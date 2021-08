NBA News - Los Angeles Lakers stellen Russell Westbrook offiziell vor: "Hochs und Tiefs sind normal"

Nach dem Trade für Russell Westbrook am Draft-Abend haben die Los Angeles Lakers ihren Point Guard nun offiziell vorgestellt. Für den 32-Jährigen sei es "surreal", in seiner Heimatstadt zu spielen. Zudem äußerte er sich zum Zusammenspiel mit LeBron James.

"Ich stamme aus L.A. und man wünscht sich irgendwie immer, dass man für seine Heimatstadt spielen darf. Das schwirrte definitiv immer in meinem Hinterkopf herum", sagte Westbrook auf seiner ersten Pressekonferenz als Teil des 17-maligen Champions. Dass es nun geklappt hat, sei "surreal".

"Ich bin nicht weit von hier aufgewachsen, habe mir die Paraden angeschaut - ich habe versucht, die Schule zu schwänzen, um zu den Championship-Paraden zu kommen. Als Lakers-Fan und mit L.A. als meiner Heimat schließt sich für mich ein Kreis."

Westbrook wechselte von den Wizards im Tausch für Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell sowie dem 2021er Erstrundenpick an die Westküste. Kurz zuvor waren die Lakers wohl auch in Gesprächen mit den Kings um Buddy Hield. Doch laut Dave McMenamin (ESPN) soll LeBron James einen Deal für Westbrook anstelle des Kings-Guards präferiert haben.

"Bron ist einer der besten Spieler, die jemals dieses Spiel gespielt haben", freute sich Westbrook auf das Zusammenspiel mit dem King. "Ich komme in ein Team mit Championship-Kaliber und mein Job ist es, das Spiel einfacher für ihn zu machen." Allerdings gab er auch zu: "Es wird Hochs und Tiefs geben. Das ist normal."

Lakers-GM Rob Pelinka: "Besessen vom 18. Titel"

Lakers-GM Rob Pelinka ist sich derweil sicher, dass die Akquisition von Westbrook die Traditionsfranchise aus Hollywood näher an einen Titel heranbringen werde. Der Trade sei eine gute Möglichkeit gewesen, "einen aggressiven Move zu machen, der unsere Chancen auf den 18. Titel für die Lakers erhöht".

"Das war eine Möglichkeit, unsere Fähigkeiten zu maximieren, um das zu erledigen, wovon wir besessen sind. Und das ist, den 18. Titel in diese Stadt zu bringen", so Pelinka weiter. Westbrook gewann in seiner bisherigen Karriere noch nie die Championship, vergangene Saison legte er für Washington 22,2 Punkte, 11,5 Rebounds und 11,7 Assists bei 43,9 Prozent aus dem Feld und 31,5 Prozent von der Dreierlinie auf.