NBA News: Boston Celtics verlängern mit Center Robert Williams

Die Boston Celtics haben sich mit Center Robert Williams auf einer Vertragsverlängerung geeinigt. Das bestätigte dessen Agent Kevin Bradbury von REP1 Sports ESPNs Adrian Wojnarowski am Freitag.

Demnach unterschreibt der 23-Jährige einen Vierjahresvertrag über 54 Millionen Dollar, der ihn im Gehaltsranking ins obere Mittelfeld unter allen Centern befördert.

Williams wuchs in den vergangenen drei Jahren bei den Kelten in eine immer größere Rolle und stand vergangene Spielzeit zwölf Mal in der Starting Five. Der "Time Lord", dessen Spitzname aus seiner verschlafenen Vorstellungs-Pressekonferenz und seinem verpassten Flug zur Summer League in seiner Rookie-Saison resultiert, deutete zusehends an, dass er für die Celtics auf beiden Seiten des Courts ein wichtiger Faktor werden könnte.

NBA - Die heutigen Star-Center in ihrer Rookie-Saison: Nicht jeder Anfang ist schwer © getty 1/25 Nr.2-Pick James Wiseman konnte die hohen Erwartungen bei den Warriors bisher noch nicht erfüllen. Seine Entwicklung braucht noch Zeit, doch ganz ähnlich ging es auch einigen anderen heutigen Star-Centern. SPOX wirft einen Blick auf deren Rookie-Saisons © getty 2/25 KARL-ANTHONY TOWNS (Minnesota Timberwolves) | Draft 2015: 1. Pick | Stats Rookie-Saison: 18,3 Punkte, 10,5 Rebounds und 1,7 Blocks bei 54,2 Prozent FG und 34,1 Prozent Dreier in 32,0 Minuten (82 Spiele) © getty 3/25 KAT zeigte schon in seiner Rookie-Saison, welches Potenzial in ihm steckte. Er führte alle Frischlinge bei den Punkten, Rebounds und Total-Blocks an, wurde sechsmal in Folge als Rookie des Monats ausgezeichnet und gewann einstimmig den ROTY. © getty 4/25 KRISTAPS PORZINGIS (New York Knicks) | Draft 2015: 4. Pick | Stats Rookie-Saison: 14,3 Punkte, 7,3 Rebounds und 1,9 Blocks bei 42,1 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 28,4 Minuten (72 Spiele) © getty 5/25 Gemeinsam mit Towns ließ auch Porzingis 2015/16 den Einhorn-Hype entfachen. Schon in seinem ersten Jahr zeigte der 7-Footer seine Qualitäten als Shooter und Shot-Blocker. Im Anschluss machten dem heutigen Mavs-Star aber Verletzungen Probleme. © getty 6/25 MYLES TURNER (Indiana Pacers) | Draft 2015: 11. Pick | Stats Rookie-Saison: 10,3 Punkte, 5,5 Rebounds und 1,4 Blocks bei 49,8 Prozent FG in 22,8 Minuten (60 Spiele) © getty 7/25 Verletzungsbedingt verpasste er einige Partien, ab Mitte der Saison mauserte er sich zum Starter. So half er PG-13 und Co. in die Playoffs, wo allerdings in der ersten Runde Schluss war. Im Jahrgang mit Towns und Porzingis immerhin All-Rookie 2nd Team. © getty 8/25 JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) | Draft 2014: 3. Pick | Stats Rookie-Saison (2016/17): 20,2 Punkte, 7,8 Rebounds und 2,5 Blocks bei 46,6 Prozent FG und 36,7 Prozent Dreier in 25,4 Minuten (31 Spiele) © getty 9/25 Apropos Verletzungen: Die sorgten dafür, dass Embiid zwei Jahre auf sein NBA-Debüt warten musste. In 31 Spielen dominierte der Big in 16/17 bevor ein Meniskusriss seine Saison erneut beendete. Trotz starker Auftritte reichte das nicht für den ROTY. © getty 10/25 NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) | Draft 2014: 41. Pick | Stats Rookie-Saison: 10,0 Punkte, 7,0 Rebounds und 2,4 Assists bei 51,2 Prozent FG in 21,7 Minuten (80 Spiele) © getty 11/25 Der Joker blieb nach dem Draft noch ein Jahr in der serbischen Heimat. In Denver verdrängte er dann Nurkic auf die Bank, zeigte seinen tollen Touch sowie seine Übersicht und ließ öfters die Cola im Schrank stehen. Das Resultat: All-Rookie First Team. © getty 12/25 RUDY