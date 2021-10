NBA - Saisonvorschau Boston Celtics, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers: Warum Dennis Schröder als Sixth Man der Celtics am besten aufgehoben ist

In genau zwei Wochen startet die neue NBA-Saison. Höchste Zeit für einen Blick auf die Boston Celtics, die mit Dennis Schröder in neuer, alter Rolle und einem Star-Duo angreifen wollen. Die Bulls hämmern mit voller Wucht auf den "Win now"-Knopf und die Cavs hoffen auf die neuen Twin Towers der Zukunft.

Die Spielzeit 2021/22 rückt immer näher, zur Vorbereitung auf die neue Saison stellen wir Euch die Stärken und Schwächen aller 30 Teams vor. Hier geht es zu unserer Übersicht mit allen bisher erschienenen Previews.

NBA-Saisonvorschau BOSTON CELTICS

Boston Celtics: Die Transaktionen

Neuzugänge

Trade: Al Horford (Thunder), Josh Richardson (Mavericks), Juan Hernangomez (Grizzlies), Bruno Fernando (Hawks)

Al Horford (Thunder), Josh Richardson (Mavericks), Juan Hernangomez (Grizzlies), Bruno Fernando (Hawks) Free Agency: Dennis Schröder (Lakers), Enes Kanter (Trail Blazers), Ryan Arcidiacono (Bulls)

Abgänge

Trade: Kemba Walker (Thunder, mittlerweile Knicks), Tristan Thompson (Kings), Carsen Edwards (Grizzlies, mittlerweile entlassen)

Kemba Walker (Thunder, mittlerweile Knicks), Tristan Thompson (Kings), Carsen Edwards (Grizzlies, mittlerweile entlassen) Free Agency: Evan Fournier (Knicks), Semi Ojeleye, Tremont Waters (beide Bucks), Tacko Fall (Cavs), Luke Kornet

Boston Celtics: Die wichtigsten Statistiken 2020/21

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 36-36 (Platz 7 im Osten) 113,1 (10.) 111,8 (13.) 1,2 (13.)

Boston Celtics: Die Strategie in der Offseason

Statt des erhofften Angriffs auf den Titel nahmen die Kelten getroffen vom Corona-Dilemma und Verletzungssorgen in der vergangenen Saison einen Schritt zurück. Das hatte Konsequenzen: General Manager Danny Ainge nahm seinen Hut, Brad Stevens rückte ins Front Office und Ime Udoka übernahm das Taktikbrett an der Seitenlinie.

Stevens verschwendete als neuer Architekt des Teams keine Zeit. Er verschiffte Kemba Walker per Trade nach OKC und fädelte damit die Rückholaktion von Al Horford ein. Ein weiterer Deal brachte Josh Richardson nach dessen missratenem Mavs-Abenteuer an die Ostküste, der per Trade losgeeiste Juan Hernangomez soll das Feld für die Second Unit breitmachen, dazu kehrte auch Enes Kanter zurück.

Und schließlich gelang mit Dennis Schröder vielleicht das Schnäppchen des Sommers. Die Free-Agency-Wünsche des Deutschen erfüllten sich nicht, nun will er mit einem Einjahresvertrag (5,9 Mio. Dollar) in Boston seinen Marktwert aufmöbeln.

Wichtig aus Celtics-Sicht waren zudem die vorzeitigen Vertragsverlängerungen mit Marcus Smart sowie Robert Williams, die Abgänge von Evan Fournier, Tristan Thompson oder Publikumsliebling Tacko Fall nimmt man in Boston als Kollateralschaden einer umtriebigen Offseason in Kauf.

