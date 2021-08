NBA News: Golden State Warriors und Brooklyn Nets an Paul Millsap interessiert?

Paul Millsap ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Team. Der Unrestricted Free Agent steht einem Bericht zufolge aber auf dem Zettel von mehreren Top-Teams. Sowohl den Brooklyn Nets als auch den Golden State Warriors wird Interesse nachgesagt.

Das berichtet Mike Singer von der Denver Post. Die Warriors haben weiterhin ihre Taxpayer-Midlevel-Exception (5,9 Mio. Dollar) zur Verfügung, um neue Spieler unter Vertrag zu nehmen. Brooklyn könnte dem 36-Jährigen nur einen Minimalvertrag (2,6 Mio.) anbieten. Womöglich könnte Millsap aber für eine bessere Chance auf den Titel bereit sein, auf Geld zu verzichten.

Der Big Man verbrachte die vergangenen vier Jahre in Denver, zuvor war er vier Jahre in Atlanta aktiv, in denen er jeweils zum All-Star gewählt wurde. Im Trikot der Nuggets legte er vergangene Saison im Schnitt 9,0 Punkte und 4,7 Rebounds bei 47,6 Prozent aus dem Feld auf.

In der Mile High City scheint Millsap aber keine Zukunft mehr zu haben. Nachdem sein Vertrag im Sommer auslief, verpflichteten die Nuggets Jeff Green, der künftig die Rolle als Backup-Power-Forward einnehmen wird.

Der Veteran ist einer der prominentesten, noch verbliebenen Namen im Free-Agency-Teich. Auch Lauri Markkanen, Avery Bradley oder J.J. Redick haben noch immer keinen neuen Arbeitgeber. Letzterer hatte zuletzt aber angekündigt, erst im Laufe der Saison bei einem Team unterschreiben zu wollen. Der Scharfschütze plagt sich weiter mit Problemen an der Ferse herum.