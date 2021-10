NBA - Saisonvorschau Philadelphia 76ers, Washington Wizards, Charlotte Hornets: Nichts als verbrannte Erde

Gut eine Woche vor dem Start der neuen NBA-Saison haben die Sixers immer noch keine Lösung für das Ben-Simmons-Dilemma gefunden. Damit geht Philadelphia mit vielen Fragezeichen in die neue Spielzeit. Die Wizards hoffen nach einem Umbruch auf Glücksgefühle beim Franchise-Star, den Charlotte Hornets droht Regression.

Der Start der neuen NBA-Saison am 19. Oktober rückt immer näher. Wer sind die Titelfavoriten 2021/22? Wer kämpft um die Playoffs? Für wen geht es Richtung Tabellenkeller? SPOX wirft einen detaillierten Blick auf alle 30 Teams, hier geht es zur Übersicht mit allen bereits erschienenen Previews.

NBA-Saisonvorschau PHILADELPHIA 76ERS

Philadelphia 76ers: Die Transaktionen

Neuzugänge

Draft: Jaden Springer (Nr. 28), Charles Bassey (Nr. 53)

Jaden Springer (Nr. 28), Charles Bassey (Nr. 53) Free Agency: Andre Drummond (Lakers), Georges Niang (Jazz)

Abgänge

Free Agency: Dwight Howard (Lakers), George Hill (Bucks), Mike Scott, Anthony Tolliver

Philadelphia 76ers: Die wichtigsten Statistiken 2020/21

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 49-23 (Platz 1 im Osten) 112,5 (10.) 107,0 (2.) 5,5 (5.)

Philadelphia 76ers: Die Strategie in der Offseason

Der Sommer hat in der Stadt der Brüderlichen Liebe vor allem verbrannte Erde hinterlassen. Die Ben-Simmons-Saga zieht sich bereits über Monate, eine Lösung ist nicht in Sicht. Stattdessen sind die Fronten verhärtet. Simmons streikt, Sixers-Boss Daryl Morey rückt nicht von seinen hohen Forderungen ab, die kein Team bereit ist, zu erfüllen.

Die mit Abstand wichtigste Frage der Offseason konnte Philadelphia damit nicht klären. Das Thema hängt wie in dunkler Schatten über dem Saisonstart der Sixers, die vereinzelt aber auch gute Nachrichten zu vermelden hatten: Franchise-Star Joel Embiid unterschrieb vorzeitig eine Vertragsverlängerung bis 2027 zu maximalen Bezügen, zudem hielt Philly die Rollenspieler Danny Green und Furkan Korkmaz.

Ansonsten ersetzten die Sixers Backup-Center Dwight Howard mit Andre Drummond, Georges Niang soll künftig das Feld breiter machen. Das war es abgesehen vom späten Erstrundenpick Jaden Springer (Guard) und Zweitrundenpick Charles Bassey (Center) auch schon, signifikante Veränderungen am Kader gab es nicht. Die werden ziemlich sicher noch kommen, die Frage ist nur, wann.

Mavs- und Lakers-Jerseys geleakt: Sind das die neuen NBA-Trikots? © nike.com 1/19 In gut eineinhalb Wochen ist es soweit, dann startet die NBA in die neue Spielzeit. Höchste Zeit also, die neuen Trikots für 2021/22 vorzustellen. Ein paar Jerseys sind bereits offiziell, ein paar weitere mögliche Designs sind ebenfalls schon geleakt. © nike.com 2/19 Los geht es mit den ältesten Franchises der NBA, die zum 75. Geburtstag der Liga besondere Classic Edition Jerseys spendiert bekommen. Darunter die GOLDEN STATE WARRIORS, die die ersten 16 Jahre noch in Philadelphia spielten. © twitter.com/warriors 3/19 In dem Design wurden Akzente aus den alten Philly-Trikots mit typischen Warriors-Elementen verknüpft. Klay Thompson scheint es schon mal zu gefallen. © nike.com 4/19 BOSTON CELTICS: Das grundlegende Design ist stark an das Original von 1946 angelehnt ... © nike.com 5/19 ... die grün-weißen Shorts ziert zudem ein Kleeblatt. Sehr hübsch. © nike.com 6/19 NEW YORK KNICKS: Ganz klassisch laufen auch die Knicks in der kommenden Spielzeit auf. Die Schriftart sowie die Nummern wurden laut Nike eins zu eins vom ersten Trikot übernommen, selbst eine Hommage an die Gürtelschnallen von damals wurde eingearbeitet. © twitter.com/caseyvitelli 7/19 DALLAS MAVERICKS: Noch nicht bestätigt ist diese Version des neuen Mavs-Jerseys. Die Farbgebung und der Cowboyhut erinnern an das erste Logo der Franchise aus den 1980er-Jahren. © https://twitter.com/ZachLowe_NBA 8/19 Immerhin wissen wir bereits, wie das Court-Design der Mavs in der kommenden Saison aussehen wird. Die Nowitzki-Silhouette sowie die Dallas-Skyline kennen wir bereits aus den Vorjahren, doch die Mavs haben sich noch etwas Neues einfallen lassen … © twitter.com/dallasmavs 9/19 … und zwar sind auf dem Court alle (und damit meinen wir wirklich alle) Spieler verewigt, die mindestens ein Spiel für die Mavs-Organisation absolviert haben. 337 Namen finden sich damit auf dem Court. © twitter.com/dallasmavs 10/19 Und so sieht das Ganze in einem etwas größeren Format aus. Wir finden: starke Idee! © twitter.com/LakeShowFamily 11/19 Nun aber zurück zu den Trikot-Leaks und damit weiter zu den LOS ANGELES LAKERS. So sollen angeblich die neuen City Edition Jerseys aussehen, dieses Design verbindet das bekannte Lila mit dem Babyblau aus den 1950ern und 1960ern. © twitter.com/camisasdanba 12/19 MINNESOTA TIMBERWOLVES: Die Wolves kehren offenbar zu ihrem Blau aus den 90ern zurück. Der "Wolves"-Schriftzug erinnert stark an die frühen 2000er-Jahre. © twitter.com/unimockups 13/19 PHILADELPHIA 76ERS: Die Sixers gehen ein paar Jährchen weiter zurück (die Franchise-Geschichte gibt es ja auch her) und bedienen sich bei der Schriftart aus den 70ern. Die Farben sollen an das Trikot aus der ersten Saison in Philly (1963/64) erinnern. © twitter.com/AytonsWRLD 14/19 PHOENIX SUNS: Die Farben erinnern an das "Rally the Valley"-Shirt aus dem Vorjahr, der Kreis um die Nummer ist derweil eine Anspielung an die Trikots aus der Steve-Nash-Ära. © twitter.com/iBALLprod 15/19 BROOKLYN NETS: Wenig überraschend machen auch die Nets einen Abstecher in die Vergangenheit. Rote Streifen aus den 80ern, ein ähnlicher Schriftzug wie in den 90ern und ein Blau aus den 2000ern. © twitter.com/MilesGarrettTV 16/19 ATLANTA HAWKS: Der Falke feiert wohl sein - zumindest in der Hawks-Fanszene - umjubeltes Comeback. Vor allem in den 90ern war er öfters auf Hawks-Trikots vertreten, das Gelb zierte ebenfalls schon öfters verschiedene Trikots der Franchise. © twitter.com/hooperslead 17/19 CHICAGO BULLS: Das Bulls-Throwback erinnert an die Anfangszeiten eines gewissen Michael Jordan in der NBA. Ähnliche Designs trugen die Bulls bereits in den 1980er-Jahren. © twitter.com/camisasdanba 18/19 MEMPHIS GRIZZLIES: Das Dunkelblau als Grundton kennt man bereits aus der jüngeren Vergangenheit, auch Gelb wurde wieder als sekundäre Farbe eingearbeitet. © twitter.com/camisasdanba 19/19 MIAMI HEAT: Die Heat sind für ihre besonderen Trikot-Kreationen bekannt, auch 21/22 sind sie wieder mutig, wenn man den Leaks Glauben schenken darf. In diesem Design ist jeder Buchstabe des Schriftzugs aus einer anderen Trikot-Ära gewählt.

