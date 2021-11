NBA: Nächste Curry-Show! Golden State Warriors verteidigen gegen Portland Platz an der Spitze

Die Golden State Warriors haben ihren Platz an der Spitze der Western Conference verteidigt und einen recht ungefährdeten Sieg gegen die Portland Trail Blazers eingefahren. Beim 118:103-Sieg nahm sich Stephen Curry zwar seine Pausen, lief aber immer mal wieder richtig heiß.

Golden State Warriors (17-2) - Portland Trail Blazers (10-10) 118:103 (BOXSCORE)

Beim letzten Auftritt der Warriors gegen Portland in San Francisco hatte Stephen Curry noch seinen Karrierebestwert von 62 Punkten aufgestellt, diesmal war der frühe Favorit auf den MVP-Award nicht so heiß, bekam dafür aber genügend Unterstützung. Am Ende waren es dennoch wieder 32 Zähler (12/25 FG, 6/15 Dreier), 7 Rebounds und 8 Assists für den Guard, Andrew Wiggins kam auf 25 Zähler (10/16 FG).

Die komplette Starting Five punktete zweistellig, sogar Draymond Green (12, 8 Boards, 12 Assists, 3 Blocks). Bei Portland enttäuschte vor allem Damian Lillard (16, 5/15, 6 Assists), der über 30 Minuten ohne Punkte blieb und erst in den letzten drei Minuten wieder scorte. Auch C.J. McCollum (16, 6/17) blieb blass, stattdessen war der beste Blazer Backup-Guard Anfernee Simons (19).

Erstmals wirklich absetzen konnten sich die Gastgeber kurz vor der Pause. Durch einen 16:2-Lauf in den letzten drei Minuten wurde aus einem 42:42 ein 58:44 zur Pause. Die altbekannte Combo aus Curry und Green war on fire, die Blazers fanden dagegen keine Lösungen und das sorgte für Frust. Lillard holte sich ein technisches Foul ab, Assistant Coach Scott Brooks meckerte mit den Referees beim Gang in die Kabinen so lange, bis dieser mit gleich zwei Ts ejected wurde.

Stephen Curry kontert Anfernee Simons

Auch in der Folge dominierten die Warriors nach Belieben, der Vorsprung wuchs auf 21 Zähler an, während Lillard seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gescort hatte. Darüber hinaus musste Norman Powell verletzt das Feld verlassen. Stattdessen war es Anfernee Simons, der den Blazers mit fünf verwandelten Dreiern neues Leben einhauchte.

Mitte des vierten Viertels waren die Gäste nach einem Dunk von Larry Nance Jr. plötzlich wieder auf 8 Zähler. Aber dann, dann war Curry doch wieder zur Stelle. Innerhalb von 25 Sekunden netzte der Chefkoch zwei Triples und sorgte für hängende Köpfe auf Seiten der Blazers. Portland kam einfach nicht mehr heran, weil neben Curry auch Wiggins weiter zuverlässig scorte und ein Comeback der Blazers verhindert wurde.

Die Warriors gewannen somit ihr sechstes Spiel am Stück und bleiben damit Spitzenreiter in der Western Conference. Schon Sonntagabend geht es um 21.30 Uhr gegen die L.A. Clippers weiter, bevor die beiden Gipfeltreffen mit den Phoenix Suns anstehen.