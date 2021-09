NBA - Die Situation von Ben Simmons bei den Philadelphia 76ers: Ein großer Bluff oder ein klarer Gewinner?

Die zerrüttete Beziehung zwischen Ben Simmons und den Philadelphia 76ers ist aller Voraussicht nach nicht mehr zu kitten. Dass die Sixers den erhofften Gegenwert für den All-Star bekommen, gilt als ausgeschlossen. Wie konnte es soweit kommen und ist eine für alle Parteien halbwegs zufriedenstellende Lösung überhaupt noch möglich?

"Ich bin ehrlich, der Knackpunkt des Spiels war ...", begann Joel Embiid einen Satz, den er dann doch lieber abbrach. Die Szene, als Ben Simmons in Spiel 7 der zweiten Playoff-Runde einen komplett offenen Dunk verweigerte und stattdessen den Ball lieber weiterpasste, steht sinnbildlich für das komplizierte Verhältnis zwischen Simmons zu seinem Star-Mitspieler und der gesamten Franchise.

Das Ausscheiden des Top-Seeds bereits in der zweiten Runde in sieben Spielen gegen den Underdog aus Atlanta war ein herber Dämpfer für die nach Erfolg lechzenden Sixers. Und auch wenn sich Embiid im Anschluss auch selbst in die Pflicht nahm und auf seinen Meniskusriss verwies, mit dem er sich durch die Postseason schleppte, so war doch jedem klar: Von Simmons hätte deutlich mehr kommen müssen!

8, 6 und 5 Punkte erzielte Simmons in den letzten drei Spielen gegen die Hawks, agierte zögerlich und nahm in Spiel 7 gerade einmal vier Würfe. Head Coach Doc Rivers sah im Straucheln von der Freiwurflinie (33,3 Prozent über die Serie) den Hauptgrund dafür, dass das Selbstvertrauen des Australiers immer mehr schwand. Seine Schlussfolgerung? "Ich glaube noch an ihn, aber wir müssen arbeiten." Ob Simmons der Point Guard eines Championship-Teams sein könne? "Darauf habe ich gerade keine Antwort."

Bereits zuvor war das Zusammenspiel zwischen den beiden Sixers-Stars mehr eine Zweck-Ehe als ein natürlicher Fit. Auch wenn der Kameruner seine Dreierquote stetig verbesserte (37,7 Prozent bei 3 Versuchen 2020/21), ist er keiner, der das Feld durchgehend breit machen kann und will, zudem ist er nicht die Lob-Gefahr, die Simmons gerne an seiner Seite sehen würde.

Kombiniert mit der Tatsache, dass beide nur allzu gerne den Ball in der Hand halten, keine optimale Konstellation, auch wenn das schiere Talent und eine Top-Defensive bereits 2019 ohne Kawhi Leonards epischen Wurf möglicherweise für die Conference Finals gereicht hätten. Im Anschluss war die Hoffnung groß, dass Simmons eine Entwicklung zu einem zumindest einigermaßen fähigen Werfer nehmen würde, diese blieb jedoch vollständig aus.

Zwei Jahre später bemühten sich alle Beteiligten nach dem erneut zu frühen Aus, die Situation zu entschärfen und Spekulationen nicht unnötig anzuheizen - in der NBA-Bubble jedoch nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Meldungen, wonach Simmons auf die Olympia-Teilnahme verzichtete, um an seinem Spiel zu arbeiten, oder Gerüchte, wonach Philly den Kern um Simmons und Embiid noch nicht aufbrechen wolle, hatten folglich nur eine sehr kurze Halbwertszeit.

Simmons: Embiid-Anrufe ignoriert, Trade nicht in Sicht

Eine kurze Chronik: Simmons-Berater Rich Paul hat wohl schon bei den Predraft Camps im Juni mit den Sixers über die Zukunft seines Klienten gesprochen und auch einen Trade ins Spiel gebracht - auch wenn ein solcher nicht gefordert wurde. Der Trade-Wert soll zum damaligen Zeitpunkt noch "enorm hoch" (ESPN) gewesen sein, das Feedback der Sixers auf Trade-Pakete jedoch zögerlich. Gefordert wurde dem Vernehmen nach ein "Harden-ähnlicher" Gegenwert, für den die Nets drei Erstundenpicks plus vier mögliche Pick-Swaps in Runde eins hinblätterten. Plus, so der Wunsch von Teampräsident Daryl Morey: ein Spieler mit All-Star-Kaliber.

