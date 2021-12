NBA News: Liga will weitere Spielverlegungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie offenbar unbedingt vermeiden

Die NBA will weitere Spielverlegungen oder sogar -absagen aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus innerhalb der Liga offenbar unbedingt vermeiden. Dazu sollen Teams angeblich verpflichtet werden, Ersatzspieler unter Vertrag zu nehmen, um bei Bedarf den Kader aufzufüllen.

Das berichten Adrian Wojnarowski und Baxter Holmes von ESPN. Demnach habe bei einem Meeting des Board of Governors am Freitag die Meinung vorgeherrscht, die Liga müsse weitere Spielverlegungen oder gar Spielabsagen aufgrund der Coronavirus-Pandemie in dieser Saison unbedingt vermeiden.

In den vergangenen Tagen und Wochen mussten mehrere Teams Corona-Ausbrüche innerhalb der Mannschaft vermelden, zwei Spiele der Chicago Bulls mussten deshalb verschoben werden. Auch die Brooklyn Nets, Sacramento Kings oder Charlotte Hornets waren von zahlreichen Corona-bedingten Ausfällen betroffen.

Um Spielverlegungen zu vermeiden, will die NBA die Teams dazu zwingen, Ersatzspieler zu verpflichten, sollte eine gewisse Anzahl an Spielern in das Gesundheitsprotokoll der Liga aufgenommen werden und damit ausfallen. Bislang war es den Teams noch überlassen, freiwillig Ersatz zu verpflichten.

Bei nur einem Corona-Fall im Team soll dies auch weiterhin so bleiben, aber nach einem zweiten, dritten und vierten bestätigten Corona-Fall soll das entsprechende Team dazu verpflichtet werden, Ersatzspieler mit einem Zehntagesvertrag zu verpflichten. Es sollen höchstens drei Ersatzspieler verpflichtet werden können, die nicht gegen den Salary Cap oder die Luxussteuer zählen sollen.

Dadurch soll jedes Team gewährleisten, auch trotz eines eventuellen Corona-Ausbruchs innerhalb der Mannschaft genügend Spieler aufbieten zu können, um zu einem Spiel anzutreten. Dafür muss ein Team mindestens acht einsatzbereite Spieler zur Verfügung haben.

Bis Freitag wurden laut ESPN insgesamt 84 Spieler in das sogenannte "Health and Safety Protocol" der NBA aufgenommen. Im Dezember nahm das Corona-Chaos ganz neue Züge an, in diesem Monat mussten 68 Spieler ins Gesundheitsprotokoll, allein am Freitag waren es 16. Manche Team-Executives gehen davon aus, dass diese Zahlen noch weiter steigen werden.