NBA Free Agency: Dennis Schröder einigt sich mit Boston Celtics auf Einjahresvertrag

Es ist offiziell: Dennis Schröder hat sich mit den Boston Celtics auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Das bestätigte der deutsche Point Guard in der Nacht auf Mittwoch. Schröder wird damit im Sommer 2022 erneut Free Agent.

"Ich bin stolz, verkünden zu können, dass ich in der Saison 2021/22 für die Boston Celtics spielen werde", schrieb der 27-Jährige auf Instagram. "Das ist eine der besten Franchises der NBA-Geschichte und es ist eine Ehre, das grün-weiße Trikot zu tragen, um das zu tun, was ich liebe! Ich werde jede Nacht alles für diese Stadt geben."

Nach Informationen von Adrian Wojnarowski (ESPN) wird Schröder zur Taxpayer-Midlevel-Exception in Höhe von 5,9 Millionen Dollar unterschreiben. Ursprünglich hatte der Unrestricted Free Agent ein deutlich höheres Jahresgehalt angepeilt, in der vergangenen Saison hatte er das Angebot einer vorzeitigen Vertragsverlängerung der Los Angeles Lakers über vier Jahre und 84 Millionen Dollar noch abgelehnt.

Nachdem die Lakers allerdings Russell Westbrook per Trade nach Hollywood geholt hatten und auch rivalisierende Teams in der Free Agency andere Lösungen auf der Point-Guard-Position gefunden hatten, wurde der Markt für Schröder immer kleiner.

In seinem ersten und einzigen Jahr in L.A. spielte er nach seinem Trade von den Oklahoma City Thunder in der Offseason 2020 eine durchwachsene Saison. Im Schnitt legte er 15,4 Punkte und 5,8 Assists bei 43,7 Prozent auf, doch insbesondere in den Playoffs enttäuschte der Braunschweiger.

Nun bekommt er in Boston die Chance, sich zu rehabilitieren, und kann womöglich als Free Agent im Sommer 2022 einen neuen, lukrativeren Vertrag anpeilen. Die Celtics haben Bedarf auf der Eins, nachdem sie sich per Trade von Kemba Walker getrennt haben. Laut Mark Murphy (Boston Herald) könnte Schröder aber hinter Marcus Smart von der Bank kommen.

NBA: Die Karrierestatistiken von Dennis Schröder