Entsprechende Offerten gab es wenig überraschend nicht einmal annähernd, wenngleich Teams wie die Timberwolves, Raptors, Spurs, Kings, Blazers, Warriors oder Cavaliers allesamt mehr oder wenig konkret mit dem First Pick von 2016 in Verbindung gebracht wurden. Die Cavs könnten sich allerdings lediglich ein Paket um Kevin Love und Collin Sexton vorstellen, die Kings wollen De'Aaron Fox und Tyrese Haliburton nicht entbehren. Trade-Hindernisse, soweit das Auge reicht.

Jason Dumas von KRON4 News berichtete Anfang August von einer neuen Stufe der Eskalation, Simmons habe die Kommunikation mit fast jeder Person aus der Sixers-Organisation eingestellt. Anrufversuche von Embiid seien gescheitert, die Beziehung zur Franchise nicht mehr zu reparieren, Simmons wolle zu einem Team in Kalifornien und auf keinen Fall nach Portland oder Toronto.

Der Kader der beiden L.A.-Teams scheint zu stehen, die Warriors könnten mit den Rookies Jonathan Kuminga und Moses Moody zwar junges Talent bieten, müssten aus finanziellen Gründen jedoch in jedem Fall Andrew Wiggins in den Deal integrieren, der die Erwartungen der Sixers hinsichtlich eines (zumindest halbwegs) sportlichen Ersatzes für Simmons in keinster Weise erfüllen würde. Weitere Gerüchte wie die um die Bulls und Zach LaVine blieben äußerst vage.

