Rückkehr zu den San Antonio Spurs: Manu Ginobili macht es wie Dirk Nowitzki

Spurs-Legende Manu Ginobili kehrt zu seinem ehemaligen Team zurück. Das gab die Franchise in San Antonio am Freitag bekannt. Der 44-Jährige wandelt damit auf den Spuren von Dirk Nowitzki.

Ginobili, der in 16 Jahren mit den Spurs vier Titel gewonnen hatte, kommt als Berater zu den Spurs zurück. Er wird laut ESPN auf und abseits des Courts mit den jungen Spurs-Spielern arbeiten.

Der Argentinier hatte seine Karriere 2018 beendet. Seitdem hatten die Spurs versucht, ihre Klublegende davon zu überzeugen, eine Rolle mit dem Team zu übernehmen. Der zweimalige All-Star und Sixth Man of the Year von 2008 hatte in seiner Laufbahn auch Olympiagold und den MVP-Award der EuroLeague gewonnen.

Ähnlich wie Ginobili ist auch sein langjähriger Rivale Dirk Nowitzki zu den Dallas Mavericks zurückgekehrt. Zwei Jahre nach seinem Karriereende hatte sich der Deutsche von den Mavs überzeugen lassen, in einer beratenden Rolle tätig zu werden.