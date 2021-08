NBA News: Boston Celtics verlängern vorzeitig mit Josh Richardson

Die Boston Celtics haben sich mit Josh Richardson auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der 27-Jährige kam erst vor wenigen Wochen per Trade nach Boston, die Kelten binden ihn nun bis 2023 ans Team.

Das berichtet Shams Charania (The Athletic). Richardson hatte nach Saisonende seine Spieleroption in Höhe von 11,6 Millionen Dollar für die kommende Spielzeit gezogen. Anschließend verschifften ihn die Dallas Mavericks für Big Man Moses Brown und eine Trade-Exception nach Boston.

Dort erhält der Flügelspieler nun direkt einen neuen Vertrag für ein weiteres Jahr über 12,4 Mio., damit kommt er erst im Sommer 2023 wieder auf den Markt. Für Richardson sind de Celtics das vierte Team in vier Jahren, Dallas akquirierte den defensivstarken Flügel in der Offseason 2020 in einem Trade mit Seth Curry von den Philadelphia 76ers.

Doch im Mavs-Trikot konnte Richardson nicht an alte Leistungen anknüpfen. Seine 12,1 Punkte und 3,3 Rebounds bei 42,7 Prozent aus dem Feld und 33,0 Prozent von Downtown waren seine schlechteste Ausbeute seit er 2017 in Miami zum Starter wurde.

Boston hofft nun, dass Richardson seinen Dreier wiederfindet und zu einem verlässlichen 3-and-D-Spieler wird. Mit diesem Deal haben die Celtics bereits die dritte vorzeitige Vertragsverlängerung in diesem Sommer unter Dach und Fach gebracht, nachdem zuvor auch Marcus Smart und Robert Williams langfristig gebunden werden konnten.