GOBERT (Utah Jazz) | Draft 2013: 27. Pick | Stats Rookie-Saison: 2,3 Punkte, 3,4 Rebounds und 0,9 Blocks bei 48,6 Prozent FG in 9,6 Minuten (45 Spiele) © getty 13/25 Für den Franzosen dauerte es etwas, bis er in der NBA Fuß fasste. In seiner Premieren-Saison kam er nur sporadisch zum Einsatz und spielte u.a. in der G-League. Das änderte sich in der Folgesaison, als er zum Starter aufstieg und im MIP-Rennen mitmischte © getty 14/25 ANTHONY DAVIS (New Orleans Hornets) | Draft 2012: 1. Pick | Stats Rookie-Saison: 13,5 Punkte, 8,2 Rebounds und 1,8 Blocks bei 51,6 Prozent FG in 28,8 Minuten (64 Spiele) © getty 15/25 Rookie-typisch sah AD in einigen Spielen wie der Star aus, der er später mal werden sollte, und in anderen lief es nicht. Die fehlende Konstanz bereitete ihm genau wie Verletzungen Probleme, am Ende nur Platz 2 im ROTY-Rennen hinter Lillard. © getty 16/25 DRAYMOND GREEN (Golden State Warriors) | Draft 2012: 35. Pick | Stats Rookie-Saison: 2,9 Punkte, 3,3 Rebounds und 0,3 Blocks bei 32,7 Prozent FG in 13,4 Minuten (79 Spiele) © getty 17/25 Seine Stats stechen nicht unbedingt ins Auge, doch der Zweitrundenpick erarbeitete sich im Verlauf der Saison eine immer größere Rolle. Auch in den Playoffs war der Rookie (18 G, 18,6 Min) kein unbedeutender Faktor beim Erstrunden-Sieg gegen die Nuggets. © getty 18/25 NIKOLA VUCEVIC (Philadelphia 76ers) | Draft 2011: 16. Pick | Stats Rookie-Saison: 5,5 Punkte, 4,8 Rebounds und 0,7 Blocks bei 45,0 Prozent FG in 15,9 Minuten (51 Spiele) © getty 19/25 In seiner Rookie-Saison ahnte wohl kaum jemand, dass er später mal der große Gewinn in einem Dwight-Howard-Trade werden würde. War Backup von Spencer Hawes mit überschaubarer Produktion, dann ging es im Vier-Team-Trade nach Orlando. © getty 20/25 BROOK LOPEZ (New Jersey Nets) | Draft 2008: 10. Pick | Stats Rookie-Saison: 13,0 Punkte, 8,1 Rebounds und 1,8 Blocks bei 53,1 Prozent FG in 30,5 Minuten (82 Spiele) © getty 21/25 Mit seinem heutigen Spitznamen hatte Splash Mountain damals kaum etwas am Hut. Stattdessen punktete der Center hochprozentig im Lowpost, was ihn später zum All-Star werden ließ. Teil des All-Rookie First Teams am Ende der Saison. © getty 22/25 DEANDRE AYTON (Phoenix Suns) | Draft 2018: 1. Pick | Stats Rookie-Saison: 16,3 Punkte, 10,3 Rebounds und 0,9 Blocks bei 58,5 Prozent FG in 30,7 Minuten (71 Spiele) © getty 23/25 Die Suns verschmähten u.a. Doncic, um sich einen potenziellen Franchise-Center zu schnappen. Vor allem defensiv hatte Ayton anfangs enorme Probleme, dafür unter den 3 Finalisten auf den ROTY-Award. Seither stetig weiterentwickelt. © getty 24/25 BAM ADEBAYO (Miami Heat) | Draft 2017: 14. Pick | Stats Rookie-Saison: 6,9 Punkte, 5,5 Rebounds und 0,6 Blocks bei 51,2 Prozent FG in 19,8 Minuten (69 Spiele) © getty 25/25 Seine ersten beiden Jahre in der NBA verbrachte Bam als Backup hinter Hassan Whiteside, deutete sein Potenzial aber bereits an. Im Laufe der Rookie-Saison bekam er immer mehr Spielzeit und zeigte eine gute Entwicklung. 19/20 explodierte er zum All-Star.

NBA: Williams mit Karrierebestwerten

Er ist effektiv in der Offensive und ein guter Ringbeschützer auf der Gegenseite, zudem bringt er gute Passqualitäten mit. Lediglich sein Wurf aus der Distanz ist noch nicht vorhanden.

2020/21 legte er einen Karrierebestwert von 72 Prozent aus dem Feld auf, bei 8,0 Punkten, 6,9 Rebounds, 1,8 Assists und 1,8 Blocks in 18,9 Minuten pro Spiel - allesamt ebenfalls Karrierebestwerte.

2018 wählten die Celtics ihn an 27. Stelle im Draft, aufgrund vieler Verletzungen absolvierte er bisher insgesamt aber erst 113 NBA-Spiele.