Celtics im Check: Neuer Angriff mit Schröder und dem Power-Flügel © getty 1/36 Die vergangene Spielzeit war für die Celtics wie eine Saison aus der Hölle. Nach einem Umbruch im Front Office wurden am Kader aber nur geringfügige Änderungen vorgenommen. Kann Boston nun wieder angreifen? SPOX macht den Check. © getty 2/36 GUARDS - DENNIS SCHRÖDER | Alter: 27 | Stats 20/21: 15,4 Punkte, 5,8 Assists, 43,7 FG%, 33,5 3P% | Gehalt: 5,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 3/36 Nach der enttäuschenden Free Agency will DS17 in Boston seinen Marktwert wieder steigern. Der Fit bei den Kelten sieht auf dem Papier gut aus. Kann als drittbester Scorer Last von Tatum und Brown nehmen - entweder als Starter oder als Sixth Man. © getty 4/36 MARCUS SMART | Alter: 27 | Stats 20/21: 13,1 Punkte, 5,7 Assists, 39,8 FG%, 33,0 3P% | Gehalt: 14,3 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 5/36 Der Emotional Leader der Kelten. Als Playmaker hat er sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert, möglicher Starter auf der Eins. Sein Dreier kommt und geht, dafür defensiv eine Pest. Vertragsverlängerung liegt wohl auf dem Tisch. © getty 6/36 JOSH RICHARDSON | Alter: 27 | Stats 20/21: 12,1 Punkte, 2,6 Assists, 42,7 FG%, 33,0 3P% | Gehalt: 11,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 7/36 In Dallas fand er nie in seine Rolle, auch weil der Dreier nie fallen wollte. Boston hofft, dass er an die Miami-Quoten von vor zwei Jahren anknüpfen kann. Seine Stärke ist aber seine vielseitige, hartnäckige Defense. © getty 8/36 PAYTON PRITCHARD | Alter: 23 | Stats 20/21: 7,7 Punkte, 1,8 Assists, 44,0 FG%, 41,1 3P% | Gehalt: 2,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024, Teamoption im letzten Jahr) © getty 9/36 Die drei bisher genannten Guards sind nicht unbedingt für effizientes Shooting bekannt, Pritchard strahlt umso mehr Gefahr von Downtown aus. Bereits in seiner Rookie-Saison war er für Boston in dieser Hinsicht wertvoll. © getty 10/36 CARSEN EDWARDS | Alter: 23 | Stats 20/21: 4,0 Punkte, 0,5 Assists, 42,3 FG%, 28,6 3P% | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023, Teamoption im letzten Jahr) © getty 11/36 Sah vergangene Saison nur unregelmäßig Spielzeit. Bringt eigentlich die Anlagen eines guten Scorers mit, hat aber Probleme gegen größere Verteidiger - und davon gibt es für den 1,80-Meter-Guard viele. © getty 12/36 KRIS DUNN | Alter: 27 | Stats 19/20: 7,3 Punkte, 3,4 Assists, 44,4 FG%, 25,9 3P% | Gehalt: 5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 13/36 Kam von den Hawks im Tristan-Thompson-Trade und geht vielleicht bald wieder. Offenbar versucht Boston, den Point Guard noch loszuwerden. Verpasste fast die komplette Saison verletzungsbedingt, Dunn ist aber ein hervorragender Defensiv-Guard. © getty 14/36 WINGS - JAYLEN BROWN | Alter: 24 | Stats 20/21: 24,7 Punkte, 6,0 Rebounds, 3,4 Assists, 48,4 FG%, 39,7 3P% | Gehalt: 26,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 15/36 Vergangene Saison avancierte er erstmals zum All-Star und schraubte seine Karrierebestwerte bei den Punkten, Assists sowie Feldwurf- und Dreierquote nach oben. Zudem defensiv über jeden Zweifel erhaben. Sollte nach Handgelenksverletzung wieder fit sein. © getty 16/36 JAYSON TATUM | Alter: 23 | Stats 20/21: 26,4 Punkte, 7,4 Rebounds, 4,3 Assists, 45,9 FG%, 38,6 3P% | Gehalt: 28,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2026, Spieleroption im letzten Jahr) © getty 17/36 Der Franchise-Star, der gemeinsam mit Brown eine bärenstarke Flügelzange bildet. Hat vergangene Saison erneut einen Schritt nach vorne gemacht. Hervorragender Two-Way-Player, auf den in Zukunft ein MVP-Award warten könnte. © getty 18/36 AARON NESMITH | Alter: 21 | Stats 20/21: 4,7 Punkte, 2,8 Rebounds, 43,8 FG%, 37,0 3P% | Gehalt: 3,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024, Teamoption im letzten Jahr) © getty 