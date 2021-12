NBA News: Corona-Chaos setzt sich fort - fünf Spielverlegungen und weitere Ausbrüche

Das Corona-Chaos in der NBA geht weiter: Die Liga hat aufgrund zahlreicher neuen, positiven Corona-Tests weitere fünf Spiele verschoben. Bei den Atlanta Hawks musste unter anderem Trae Young ins Gesundheitsprotokoll, die Lakers müssen vorerst ohne ihren Head Coach auskommen.

In der vergangenen Woche mussten bereits zwei Spiele der Bulls aufgrund eines Corona-Ausbruchs verschoben werden, da Chicago nicht genügend Spieler zur Verfügung hatte. Wie die Liga am Sonntag mitteilte, können auch drei Partien in der Nacht auf Montag (Hawks vs. Cavs, Nets vs. Nuggets und Sixers vs. Pelicans), ein Spiel in der Nacht auf Dienstag (Raptors vs. Magic) sowie ein Spiel in der Nacht auf Mittwoch (Nets vs. Wizards) nicht wie geplant stattfinden.

Grund sind neue, zahlreiche Corona-Fälle innerhalb der Teams. Bei den Cavs befanden sich am Sonntag beispielsweise sieben neue Spieler im Gesundheitsprotokoll der Liga, was zur Verschiebung der Partie führte.

Die Nets haben derzeit gar zehn Spieler im Corona-Protokoll, bei den Hawks wurde All-Star Trae Young positiv auf das Coronavirus getestet. Die Los Angeles Lakers werden derweil vorerst ohne Head Coach Frank Vogel auskommen müssen, der am Sonntag ebenfalls ins "Health and Safety Protocol" aufgenommen wurde, genau wie mehrere Lakers-Spieler wie Kent Bazemore. An der Seitenlinie der Lakers wird Assistant Coach David Fizdale vorerst übernehmen.

In den vergangenen Tagen hatte die NBA einen enormen Anstieg der Corona-Fälle zu verzeichnen. Am Sonntagabend Ortszeit vermeldete die Liga 76 Spieler, die sich derzeit im Gesundheitsprotokoll befinden und ihren Teams aktuell nicht zur Verfügung stehen.

NBA versinkt im Corona-Chaos: Keine Pause geplant

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will die Liga aber eine Pause des Spielbetriebs unbedingt vermeiden, auch trotz der aktuellen Entwicklungen. Stattdessen plane die NBA eine Regelung, die die 30 Teams verpflichtet, den Kader mit Ersatzspielern aufzufüllen, um die Mindestanzahl an acht Spielern zu gewährleisten.

So sollen weitere Spielverlegungen vermieden werden, die den durchgetakteten Spielplan gehörig durcheinanderwirbeln. Die meisten Teams haben bereits damit begonnen, ihre Kader mit G-League-Spielern aufzustocken.

Immerhin verlaufen die COVID-Erkrankungen laut Marc Stein (Substack) zum Großteil relativ glimpflich. Auch dank der Impfung sollen die meisten Spieler demnach keine oder nur milde Symptome zu beklagen haben. Etwa 97 Prozent der NBA-Spieler sind doppelt geimpft, bis zu 60 Prozent sollen bereits den Booster-Shot erhalten haben.