Trade-Szenarien für Simmons: Wolves? Warriors? Wo landet der Sixers-Star? © getty 1/25 Wohin geht es für Ben Simmons? Das ist die große noch verbliebene Frage dieser Offseason. Der Guard will weg aus Philadelphia, droht angeblich sogar mit einem Streik. Doch wie könnte ein Trade überhaupt aussehen? Wir gehen verschiedene Szenarien durch. © getty 2/25 Beginnen wir doch einmal mit den Basics. Simmons unterschrieb 2019 eine vorzeitige maximale Rookie Extension über 5 Jahre und 177,2 Millionen Dollar. Der Vertrag läuft noch bis 2025 (keine Option), im kommenden Jahr kassiert Simmons 33 Millionen. © getty 3/25 Das macht es nicht einfach, ihn zu traden - erst recht nach dieser schwachen Postseason. Simmons' Trade-Wert ist in den vergangenen Monaten stark gefallen. Teampräsident Daryl Morey soll aber weiterhin einen viel zu hohen Preis für den All-Star fordern. © getty 4/25 Was brauchen die Sixers, um sich zu verbessern? In erster Linie sollte es ein dynamischer Guard sein, der für sich selbst kreieren kann und einen guten Wurf besitzt, um Embiid Platz in der Zone zu schaffen. Kurz gesagt: Ein besserer Seth Curry. © getty 5/25 Gleichzeitig passt Simmons mit seiner Wurfallergie auch nicht in jedes Team. Im Idealfall hat ein Abnehmer für den 25-Jährigen bereits einen wurfstarken Center im Kader. Als Beispiele können hier Karl-Anthony Towns oder Nikola Vucevic herhalten. © getty 6/25 Trotz Simmons' Defiziten ist er immer noch ein All-Star-Guard mit einer Menge Potenzial, durch sein großes Gehalt ist ein Star-Trade möglich. Morey will offenbar einen "Harden-ähnlichen" Gegenwert, den wird er aber nicht bekommen. © getty 7/25 Ein logischer Trade-Partner wären die Blazers, die wie Philly ebenfalls eine enttäuschende Postseason spielten. Der Backcourt aus Damian Lillard und C.J. McCollum hat womöglich ein Ablaufdatum. © getty 8/25 McCollum plus Picks für Simmons würde funktionieren, doch reicht das Philly? Der Shooting Guard ging knapp 100 Kilometer westlich von Philadelphia aufs College und wäre mit Sicherheit ein guter Fit, auch wenn er noch nie in seiner Karriere All-Star war. © getty 9/25 Die Blazers könnten in der Theorie die löchrige Defense stabilisieren, das große Aber: Die Sixers schielen wohl weiterhin auf Damian Lillard, der ist bisher aber nicht verfügbar. Und wird es allem Anschein nach vorerst auch nicht werden. © getty 10/25 In der Gerüchteküche wurde zuletzt den Wolves großes Interesse nachgesagt. Die Defense im hohen Norden braucht bekanntermaßen ein Upgrade, zudem konnte D'Angelo Russell seit seinem Trade auch aufgrund von Verletzungen nicht vollends überzeugen. © getty 11/25 Aus Wolves-Sicht ist ein Simmons-Trade wohl vorteilhaft, da sie in Towns den besten Werfer auf der Fünf haben. Ein Kern aus Simmons, Anthony Edwards und KAT könnte Minnesota mal wieder in die Playoffs spülen. © getty 12/25 D-Lo ist zwar ein guter Freund von Towns, würde sich Minnesota trotzdem von ihm trennen? Zum Beispiel in einem Paket mit Malik Beasley, Jaden McDaniels und Picks für Simmons, Tyrese Maxey sowie einen weiteren Filler? © getty 13/25 Das wird den Ansprüchen von Philly wohl nicht genügen. Ein Grund: Embiid ist kein Pick’n’Roll-Center, dieses Play bevorzugt aber Russell. Zuletzt war zu hören, dass Minnesota wohl ein drittes Team bräuchte, um einen Trade einzufädeln. © getty 14/25 Apropos Maxey: Der könnte offenbar auch in einem Simmons-Trade involviert sein. Er teilt sich mit dem Australier den gleichen Agenten - Rich Paul und Klutch Sports -, der will ihn offenbar aus Philly rausbekommen. Das wird noch spannend. © getty 15/25 Es gibt aber noch genügend andere Interessenten: Neben den Wolves soll Philly auch Gespräche mit den Toronto Raptors geführt haben. Pascal Siakam für Simmons würde in der Theorie funktionieren. © getty 16/25 Um den Kameruner rankten sich in den vergangenen Wochen immer wieder Trade-Spekulationen, doch Toronto würde ihn angeblich gerne behalten. Immerhin würde Philly in diesem Paket den erhofften All-Star plus zusätzliche Picks als Gegenwert bekommen. © getty 17/25 Als weitere Interessenten wurden u.a. die Warriors, Spurs und Kings gehandelt. Sacramento könnte mit Hield, Mitchell und Picks interessante Talente bieten - vielleicht sogar Fox -, aber das entspricht wohl nicht den Star-Vorstellungen der Sixers. © getty 18/25 Das gleiche Problem verfolgt auch San Antonio. Einen waschechter All-Star, der den Sixers schon jetzt zu einem tiefen Playoff-Run verhelfen könnte, findet sich eher nicht im Spurs-Kader. Dejounte Murray, Derrick White und Picks würden wohl nicht reichen. © getty 19/25 Und die Warriors? Die müssten aus finanziellen Gründen Wiggins in den Deal integrieren, dazu die Rookies Kuminga und Moody oder Wiseman sowie Picks. Aber auch hier gilt: Eigentlich will Philly nicht auf die Entwicklung junger Spieler warten müssen. © getty 20/25 Deshalb vielleicht mal in Washington anklopfen? Ein größerer Name, der schon seit Jahren durch Philly wabert, ist der von Bradley Beal. Die Sixers wären ein exzellenter Fit, bislang war der 28-Jährige loyal gegenüber den Wizards ... © getty 21/25 … doch rivalisierende Teams hoffen schon lange, dass Beal doch noch einen Tapentenwechsel forciert. Was dagegen spricht: 2022 kann er in Washington für fünf Jahre und 235 Mio. verlängern, er wird wohl nochmal einen Anlauf mit den Wizards starten. © getty 22/25 Eine andere Idee wäre es, mal in Chicago anzurufen. Dort tickt die Uhr wegen Zach LaVine. Der All-Star hat noch Vertrag bis 2022, eine Verlängerung ergibt in diesem Sommer aus finanzieller Sicht aber keinen Sinn. © getty 23/25 Der Vucevic-Trade half sportlich zunächst nicht, die Playoffs wurden sogar verpasst. Reichen LaVine und Vooch langfristig? Diese Frage werden sich die Bulls stellen müssen. Mit Simmons wäre womöglich das Potenzial größer. © getty 24/25 Und die Sixers? Die könnten sogar einen All-Star in diesem Trade bekommen. Wie immer gibt es jedoch ein Aber: Vor kurzem schloss sich LaVine Klutch Sports an - Rich Paul wird es wohl zu verhindern wissen, dass sein Klient nach Philly geht. © getty 25/25 Dennoch gibt es einige Möglichkeiten - man muss jedoch dazu sagen: Vor wenigen Monaten galt Simmons noch als zentraler Baustein eines möglichen Harden-Trades. Dieses Ansehen hat er in der NBA Stand heute nicht mehr.