19/36 Der 14. Pick von 2020 kam als eines der besten Shooting-Prospects in die Liga. Benötigte etwas Zeit, bevor der Dreier wirklich fiel. Wird er 21/22 konstanter, kann er den Court breit machen. Bringt ansonsten eine Menge Energie in der Defense. © getty 20/36 ROMEO LANGFORD | Alter: 21 | Stats 20/21: 3,1 Punkte, 1,9 Rebounds, 35,6 FG%, 27,8 3P% | Gehalt: 3,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023, Teamoption im letzten Jahr) © getty 21/36 Verpasste in seinen ersten beiden Jahren in der NBA viel Zeit aufgrund von verschiedenen Verletzungen. Nun will er angreifen. Langford ist ein solider Verteidiger, muss aber dringend an seinem Wurf arbeiten. © getty 22/36 JABARI PARKER | Alter: 26 | Stats 20/21: 5,5 Punkte, 3,2 Rebounds, 54,5 FG%, 18,2 3P% | Gehalt: 2,3 Mio. Dollar (nicht garantiert, Vertrag bis 2022) © getty 23/36 Sein Vertrag für die kommende Saison ist nicht garantiert, aktuell stehen 16 Mann im Kader. Parker könnte also noch entlassen werden. Nach seiner Verpflichtung zeigte er aber solide Auftritte und brachte offensiv etwas Produktion von der Bank. © getty 24/36 BIGS - AL HORFORD | Alter: 35 | Stats 20/21: 14,2 Punkte, 6,7 Rebounds, 45,0 FG%, 36,8 3P% | Gehalt: 27 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 25/36 Der Rückkehrer ist mittlerweile 35 Jahre alt, liefert als Stretch-Big aber weiterhin gute Minuten. Spielte eine gute Saison, bevor OKC ihn nach Hause schickte. Kann als Vierer oder Fünfer eingesetzt werden, mittlerweile aber defensiv anfällig. © getty 26/36 ROBERT WILLIAMS | Alter: 23 | Stats 20/21: 8,0 Punkte, 6,9 Rebounds, 1,8 Blocks, 72,1 FG% | Gehalt: 3,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 27/36 Time Lord machte vergangene Saison einen großen Sprung und könnte auf der Fünf starten, ist aber verletzungsanfällig. Seine Athletik macht ihn zur Lob-Gefahr in der Offense, defensiv beschützt er den Korb und macht weniger Fehler. © getty 28/36 GRANT WILLIAMS | Alter: 22 | Stats 20/21: 4,7 Punkte, 2,8 Rebounds, 43,7 FG%, 37,2 3P% | Gehalt: 2,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023, Teamoption im letzten Jahr) © getty 29/36 Startete extrem heiß von Downtown, kühlte dann aber wieder ab. Defensiv bringt er eine gute Physis mit, die ihn auch gegen größere Gegenspieler bestehen lässt. Daher vielseitig einsetzbar. Die Celtics hoffen auf den nächsten Entwicklungsschritt. © getty 30/36 ENES KANTER | Alter: 29 | Stats 20/21: 11,2 Punkte, 11,0 Rebounds, 60,4 FG%, 25,0 3P% | Gehalt: 1,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 31/36 Rebounder und Paint-Scorer, das steht auf Kanters Visitenkarte ganz oben - Defense sucht man dagegen vergeblich. Als Backup-Center kann er in der regulären Saison gute Produktion liefern, in den Playoffs wird es meist schwierig für ihn. © getty 32/36 BRUNO FERNANDO | Alter: 22 | Stats 20/21: 1,5 Punkte, 2,4 Assists, 40,9 FG% | Gehalt: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 33/36 Der junge Big aus Angola kam bei den Hawks vergangene Saison kaum zum Zug. Ähnlich wie bei Dunn liegt seine Zukunft wohl eher nicht in Boston. Fernando bringt Athletik mit, zeigte sich in der Vergangenheit defensiv aber anfällig. © getty 34/36 COACH - IME UDOKA: Boston ist seine erste Station als Head Coach, der Brad-Stevens-Nachfolger stammt aus der Pop-Schule und war zuletzt Assistant bei den Nets - genießt einen exzellenten Ruf und kennt einige Spieler schon von Team USA. © getty 35/36 FAZIT: Der Osten hat sich in der Offseason verbessert, die Celtics bauen dafür auf ihr All-Star-Duo. Die Tiefe könnte zum Problem werden, dafür sollte die Defense passen. Das Play-In sollte Boston dieses Mal umgehen können … © getty 36/36 … doch für eine Spitzenposition im Osten wird es eng. Vielleicht kommt ja aber doch noch ein Trade für einen unzufriedenen Superstar? Die Celtics wollten nicht ohne Grund einen Hard Cap unbedingt vermeiden.

