NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Boston Celtics legen Dennis Schröder wohl Angebot vor

Neuigkeiten bei Dennis Schröder! Die Boston Celtics haben dem Point Guard offenbar ein Angebot unterbreitet - doch Schröder hat sich noch nicht entschieden. Gibt es heute Klarheit? Alle News und Gerüchte zur Free Agency gibt es wie immer bei Rund um die NBA.

NBA Trades und Gerüchte: Die wichtigsten News im Überblick

15.10 Uhr: Doncic: "Habe nie daran gezweifelt, das Angebot anzunehmen"

14.30 Uhr: Celtics legen Schröder wohl erstes Angebot vor

NBA Free Agency: Doncic spricht über neuen Mavs-Vertrag

15.36 Uhr: Das war's auch schon mit der PK aus Ljubljana. Die Mavs-Delegation verabschiedet sich mit Applaus für Luka. Dirk Nowitzki saß übrigens nur auf den Presseplätzen.

15.30 Uhr: Nun sind die amerikanischen Journalisten dran. Erste Frage nach Doncic' Gefühlswelt: "Ich fühle mich sehr wohl in Dallas. Das ist meine zweite Heimat, vielleicht meine dritte ... Aber es fühlt sich nach Heimat an." Dann geht es um das Mavs-Team um ihn herum: "Wir haben ein paar großartige Moves getätigt in der Free Agency. Aber das wichtigste ist die Teamchemie. Mit der slowenischen Nationalmannschaft hatten wir eine tolle Chemie, das hat uns zu vielen Siegen geführt. Das brauchen wir auch in Dallas."

15.27 Uhr: Cuban über die Free Agency der Mavs: "Ich glaube, wir haben unser Team erheblich verbessert." Seht Ihr das auch so?

15.25 Uhr: Die Mavs-Delegation wird nach der Möglichkeit gefragt, ob Goran Dragic womöglich im kommenden Jahr für die Mavs auflaufen wird. Doncic' diplomatische Antwort: "Ich glaube, das können wir nicht sagen. Wir wollen keine Strafe von der NBA bekommen." Dragic ist mit seinem Trade zu den Raptors offenbar nicht besonders glücklich und soll in Dallas auf dem Zettel stehen.

15.22 Uhr: Kidd wird gefragt, was Doncic von seinem neuen Head Coach und Hall-of-Fame-Point-Guard lernen könne. Werfen wohl eher nicht: "Damit kann er sich an Dirk wenden. Dirk hat versucht, mir das Werfen beizubringen, aber ich war verloren."

15.21 Uhr: Cuban hat soeben erklärt, dass er bereits mit Commissioner Adam Silver über die Möglichkeit eines Exhibition Games in Slowenien gesprochen habe. Aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Lage ist das erst einmal nicht möglich, doch in Zukunft scheint dies eine echte Option zu sein.

15.17 Uhr: Soeben kam die Frage, ob er schon Pläne habe, wie er die 207 Millionen Dollar am besten auf den Kopf hauen könne. "Ich denke noch nicht daran", antwortete Doncic bescheiden. Ex-Teamkollege J.J. Redick hatte da aber schon eine Idee.

15.12: Mavs-Coach Jason Kidd: "Ich möchte dir, Luka, und auch den Dallas Mavericks ganz herzlich gratulieren. Genieße es und dann ran an die Arbeit. Go Mavs!"

15.10 Uhr: Jetzt ist Luka dran: "Das ist ein ganz besonderer Moment. Danke an Dallas für das Angebot, ich habe nie daran gezweifelt, das Angebot anzunehmen. Ich hätte niemals gedacht, dass das passiert. Ich habe immer nur davon geträumt, in der NBA zu spielen."

15.06 Uhr: Cuban legt mit ein paar holprigen Worten auf slowenisch los und bedankt sich für die Gastfreundschaft (und den offenbar sehr leckeren Wein) in der Heimat seines Franchise-Stars. Dann geht es los: "Als wir Luka gedraftet haben, wussten wir, dass er gut ist. Aber nicht, dass er so gut ist. Er hat unglaublich hart gearbeitet, er ist ein unglaublicher Mensch. Wir wollen, dass er eine ähnliche Hall-of-Fame-Karriere hinlegt wie Dirk Nowitzki. Herzlichen Glückwunsch, Luka. Das ist erst der Anfang."

15.02 Uhr: Und los geht's. Doncic, Mark Cuban, Jason Kidd und Co. sind auf der Bühne eingetroffen.

14.59 Uhr: Für 15 Uhr deutscher Zeit ist eine Pressekonferenz mit Luka Doncic und der Mavs-Delegation in Slowenien angesetzt. Das Ganze wird auf mavs.com übertragen. Aber auch wir halten Euch mit den wichtigsten Zitaten natürlich auf dem Laufenden, sobald es losgeht.

14.55 Uhr: Das Schröder-Thema wird uns sicherlich noch den Nachmittag und Abend über begleiten, doch nun geht es erstmal anderweitig weiter. Die Dallas Mavericks haben die Vertragsverlängerung mit Luka Doncic nun auch offiziell gemacht. Nur falls noch irgendwer von Euch Zweifel hatte.

14.49 Uhr: Bei den Celtics wäre laut Murphy übrigens nur Platz für einen Backup-Spot hinter Marcus Smart. Die Quelle des Celtics-Insiders hat auch noch eine Antwort parat auf die Frage, warum es bei Schröder so lange dauert: "Er braucht Zeit. Ich glaube, er ist in einer Schockstarre." Wir erinnern uns: Schröder hatte eine vorzeitige Verlängerung bei den Lakers für vier Jahre und 84 Mio. abgelehnt.

14.46 Uhr: Interessant dabei: Letzteres widerspricht sich mit Informationen von Mark Murphy (Boston Herald). Der zitiert eine anonyme Quelle mit folgenden Worten: "Er ist nur an einem Jahr interessiert und will dann wieder auf den Markt." Das ist durchaus verständlich, aber eine Spieleroption als Absicherung wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was meint Ihr?

© getty Die Boston Celtics haben Dennis Schröder offenbar ein Angebot vorgelegt.

14.40 Uhr: ... und zweitens: DS17 würde laut Schultz gerne eine Spieleroption für ein zweites Jahr in seinem Vertrag wissen. Die Celtics wollen aber einen Hard Cap vermeiden, entsprechend konnten sich beide Seiten noch nicht einig werden.

14.35 Uhr: Der 27-Jährige hat das Angebot dem Bericht zufolge aber noch nicht angenommen. Schultz führt zwei Gründe an, erstens: Schröder will offenbar die volle Midlevel-Exception (9,5 Mio.) ...

14.30 Uhr: Dennis Schröder und die Celtics, von diesem Flirt war schon am Wochenende die Rede. Nun haben die Celtics dem Braunschweiger offenbar ein erstes Angebot vorgelegt: ein Jahr zur Taxpayer-Midlevel-Exception in Höhe von 5,9 Millionen Dollar. Das berichtet Jordan Schultz von ESPN.

14.28 Uhr: Moin, Moin und herzlich willkommen zur neuen und vorerst letzten Ausgabe von Rund um die NBA in dieser Free Agency. Heute geht es ein bisschen früher los. Warum? Das erfahrt Ihr jetzt ...