Ben Simmons: Gespräche zwischen Sixers und Wolves?

"Ich glaube, dass es vier oder fünf Teams gibt (die wirklich an Simmons interessiert sind, Anm. d. Red.). Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, dass derzeit irgendwer die Erwartungen von Daryl erfüllen will", sagte ESPNs Brian Windhorst im The Scoop-Podcast und wisse "von mindestens einem Small-Market-Team, das ein Angebot abgegeben und großes Interesse hat, das bisher nicht publik geworden ist".

Immer wieder in der Gerüchteküche zu hören sind die Timberwolves. Doch wie könnte eine Einigung gefunden werden? "Karl-Anthony Towns und Anthony Edwards stehen nicht zur Debatte, alle anderen schon", erklärte Journalist Darren Wolfson im gleichen Podcast und ergänzte, dass es zwischen den GMs Gersson Rosas und Morey Gespräche gegeben habe.

Gleichzeitig schränkte er aber ein. "Zwischen D'Angelo Russell und Simmons gibt es eine Beziehung, sie haben in der High School zusammengespielt. Gersson würde es lieben, die beiden zu kombinieren." Zudem verbinde Karl-Anthony Towns und Russell bekanntlich eine enge Freundschaft. Wo soll also der Gegenwert herkommen?

Sixers-Simmons-Situation festgefahren: "Haben das verpatzt"

Dass Simmons den Sixers nun wohl sogar mitgeteilt hat, dass er zum Start des Training Camps nicht erscheinen will, hat die Verhandlungsposition der Franchise erneut verschlechtert. Eine mögliche Strafe, die sich auf 1,3 Millionen Dollar pro Woche belaufen würde, wolle der 25-Jährige dafür in Kauf nehmen. Ein anonymer Executive eines West-Teams brachte den Sachverhalt auf den Punkt: "Er will weg. Ich gebe euch also nicht, was ihr verlangt. Sie haben das wirklich verpatzt."

Die Positionen sind verhärtet, der nahende Trainingsstart Ende September dürfte für Bewegung sorgen. Als Vergleich kann die Situation um Jimmy Butler herhalten, der sich 2018 für ein letztlich äußerst überschaubares Paket ohne Draft-Picks den Weg aus Minneapolis bahnte. Morey ist als harter Verhandlungsführer bekannt und wird aufgrund der Vertragslaufzeit (noch vier Jahre und 147 Mio. ohne Option), der unbestreitbaren Qualitäten (3x All-Star, 2x All-Defensive First Team) und des Alters von Simmons definitiv mehr herausschlagen wollen, aber wie viel?

Oder blufft das Camp von Simmons tatsächlich nur und er würde sich im Fall der Fälle tatsächlich nochmal ins Team integrieren, sollte keine Franchise ein Angebot abgeben, mit er er sich eine Zukunft vorstellen kann? Auch der Druck auf den Macher Morey wird spätestens im Oktober zunehmen, sollte eine Entscheidung weiter auf sich warten lassen, sei es vonseiten der Spieler um Embiid, der eine klare Ausrichtung der Francise verlangen wird, als auch von der nach Antworten gierenden Presse.

Im neuesten Bericht von ESPN werden exakt zwei Gründe genannt, warum Simmons immer noch nicht getradet wurde: Damian Lillard und Bradley Beal, die weiterhin nicht verfügbar sind. Dort wird sogar ein Einschreiten der Liga für wahrscheinlich gehalten, sollte sich der Australier dem Training widersetzen und nicht entsprechend bestraft werden. Dies müsse in Form einer Suspendierung und anschließenden Geldstrafe geschehen. Spätestens dann wäre die Sachlage klar: Das Tischtuch ist zerschnitten, es gibt kein Zurück.

Derzeit scheinen weiterhin zahlreiche Szenarien denkbar, die für Simmons sowie die Sixers keine allzu rosige Aussichten versprechen: Der Trade zu einem Team, auf das der Spieler möglicherweise keine Lust hat, sowie ein Gegenwert, auf den die Beschreibung "Harden-ähnlich" so gar nicht zutrifft. Als Gewinner könnte sich eine Franchise (wie die Timberwolves) entpuppen, die mit dem Point Guard einen Basketballer zum Schnäppchenpreis erhält, der bei weitem nicht so schlecht ist, wie er aktuell vielerorts dargestellt wird.

Ben Simmons: Statistiken für die Philadelphia 76ers