NBA-Voting: Ben Simmons fordert einen Trade - bei welchem Team würdet Ihr den Sixers-Star am liebsten sehen?

Ein Ende der Ben-Simmons-Saga ist noch nicht in Sicht, klar ist nur: Der Point Guard will Philadelphia unbedingt verlassen! Interessenten für einen Trade gibt es viele, doch bei welchem Team würdet Ihr den Sixers-Star am liebsten sehen?

Die Situation in Philly ist verfahren: Simmons streikt, um einen Trade zu erzwingen. Trotz empfindlicher Geldstrafen will er nicht mehr zu dem Team, das ihn 2016 an erster Position draftete, zurückkehren. Er will nie wieder in einem Sixers-Trikot auflaufen.

Bereits kurz nach dem bitteren Playoff-Aus der Sixers in der zweiten Runde gegen die Atlanta Hawks hatte sich angedeutet, dass das Kapitel Ben Simmons bei den Sixers ein Ablaufdatum hat. Trotz zahlreicher Gerüchte in den Sommermonaten gab es bisher aber noch keinen Trade.

Sixers-Boss Daryl Morey hält bisher an einem extrem hohen Preis fest, Interessenten soll es aber einige geben. SPOX will wissen: Bei welchem Team würdet Ihr Simmons in Zukunft am liebsten sehen?

Wo soll Ben Simmons per Trade landen? Jetzt abstimmen!

Die Sixers hoffen angeblich immer noch, das Verhältnis mit Simmons retten zu können. Danach sieht es allerdings nicht aus. Ohne den Zweitplatzierten bei der Wahl zum Defensive Player of the Year 2020/21 wird Philadelphia kommende Saison sportlich einen Schritt zurück machen. Was ist trotzdem für die Sixers drin? Hier geht es zu unserer Vorschau.