läuft. Möglich wären dann weitere zwei Jahre über insgesamt 107 Millionen Dollar. Der Spielmacher wäre dann einer der bestbezahlten Spieler aller Zeiten.

Schon jetzt wird Lillard 2024/25 48,8 Millionen Dollar bekommen, eine Verlängerung würde für 25/26 51,2 Millionen und für 26/27 55,3 Millionen bedeuten. 2027 wäre Lillard dann 37 Jahre alt.

Noch sträuben sich die Blazers, Lillard ein solches Angebot zu machen. Auch andere Executives aus der Liga würden laut Woj den Point Guard lieber traden als ihm diesen Vertrag auszuhändigen.

Lillard selbst hatte zuletzt immer wieder betont, dass er in Portland bleiben wolle, auch wenn es immer wieder Gerüchte um mögliche Trades gibt. Die Philadelphia 76ers gaben angeblich ein Angebot ab, um Ben Simmons nach Portland zu verschiffen, die Blazers lehnten jedoch ab.

Laut Wojnarowski sind drei Teams am All-NBA-Guard interessiert, sie alle warten aber ab, ob Lillard nicht doch noch einen Trade fordert, um so den Marktwert etwas zu senken. Der 30-Jährige erwischte einen verhältnismäßig schwachen Start in die Saison und legt im Schnitt nur 21,5 Punkte auf. Auch die Wurfquoten aus dem Feld (39,7 Prozent) und von der Dreierlinie (30,2 Prozent) sind die Schlechtesten seiner Karriere. Portland belegt mit einer Bilanz von 11-14 Platz zehn in der Western Conference.