Boston Celtics: Die Schwachstellen

Die große Schwachstelle der Vorsaison war die überschaubare Tiefe im Kader. Die Bank lieferte ligaweit das drittschlechteste Scoring, dieses Problem wurde mit Schröder adressiert. Abgesehen von DS17, Horford und Kanter ist die Bank relativ jung und unerfahren - bringt aber Potenzial mit, wie zum Beispiel Payton Pritchard in der Summer League bewiesen hat.

Die schwache Tiefe insbesondere auf dem Flügel machte sich durch die Ausfälle von Jayson Tatum und Jaylen Brown 20/21 extrem bemerkbar. Oftmals war die Celtics-Offense darauf angewiesen, dass einer der beiden für sich kreiert. Nun sollen Schröder, Smart oder auch Horford mehr Playmaking abseits des Star-Duos liefern.

NBA-Preview: Der Kader der Boston Celtics

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Marcus Smart Josh Richardson Jaylen Brown Jayson Tatum Robert Williams Dennis Schröder Payton Pritchard Aaron Nesmith Grant Williams Al Horford Ryan Arcidiacono Romeo Langford Sam Hauser Juan Hernangomez Enes Kanter Jabari Parker Bruno Fernando

Boston Celtics: Der Hoffnungsträger

Auf Dennis Schröder wartet eine enorm wichtige Saison. Die Free Agency lief aus seiner Sicht enttäuschend, nun muss er Leistung zeigen, um im Sommer 2022 doch noch einen Zahltag abzusahnen. Aktuell spricht vieles dafür, dass Smart starten und Schröder von der Bank kommen wird. Akzeptiert er diese Rolle, könnte er neu aufblühen und eine OKC-ähnliche Saison hinlegen.

Als drittbester Scorer des Teams muss er Last von Tatums und Browns Schultern nehmen und der Bank einen Boost verleihen - genau das hat in Boston vergangene Saison gefehlt. Gelingt ihm das, kann er erneut um den Sixth-Man-of-the-Year-Award mitreden. Ansonsten kommt wie so oft vieles auf die Gesundheit der Stars an. Tatum war 20/21 von einer Corona-Infektion gebeutelt, Brown musste am Handgelenk operiert werden, ist aber wieder komplett fit.

Boston Celtics: Fazit

Der Kader der Kelten verspricht variable Lineups, mal etwas kleiner mit DS17 und Smart, mal etwas größer mit Horford neben Williams, mal etwas defensivlastiger mit Richardson. Udoka, eher ein Defensiv-Coach, wird mit Freude daran schrauben, wie er seine zwei All-Stars bestmöglich ergänzt.

Brown ist der Schritt zum All-NBA-Guard zuzutrauen, Tatum ein weiterer Entwicklungssprung Richtung absolute Elite. Dennoch reicht es für Boston nicht zur Spitze im Osten. Mindestens die Top 6 ist für die Kelten drin, finden die neuen Teile gut zusammen, ist vielleicht sogar ein Angriff auf den Heimvorteil möglich.