Philadelphia 76ers: Die Schwachstellen

Die Playoffs und das Abtauchen in der Offensive haben das Bild von Simmons stark getrübt, dabei darf man jedoch nicht vergessen, dass der 25-Jährige ein sehr guter Spieler ist. Insbesondere defensiv wird Philadelphia kommende Saison einen Schritt zurück machen. In Person von Simmons fehlt ein vielseitiger Top-Verteidiger, der vergangene Saison nicht umsonst Zweiter im DPOY-Rennen wurde.

Zudem bleibt das große Problem aus 2020/21 bestehen: Es fehlt ein dynamischer Guard, der für sich und die Teamkollegen kreieren kann. Die Sixers hoffen in dieser Hinsicht wohl auf einen Sprung von Tyrese Maxey, der in den Playoffs schon vielversprechende Ansätze zeigte und als Starter auf der Eins übernehmen könnte. Er muss allerdings an seinem Wurf schrauben.

NBA-Preview: Der Kader der Philadelphia 76ers

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Tyrese Maxey Seth Curry Danny Green Tobias Harris Joel Embiid Shake Milton Furkan Korkmaz Matisse Thybulle Georges Niang Andre Drummond Grant Riller Jaden Springer Aaron Henry Paul Reed Charles Bassey Ben Simmons* Isaiah Joe

*befindet sich im Streik und wird nicht für das Team auflaufen

Philadelphia 76ers: Der Hoffnungsträger

Bei all den Fragezeichen um Simmons steht und fällt die Sixers-Saison mit Joel Embiid. Immerhin wird der Center topmotiviert in die neue Spielzeit gehen, ohne Simmons könnte er sogar vom verbesserten Spacing profitieren. Der MVP-Runner-Up wird auch kommende Saison in der Riege der Besten der NBA mitmischen.

Sofern er fit bleibt. Vergangene Saison verpasste er 21 Spiele, von denen Philly nur zehn gewann. Und das teils mit Simmons. Bei Embiid muss man immer gewisse Ausfallzeiten einkalkulieren, dann ruht mehr Last auf den Schultern von Tobias Harris, der eine gute Regular Season 20/21 hinlegte, aber in den Playoffs teils blass blieb.

Philadelphia 76ers: Das Fazit

Eine verlässliche Vorhersage zu treffen, ist im Fall der Sixers ein Ding der Unmöglichkeit. Aktuell ist komplett offen, ob Simmons in einer Woche, in einem Monat oder erst in einem halben Jahr getradet wird - und was für ein Paket Philadelphia für den dreimaligen All-Star zurückbekommt.

Der erhoffte Superstar, der die Sixers im Titelrennen hält, wird es wohl erstmal nicht sein. Picks kann Morey nicht gebrauchen, es sollte schon ein oder mehrere "Win now"-Spieler sein, um Embiids Prime nicht zu verschenken. Solange der Kameruner keinen zweiten Star an seiner Seite hat, gehören die Sixers nicht in die Riege der absoluten Titelanwärter. Embiid kann sein Team aber in der Top 4 im Osten halten. Was darüber hinaus möglich ist, wird am Verhandlungstisch entschieden.